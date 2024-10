Recenze Microsoft Surface Pro Flex Keyboard: klávesnice k tabletu za 15 tisíc?

Otestovali jsme nový klávesnicový kryt Flex Keyboard k tabletu Surface Pro

Microsoft lehce pozměnil konstrukci a vyměnil mechanický touchpad za haptický

Hlavní novinkou je bezdrátová konektivita umožňující práci i s odpojeným tabletem

Odrazující je cena, která u varianty se stylusem činí 15 tisíc korun

Microsoft letos v květnu představil tablet Surface Pro, 11. edice a společně s ním i zbrusu nový klávesnicový kryt Surface Pro Flex Keyboard. Tablet jsme v srpnu podrobně otestovali, avšak na novou klávesnici jsme si museli počkat o něco déle – Microsoft nám totiž na test zaslal pouze starší kryt Signature Cover obohacený o klávesu Copilot.

O možnost vyzkoušet si i nový Flex Keyboard jsme naštěstí nepřišli, dodatečně se tak můžeme podívat, v čem se od Signature Coveru liší a hlavě, zda je rozumné za něj zaplatit víc než dvojnásobné peníze.

Surface Pro Flex Keyboard: bezdrátová konektivita a haptický touchpad

Nový kryt Surface Pro Flex Keyboard vypadá prakticky stejně jako jeho předchůdci. Jedná se o tenkou, lehkou a překvapivě tuhou „placku“, která je z vnější strany pokrytá umělou tkaninou Alcantara – díky tomu nejen dobře vypadá, ale je odolná a navíc velmi příjemná na omak. Jen je škoda, že Microsoft rezignoval na barevné varianty a novinku nabízí pouze v jedné verzi s šedivým vnějškem a černým vnitřkem.

Inženýři Microsoftu si stanovili za cíl zachovat kompatibilitu s minulými generacemi tabletů Surface Pro, tudíž byli limitováni půdorysnými rozměry i způsobem připojení. I přes tato omezení ale dokázali do nového krytu napěchovat spoustu nových technologií – bezdrátovou konektivitu, haptický touchpad s vibračním motorkem nebo nový mechanismus skládání. Navzdory tomu všemu váží Flex Keyboard 340 gramů, tedy pouze o 30 gramů víc než původní Signature Cover. Pro srovnání – poslední generace klávesnice Magic Keyboard k 13″ iPadu Pro váží téměř dvojnásobek (662 gramů).

Jednou z hlavních novinek Flex Keyboard je možnost používat klávesnici, aniž by byla fyzicky připojená k tabletu. Pro tyto účely Microsoft lehce změnil provedení dvojitého kloubu, který umožňuje nadzdvihnutí klávesnice v zadní části pro pohodlnější psaní. Microsoft konstrukci přepracoval tak, aby bylo možné mechanismus složit do trojúhelníku a nadzdvihnout zadní část i bez připojeného tabletu. Toto „origami“ drží pohromadě velmi silný magnet, jehož překonání vyžaduje značné úsilí.

Nová konstrukce umožňuje připojení i „starým“ způsobem, kdy se o nadzdvihnutí stará magnet ve spodním rámečku tabletu, je však možné, že se jedná o přechodné řešení. Poslední generace tabletu Surface Pro jsou totiž kritizovány za nesymetrické rámečky, které jsou dole (a nahoře) tlustší právě pro účely připojení krytu. Nový způsob skládání by v tomto mohl Microsoftu rozvázat ruce při návrhu příští generace Surface Pro.

Stylus vždy po ruce

Přepracovaný kloubový mechanismus si rovněž vyžádal přesun doku pro nabíjení stylusu Surface Pen. U minulých verzí byl schován v ohybu, který se v pracovní poloze magneticky „přilepil“ ke spodnímu rámečku tabletu, u Flex Keyboard jej Microsoft umístil přímo nad horní řadu kláves – pero je tak pokaždé po ruce. I v tomto případě Microsoft zvolil silný magnet – vysvobozování stylusu z šachty není tak jednoduché, jak by člověk očekával, na druhou stranu se alespoň nikam nezatoulá. Surface Pen se mezigeneračně nijak nezměnil, jedná se o druhou generaci varianty Slim s haptickou odezvou.

Kvůli přesunu doku na stylus došlo k posunutí klávesnicového bloku zhruba o centimetr a půl níže, naštěstí kvůli tomu nebylo nutné zmenšovat touchpad, pouze se zmenšil nevyužitý prostor okolo něj. Touchpad se navíc podařilo zvětšit do šířky, takže je nově širokoúhlý.

Nejlepší touchpad, jaký jen může být

Rozměry ale nejsou tím hlavním, co se na touchpadu změnilo – stěžejní novinkou je nahrazení klasického fyzického klikacího mechanismu za haptický. Skleněná plocha touchpadu se při mačkání nikde neprohýbá, kliknutí je imitováno haptickou odezvou vibračního motorku. Imitace je to velmi věrná, v podstatě nemáte šanci poznat, že klikání je vytvářeno uměle.

Tento systém má několik výhod – pevný touchpad je v krytu lépe usazený a utěsněný, neobsahuje potenciálně náchylné mechanické spínače a hlavně odezva na kliknutí je po celé ploše stejná. Haptické touchpady nejvíce proslavil Apple, Microsoft s nimi začal o poznání později – v jeho podání si tento prvek odbyl premiéru v roce 2021 v počítači Surface Laptop Studio. Jsem velmi rád, že se mu jej podařilo vměstnat i do tenkého krytu Flex Keyboard, ve kterém funguje ukázkově.

Touchpad je pochopitelně multidotykový, přičemž systém Windows umožňuje navolit si na něj prakticky libovolná gesta. Já sám jsem si velmi oblíbil změnu hlasitosti tažením čtyřmi prsty nahoru/dolů, nebo přichytávání oken ke stranám tažením čtyřmi prsty doleva/doprava. Nastavit si ale můžete téměř cokoliv – v tomto je systém Windows 11 výrazně otevřenější než macOS.

Klávesnice na krátké i dlouhé texty

Chválu musím pět i na samotnou klávesnici. V minulosti mi rukama prošly snad všechny typy klávesnicových krytů k tabletu Surface Pro a vždy jsem je považoval za nejlepší nástroje na psaní dlouhých textů. Mám k tomu několik důvodů, přičemž jeden z nich tkví v samotné konstrukci krytu. Díky jeho tenkému profilu splývá jeho přední část se stolem a do zápěstí neřežou žádné ostré hrany. Psaní navíc zpříjemňuje zmíněné nadzvdihnutí zadní části krytu, jehož konstrukce je dostatečně tuhá, aby se ani při zběsilém ťukání do kláves neprohýbal.

Další plusové body u mě sbírá mechanika samotných kláves. Microsoftu se i do tenkého profilu krytu podařilo osadit klávesnici plnohodnotné velikosti, přičemž jednotlivé klávesy se pyšní příjemným zdvihem, tichým chodem a jistým stiskem. Oproti Signature Keyboard jsou jednotlivé klávesy zaoblenější a o něco menší ve prospěch prostoru mezi nimi, což považuji za krok zpět – na větších klávesách dřívějších generací se mi psalo o malý kousíček lépe. Někteří mohou rovněž za nedostatek považovat nízký enter a šipky nahoru a dolů nebo (tradiční) absenci českých znaků. Mimo oficiální e-shop Microsoftu lze nicméně sehnat i variantu s českými popisky, byť se pravděpodobně jedná o neoficiální iniciativu třetích stran.

Novým prvkem je dedikovaná klávesa Copilot sloužící ke spouštění stejnojmenného AI asistenta. Její sekundární funkcí je pak otvírání kontextových nabídek, a to s pomocí klávesy FN. Pokud nejste fanoušky umělé inteligence, Microsoft už pro vás připravuje aktualizaci Windows, která umožní klávesu Copilot přemapovat na jinou funkci, například k otevření libovolné aplikace.

Jednotlivé klávesy jsou rovnoměrně podsvícené, úroveň podsvícení lze regulovat ve třech krocích (čtvrtý znamená vypnuto). Pokud často budete používat klávesnici oddělenou od tabletu, připravte se na to, že intenzita podsvícení má přímý dopad na výdrž baterie.

Funguje i bez bezdrátově, ale…

Pravděpodobně největší novinkou Flex Keyboard je schopnost pracovat v bezdrátovém režimu, tedy bez přímého připojení k tabletu Surface Pro. Vzdálenost není problém – bezdrátová komunikace neztratí spojení ani na vzdálenost deseti metrů, kdy už na obrazovce tabletu nevidíte prakticky nic. Odezva v bezdrátovém režimu přitom není o nic pomalejší než při fyzickém spojení, žádné zpoždění cítit není.

Microsoft slibuje, že integrovaný 512mAh akumulátor dokáže klávesnici nepřetržitě napájet až 41 hodin, popř. 8 hodin při zapnutém podsvícení. Rovnou se přiznám, že kryt se mi během testování vybít nepodařilo – 8 hodin v kuse bych psát nevydržel, a po práci jsem klávesnici vždy poctivě připnul k tabletu, ze kterého načerpala energii pro další činnost. Ke spojení se Surface Pro slouží známý mechanismus tvořený magnetem a dvojicí trnů (jeden obsahuje komunikační a nabíjecí piny), které se do tabletu vsunou.

Bezdrátovou konektivitu obstarává rozšířený standard Bluetooth LE, avšak ani tak nelze Flex Keyboard spárovat s jiným zařízením než s tabletem Surface Pro. To je vzhledem k ceně krytu velká škoda, na cestách by se občas hodilo připojit jej jako bezdrátovou klávesnici ke smartphonu nebo k hotelové televizi. Technicky by to přitom neměl být problém, stačilo by na Flex Keyboard přidat párovací tlačítko.

Bez možnosti připojit jiné zařízení mi během testování neustále vrtalo hlavou, pro koho je vlastně bezdrátový režim určený. Koncept tabletu s napevno připojenou klávesnicí není nijak obtěžující, a v režimu odpojené klávesnice se stejně od tabletu nelze moc vzdalovat, neboť jeho 13″ displej se s každým decimetrem velmi rychle zmenšuje.

Praktickým scénářem může být situace, kdy tablet připojíte k většímu monitoru, a kryt Flex Keyboard využijete jako klasickou „desktopovou“ klávesnici. Pak se ale nabízí otázka, zda není ekonomicky rozumnější pořídit si k monitoru tradiční počítačovou Bluetooth klávesnici, která může nabídnout větší pohodlí a numerický blok za desetkrát menší peníze.

Závěr: perfektní klávesnicový kryt za nesmyslné peníze

Microsoft Surface Flex Keyboard ve mně zanechává rozporuplné pocity. Na jednu stranu se jedná o nejlepší klávesnicový kryt, který jsem kdy u jakéhkoliv tabletu používal – má promyšlenou konstrukci, kvalitní zpracování, integrovaný slot na stylus, perfektní klávesnici a dokonalý haptický touchpad. To vše ale hatí nesmyslně vysoká cena, která činí 11 599 korun bez stylusu a 14 999 korun se stylusem.

Když Apple představil Magic Keyboard k iPadu Pro, klepal jsem si na čelo – přišlo mi naprosto nesmyslné utrácet 10 tisíc korun za kryt s podivnou a těžkou konstrukcí umožňující naklonění tabletu v úzkém rozsahu úhlů, když propracovanější klávesnicový kryt k Surface Pro tehdy stál méně než polovinu. Přestože si uživatelé iPadů přemrštěnost této investice uvědomovali, nakonec jablečnému kouzlu podlehli.

Microsoft se nyní snaží jít podobnou cestou, avšak obávám se, že jeho fanoušci podobnému kouzlu nepodlehnou. Bezdrátová konektivita a haptický touchpad nepřináší tak velký benefit, aby si za něj redmondští mohli říct o takto velké peníze, když srovnatelně kvalitní kryt Signature Keyboard stojí necelé 4 tisíce korun bez stylusu, nebo 8 tisíc korun s ním.

Microsoft Surface Flex Keyboard 9.4 Design a zpracování 9.5/10

















Kvalita klávesnice 9.0/10

















Kvalita touchpadu 10.0/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady promyšlená a skvěle zpracovaná konstrukce

alcantarový povrh

integrovaný slot pro nabíjení stylusu

povedená klávesnice a dokonalý touchpad

dlouhá výdrž v bezdrátovém režimu Zápory jde spárovat pouze s tabletem Surface Pro

nesmyslně vysoká cena