iOS 16 je konečně venku. Těchto 5 věcí nás na aktualizaci neskutečně štve

Apple oznámil iOS 16 po boku dalších aktualizací a vypustil jej 12. září večer

V porovnání s jinými updaty jde o ten méně inovativní, přesto nabízí celou řadu zajímavých novinek

Má však stále své mouchy, například nedotažený ukazatel baterie či absenci některých widgetů

Operační systém pro iPhony ve verzi iOS 16 je dostupný od 12. září, a to na všechny iPhony počínaje iPhonem 8, resp. iPhonem SE 2. generace. Přestože nabízí zajímavé vychytávky, jako třeba přepracovanou zamykací obrazovku, optimalizované notifikace či vylepšený režim soustředění, stále obsahuje spoustu nedostatků. Jaké jsou ty nejpalčivější?

Prapodivné nastavení tapet

Zdaleka největší novinkou v iOS 16 je přepracovaná zamykací obrazovka a s tím spojená práce s tapetami. Apple se rozhodl nabídnout uživatelům maximální možnost přizpůsobení zamknuté plochy – ať už jde o widgety, nebo tapety. Právě tady máme ale pocit, že Apple narazil. Nové nastavení tapet je poněkud matoucí, a hlavně postrádá oblíbené dynamické tapety, které měnily odstín podle denní doby.

Opět málo widgetů

Jednou z dílčích novinek na zamknuté obrazovce je možnost přidat dva až čtyři widgety pod ukazatel hodin. Líbí se mi možnost umístit si na zamknutý displej několik malých widgetů podobných „komplikacím“ známým z Apple Watch. Proč ale Apple omezil celou obrazovku jenom na čtyři maličké? Vždyť by se jich tam vešlo minimálně 3× tolik. A taktéž by Apple nemusel do příštího roku zapomenout umožnit změnu funkčních tlačítek „Fotoaparát“ a „Svítilna“ na zamknuté ploše.

Ukazatel stavu baterie

Procentuální vyobrazení stavu baterie je určitě jednou z nejvítanějších novinek v iOS 16. Škoda ale, že si s tím Apple nedal o kus víc práce.

Aktuálně máte možnost buď nechat ikonku baterie v původním stavu, kdy se postupně vyprazdňuje, anebo využít nový způsob zobrazení v procentech. Problém je v tom, že číslice je umístěna uvnitř ikonky baterie a ta již neubývá s tím, jak se telefon vybíjí. Jste tak odkázáni pouze na titěrné číslo v pravém horním rohu displeje, které zkrátka není vždy ideálně čitelné.

Otravné bezpečné kopírování

Apple vždy klade důraz na bezpečnost uživatelů. I proto do iOS 16 implementoval systém, který bude hlídat to, jak kopírujete obsah mezi aplikacemi, a ověřovat, zdali je to vůbec bezpečné. Ač si jistě každý zákazník váží záměru, nutnost pokaždé povolit kopírování z aplikace do aplikace je přinejmenším otrava.

Co naplat, že po pár úkonech v té či oné aplikaci vyskakovací okno zmizí. Věřte, že prvních pár hodin s novým iPhonem to pro vás bude skutečně nekomfortní. Funkce navíc nejde vypnout. Také se vám vybavila Windows Vista?

Klíčové novinky stále chybí

Poslední výraznou slabinou iOS 16 je to, že stále neumí celou řadu důležitých funkcí, které konkurence zvládá roky. Nejnovější iOS stále neumí interaktivní widgety, například pro nativní hudební přehrávač Apple Music, ale i další aplikace. Z nepochopitelných důvodů Apple pořád nepřidal funkci rozdělené obrazovky, kterou máme na Androidu tolik v oblibě.

A to zdaleka není všechno, co iOS 16 oproti Androidu 13 postrádá. Napadají vás i další funkce? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem!