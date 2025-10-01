Recenze routeru Strong 5GROUTERAX3000: rychlý internet přes mobilní síť

- Router Strong 5GROUTERAX3000 kombinuje výhody rychlého kabelového a mobilního internetu
Router je v dnešní době naprosto nepostradatelnou součástí každé domácnosti. Zatímco se většina uživatelů spokojí s řešením, které jim prodá či pronajme jejich poskytovatel internetového připojení, ti jen o fous náročnější rádi vsadí na vlastní výběr. Zvolit si ten správný router může být překvapivě složité, obzvláště ve chvíli, kdy nemáte přehled o vašem internetu a také vám chybí představa, jak budete vaši domácnost směřovat do budoucna, alespoň co se týče množství a nároků jednotlivých zařízení. V takovém případě je vhodné vsadit na univerzální řešení, které nabízí například firma Strong v případě modelu 5GROUTERAX3000.
Design a zpracování
Už při vybalení z krabice je více než jasné, že Strong u svého zařízení netrpí žádné módní výstřelky. Zapomeňte na odvážné a ostré křivky, jaké nabízí například konkurenční Asus. Firma vsadila na decentní bílý válec, který připomíná mnohé mesh řešení. Co by se mohlo zdát jako „bílá nuda“, má ovšem i své kladné stránky – nenápadný vzhled zapadne prakticky do každé domácnosti a nepůsobí nepatřičně.
V samotném balení toho kromě routeru mnoho nenajdete, jen napájecí kabel a standardní Ethernet, který přijde vhod, pokud už pochopitelně nemáte vlastní. To mě přivádí k portové výbavě – ta se nachází na zadní straně a je poměrně skromná. Kromě 12V napájení a tlačítka pro vypnutí a zapnutí se zde nachází port pro telefonní linku RJ11, gigabitový Ethernet port RJ-45, druhý 2,5Gbit Ethernet port RJ-45 a jedno USB-A 3.0.
Na spodní straně se ještě nachází nejen možnost restartovat zařízení, ale také zdířka pro umístění nanoSIM karty. Přední strana je osazena tlačítkem Connect & Secure (WPS) pro snadné nastavení a optimální zabezpečení sítě a stavovými LED.
Samotný router se pyšní podporou standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, rychlostí až 3,2 Gbit/s (573,5 Mbit/s @ 2,4 GHz a 2402 Mbit/s @ 5GHz), dvoupásmové interní antény 4x3dBi, kompatibilitou s mesh systémem Strong ATA MeshAX3000, funkcí dvoupásmového 2×2 MU-MIMO, IPv6 Ready, rodičovskou kontrolau a EasyMesh kompatibilitu, maximálně 4 SSID nebo WPA/WPA2/ WPA3 pro nejvyšší úroveň zabezpečení Wi-Fi. Jinými slovy moderní a univerzální router.
Připojení skrze kabel, nebo nanoSIM
Jakou rychlost bude mít vaše připojení, pochopitelně závisí na tom, jaký máte internet. Během testování na optické síti 500 Mbit v centru Olomouce jsem nezaznamenal žádné větší problémy. Co se týče mobilního internetu, tady je situace stejná – hodně záleží na tom, jak rychlý mobilní internet máte k dispozici.
Pro potřeby testování jsem měl k dispozici předplacenou kartu od O2 s 50GB tarfiem, která je primárně určena pro fotopasti a jiná drobná zařízení. S ní jsem v centru Olomouce naměřil velmi slušnou rychlost 122,6 Mbit/s download a 55,6 Mbit/s upload, přičemž jsem rychlost zkoušel i na předměstí Havířova, kde jsem naměřil 23,5 Mbit/s download a 31,3 Mbit/s upload.
I když jsou teoretické rychlosti u 5G sítí výrazně vyšší, ty reálné se pohybují okolo hranice 150 Mbit/s. Podle Speedtestu má vůbec nejrychlejší 5G síť v Česku právě operátor O2, se kterým zákazníci stahují průměrnou rychlostí okolo 147 Mbit/s. Námi naměřených 122,6 Mbit/s považuji za velmi dobrý výsledek.
Využití vložené nanoSIM karty otevírá routeru velmi široké možnosti. Od toho základního, kdy může mobilní internet sloužit třeba jako záloha pro případ, že vám vypadne kabelové připojení, až po to, že můžete router využít i v místech, kde jednoduše jiný než mobilní internet není k dispozici. Zařídit si kupříkladu velkou mesh síť na chatě je díky tomuto řešení až překvapivě jednoduché, pakliže se nejedná o „samotu u lesa“, kde není k dispozici kvalitní mobilní signál. Stejně tak ale router můžete používat ve městě, kdy vám internet v případě kvalitní pokrytí signálem operátora „posviští“ velmi slušnou rychlostí.
Co by možnosti routeru značně rozšířilo, by byla integrovaná baterie. Představa, že si třeba s sebou na cesty vezmete rovnou celý router a máte rychlé a zabezpečené připojení i mimo domov (i když jen na pár hodin), je více než lákavá. Bohužel router vestavěným akumulátorem nedisponuje, což je pochopitelné a těžko to lze výrobci vyčítat. Na druhou stranu by tento scénář byl reálnější, pokud by se router dobíjel skrze USB – to by jej stačilo snadno připojit k powerbance. Bohužel, ani toto není případ 5GROUTERAX3000, což považuji za promarněnou příležitost. A nebo šanci pro budoucí generaci produktu…
Závěrečné hodnocení
Router Strong 5GROUTERAX3000 toho může nabídnout opravdu hodně. Ať už jde o rychlé internetové propojení skrze až 2,5Gbit Ethernet, napojení skrze telefonní linku, podporu pro mesh systém nebo podporu internetového připojení prostřednictvím nanoSIM karty libovolného operátora. Jedná se tak o jedno z nejuniverzálnějších řešení, které se hodí jak na běžné domácí použití, tak i mimo domov, pokud chcete mít vlastní a chráněný router také jinde.
Ačkoli možnosti routeru jsou poměrně široké, byly by ještě širší, kdyby router disponoval vlastní integrovanou baterií. S ní byste si mohli vzít „vlastní internet“ i na cesty. Vzhledem k tomu, že tento luxus nemá prakticky žádný router, nelze mu to příliš vyčítat. Kdyby jej ale šlo napájet skrze USB-C, stačilo by jen připojit libovolnou powerbanku a internet na cestách skrze vlastní router by byl rázem blíže realitě. I tak se ale za cenu 4 990 korun jedná o solidní řešení vzhledem k tomu, co všechno nabízí, obzvláště pokud chcete vybudovat domácí mesh síť.
