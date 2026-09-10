Redmi Note 17 míří do Česka: čtyři nové telefony s obří výdrží, vysokou odolností a bonusy v předprodeji

- Redmi posílá na český trh čtyři nové smartphony
- Jejich společným jmenovatelem jsou obří baterie slibující 2-3denní výdrž
- V předprodeji lze ušetřit, a navíc získat zajímavé dárky
Značka Redmi posílá na český trh nové smartphony z rodiny Redmi Note 17 a rozšiřuje tak nabídku populárních smartphonů, jichž se globálně prodalo víc než půl miliardy. Nová řada obsahuje čtyři různé smartphony v cenovém rozpětí 5 699 – 14 299 korun, přičemž v předprodeji lze ušetřit, a ještě získat spoustu hodnotných darů.
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Redmi Note 17 (5G): dva smartphony lišící se konektivitou
Začněme nejprve hezky od podlahy, a tedy od nejlevnějšího modelu z aktuální nabídky. Redmi Note 17 přichází ve dvou variantách lišících se především bezdrátovou konektivitou – je tedy důležité pohlídat si, zda se v názvu nachází označení 5G či nikoliv. Podle designu a ostatních prvků výbavy je od sebe nerozlišíte, oba telefony jsou prakticky stejné, a to včetně barevných variant – černé, světle modré a fialovo-růžové.
Redmi Note 17 (5G) láká zákazníky na obří displej a velkou baterii s dlouhou výdrží. Telefon žádný drobeček – na výšku má bezmála 17 cm, v pase naměříte 8,5 mm, hmotnost činí 224 gramů. Tělo je plastové, i tak se ale pyšní krytím IP65, odolá tedy prachu a stříkající vodě.
Obrazovka má v úhlopříčce 6,99″, jedná se o AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí až 120 Hz a špičkovým jasem až 1 800 nitů. Díky technologii Wet Touch 2.0 není problém obrazovku ovládat i s mokrými prsty. Součástí displeje je rovněž optická čtečka otisků prstů a kruhový výřez ukrývající 16Mpx selfie kamerku. Hlavní fotoaparát je zde pouze jeden, má rozlišení 50 megapixelů a světelnost f/1.8. Oba telefony podporují nahrávání videa přední i zadní kamerou současně.
Redmi Note 17 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 bez podpory sítí 5G, Redmi Note 17 5G běží pod taktovkou procesoru Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Operační paměť má kapacitou pouze 4 nebo 6 GB RAM, u obou modelů je však možné virtuální navýšení až na 16 GB. Tím sice dojde k ukrojení úložiště, jeho kapacitu lze ale rozšířit paměťovou kartou až do kapacity 2 TB.
Redmi Note 17 (5G) má být také přeborníkem ve výdrži – díky akumulátoru s kapacitou 7 700 mAh má vydržet na příjmu až dva dny, baterie je navíc dimenzována na dlouhodobou životnost čítající více než 3 tisíce nabíjecích cyklů. Dlouhou životnost slibuje i software – Redmi slibuje až 6 let bezpečnostních aktualizací. O případných budoucích upgradech samotného operačního systému výrobce nehovoří, je tedy možné, že zůstane věrný Android 16, s nímž jde na trh.
Redmi Note 17 Pro: pro středně náročné uživatele
Pro náročnější uživatele je připraven smartphone Redmi Note 17 Pro, který přináší menší tělo, zato s lepší výbavou. Telefon se pyšní podobným designem jako základní model, nabízí ale výrazně větší odolnost a dlouhodobou životnost – telefon se pyšní krytím IP66 a IP68, přičemž podle výrobce by měl ustát pobyt v hloubce 2 metry po dobu 72 hodin. Redmi rovněž garantuje dlouhou výdrž nabíjecího konektoru a tlačítek, odolnost vůči teplotním cyklům a mechanickým nárazům apod. Díky ochrannému sklu Gorilla Glass Victus 2 by měl Redmi Note 17 Pro vydržet pád ze tří metrů na žulový povrch.
Zepředu novinku reprezentuje 6,83″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a selfie kamerka s rozlišením 16 megapixelů. Ve čtvercovém ostrůvku na zádech se pak nachází dva fotoaparáty – 50Mpx hlavní (s OIS) a 8Mpx širokoúhlý.
Redmi Note 17 Pro pohání čipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 v doprovodu 6 nebo 8 GB RAM, přičemž operační paměť lze virtuálně navýšit až na 24 GB. Úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 nebo 512 GB, tentokráte však bez možnosti rozšíření. I u tohoto telefonu výrobce nešetřil na velikosti akumulátoru – jeho kapacita činí 8 340 mAh, což by mělo pokrýt 2 dny intenzivního používání. Baterii lze navíc rychle dobít díky podpoře rychlonabíjení s výkonem až 67 wattů.
Telefon běží na operačním systému HyperOS 3 (Android 16), u kterého výrobce slibuje 6 let bezpečnostních aktualizací a stabilní softwarový zážitek i po letech používání.
Redmi Note 17 Pro Max: stejná velikost, lepší výbava
Nejvýše postaveným modelem v nabídce je Redmi Note 17 Pro Max. Max v tomto případě neznamená největší displej, ale nejvyšší výbavu. Design a rozměry totiž tento telefon sdílí s Redmi Note 17 Pro, stejně tak i displej a vysokou odolnost.
Redmi Note 17 Pro Max pohání výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, který je spárován s 8 GB RAM rychlého typu LPDDR5X s možností virtuálního rozšíření až na 24 GB. Velmi rychlé je i úložiště (typ UFS 4.0), které bude nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB, bohužel bez možnosti dodatečného rozšíření.
Model Max rovněž dostal lepší fotovýbavu, na jeho zádech najdeme lepší 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací a světelností f/1.5. Díky šesti optickým členům Redmi slibuje věrné portréty a ostré noční snímky. Hlavnímu fotoparátu sekunduje 8Mpx širokoúhlá kamerka, ve výřezu displeje na přední straně poté najdeme 32Mpx selfie kamerku. Video tento telefon zvládá natáčet až ve 4K rozlišení.
Redmi Note 17 Pro Max dostal do výbavy i větší akumulátor s kapacitou 9 210 mAh, pro který by neměly být problém tři dny výdrže. Podporováno je rychlé 100W nabíjení, v případě potřeby se telefon umí o energii i podělit. Redmi se také chlubí vysoce hlasitým reproduktorem, který umí zvýšit hlasitost až o 400 procent.
Redmi Note 17 Pro Max běží na operačním systému Android 16 (HyperOS 3), u kterého výrobce slibuje šest let bezpečnostních záplat a pokročilé AI funkce jako je Xiaomi HyperAI, Google Gemini nebo Circle to Search.
Ceny a dostupnost
Smartphony Redmi Note 17 a 17 5G dorazí na český trh v modré a fialové barvě. Ceny pro český trh jsou následující:
|Model
|Paměťová varianta
|Doporučená cena
|Zaváděcí cena
|Redmi Note 17
|4 GB + 128 GB
|5 699 Kč
|4 999 Kč
|6 GB + 256 GB
|6 699 Kč
|5 999 Kč
|Redmi Note 17 5G
|6 GB + 128 GB
|7 699 Kč
|6 099 Kč
|6 GB + 256 GB
|8 499 Kč
|6 799 Kč
Redmi Note 17 Pro bude dostupný v černé, modré a fialové barvě za následující ceny:
|Model
|Paměťová varianta
|Doporučená cena
|Zaváděcí cena
|Redmi Note 17 Pro 5G
|6 GB + 256 GB
|9 999 Kč
|7 999 Kč
|8 GB + 512 GB
|11 999 Kč
|9 999 Kč
Redmi Note 17 Pro Max pořídíte v černé, zelené a bílé barvě za následující ceny:
|Model
|Paměťová varianta
|Doporučená cena
|Zaváděcí cena
|Redmi Note 17 Pro Max 5G
|8 GB + 256 GB
|12 499 Kč
|10 699 Kč
|8 GB + 512 GB
|14 299 Kč
|12 499 Kč
V ceně je zahrnuté i 3měsíční předplatné služby Spotify Premium, 2měsíční předplatné YouTube Premium a 6měsíční předplatné Google One.
Telefony řady Redmi Note 17 lze předobjednat již dnes, prodej bude zahájen 17. září. V rámci předprodejů lze využít zahajovací nabídky, která sníží cenu až o 2 tisíce korun (s využitím slevového kódu). Kromě toho bude výrobce poskytovat dárky za recenzi, a to buď horkovzdušnou fritézu od Xiaomi, anebo chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9 Active. Redmi navíc u telefonů zakoupených do 31. října garantuje jednu bezplatnou výměnu obrazovky v následujících dvou letech, a jednu bezplatnou výměnu akumulátoru v následujících 3 letech.
Pokud si smartphony řady Redmi Note 17 koupíte u Mobil Pohotovosti, získáte i 3letou zárukou zdarma. Více na mp.cz/xiaomi-redmi-note-17.