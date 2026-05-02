Novinky na Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (05/2026)

- Jaké novinky dorazí v květnu na Disney+? Rozhodně se máte na co těšit
- Za zmínku stojí již pátá řada úspěšného fotbalového dokumentu nebo pohodový výlet po Itálii
Kalendáře již máme otočené na měsíc květen a kromě dvou prodloužených víkendů se můžeme těšit na nálož novinek, které dorazí na oblíbenou streamovací službu Disney+. Ta si pro diváky připravila hned několik zajímavých novinek v čele s britským seriálem Rivalové, odpočinkovou dokumentární výpravou do Itálie v sérii Tucci v Itálii nebo už pátou řadu fotbalového dobrodružství dvou hereckých hvězd Vítejte ve Wrexhamu.
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A pokud vám zrovna nic nepadlo do noty, můžete se podívat na něco z našeho výběru z minulého měsíce, kde najdete třeba pokračování známého Příběhu služebnice v podobě seriálu Svědectví, animovaný příběh Darth Maula v seriálu Star Wars: Maul – Pán stínů nebo Hannah Montana: Speciál k 20. výročí.
SOS (Send Help)
- Datum premiéry: 7. 5. 2026
- Hrají: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Xavier Samuel, Dennis Haysbert, Chris Pang
Dva kolegové (Rachel McAdams a Dylan O’Brien) uvíznou na opuštěném ostrově jako jediní přeživší havárie letadla. Aby se dostali domů, musí překonat staré křivdy a spolupracovat, jenže spolupráce se rychle změní v jízlivý souboj vůle a důvtipu. Hororový snímek s komediálními prvky s názvem SOS dorazí na streamovací platformu Disney+ už v příštím týdnu.
Dobrých hororů a thrillerů není nikdy dost, takže pokud i vy trpíte jejich nedostatkem, jistě vás potěší zpráva, že ke zhlédnutí bude snímek SOS (v originále Send Help). V hlavních rolích se představí známé herecké hvězdy Rachel McAdams a Dylan O’Brien, těšit se ale můžete také na jména jako Xavier Samuel, Dennis Haysbert nebo Chris Pang.
Rivalové (Rivals)
- Datum premiéry 2. řady: 15. 5. 2026
- Hrají: David Tennant, Aidan Turner, Katherine Parkinson, Alex Hassell, Victoria Smurfit
Válka jihozápadních televizí vrcholí a souboj mezi Coriniem a Venturerem vstupuje do nové nebezpečnější fáze. Tony Baddingham, bezohlednější než kdy dřív, je odhodlaný své rivaly rozebrat kousek po kousku. Využívá skandálů, manipuluje svými blízkými, dělá vše pro to, aby upevnil svou moc. Druhá řada britského dramatického seriálu Rivalové dorazí na Disney+ už v polovině měsíce května.
Jsou zlatá a nezřízená osmdesátá léta a hrdinové z Rutshireu se řítí vstříc chaosu. Pod tíhou velkých ambicí se rozpadají manželství, aférky ničí rodiny a dlouho pohřbená tajemství mají tendenci se objevovat s velkou pompou. Rivalita všechny dožene až na okraj propasti, při honbě za slávou se nejen ukáže, kdo je loajální, ale zlomí se i nejedno srdce. Jakou daň si tato válka vybere?
Tucci v Itálii (Tucci in Italy)
- Datum premiéry: 12. 5. 2026
- Účinkují: Stanley Tucci
Stanley Tucci je přesvědčen, že nejlepší způsob, jak poznat jedinečnost země, je skrze její jídlo. Nikde to neplatí víc než v Itálii, kde i tvar těstovin a omáčka k nim vypovídají o místní identitě a jasně odlišují jednotlivé regiony. Vrací se, aby navštívil pět nových regionů, včetně Le Marche, který dosud neprozkoumal a který skrývá kulinářské poklady, jež unikají pozornosti turistů. To je ve zkratce to, o čem je seriál Tucci v Itálii – pohodě, dobrém jídle a dechberoucích scenériích.
V Kampánii a její proslulé metropoli Neapoli poodhalí kouzlo zapomenuté odrůdy vinné révy a v Benátsku se s chutí ponoří do sporu o původ tiramisu. Stanley navštíví i dva velmi odlišné ostrovy: Sardinii, kde se pokusí rozklíčovat spojitost mezi jídlem a dlouhověkostí, a Sicílii, kde multikulturní historie zanechala v místní kuchyni lahodnou stopu.
Vítejte ve Wrexhamu (Welcome to Wrexham)
- Datum premiéry 5. řady: 15. 5. 2026
- Účinkují: Ryan Reynolds, Rob Mac, Humphrey Ker, Karel III., Channing Tatum
V roce 2020 se Rob a Ryan rozhodli koupit Wrexham, klub páté ligy s dresem Red Dragons, a vsadili na příběh outsidera, který uchvátí svět. A podařilo se. Klub se stal globálním fenoménem a po více než čtyřiceti letech si klub vybojoval postup do EFL Championship. Již pátou řadu cesty známých herců Ryana Reynoldse a Roba Maca za úspěchem s fotbalovým klubem Wrexham A.F.C. můžete v polovině měsíce sledovat na Disney+.
Ve fotbalovém světě je jméno fotbalového klubu Wrexham A.F.C. dobře známé. Ne snad hvězdnými posilami na hřišti či krásou tamního fotbalu, ale především svými majiteli Ryanem Reynoldsem a Robem Macem. Zatímco většina předpovídala, že ambiciózní herci si ukousli příliš velké sousto a jejich investice skončí v prachu, oni dokazují, že s odhodláním a správně vynaloženými prostředky lze dosáhnout sportovního úspěchu.