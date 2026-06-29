YouTube už zase opisuje od TikToku. Milovníci krátkých videí budou jásat

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- YouTube přichází s několika vylepšeními oblíbeného formátu Shorts, inspiraci jako obvykle hledal u TikToku
- Diváci se budou moci pustit do nerušeného sledování díky možnosti clear screen, která vypíná většinu prvků uživatelského prostředí
- Mění se i způsob hodnocení, místo zdvižených palců přichází éra srdíček
YouTube přichází s několika vylepšeními oblíbeného formátu Shorts, která opět odkoukal od konkurenčního TikToku. Milovníci krátkých videí se tak mohou těšit například na režim s názvem clear screen. Ten umožní vypnout téměř všechny prvky uživatelského prostředí (texty a ikonky po stranách videa), které mohou být pro některé diváky rušivé. Oblíbená videa už také nebude možné hodnotit zdviženým palcem, na jehož místě se nově nachází ikonka srdíčka.
Oblíbená video platforma potěší také uživatelé, kteří si chtějí sledování „shortů“ urychlit – videa si nově budou moci přehrávat s dvojnásobnou rychlostí. V blogovém příspěvku zástupci YouTube uvádí, že rychlost videa bude možné zvýšit podržením okraje obrazovky. Jakmile prst zvednete, video se vrátí zpět do normální rychlosti. Pokud ale chcete dvojnásobnou rychlost zachovat, stačí se dotknout okraje obrazovky a přejet prstem dolů. Další novinka pak souvisí se zvukem. Ve snaze vypnout zvuk videa už nebude třeba sahat po tlačítku hlasitosti. Možnost „ztlumit“ se nově objeví po klepnutí na přehrávané video.
Jako na TikToku
Po příchodu těchto novinek se budou Shorts zase o něco více podobat videím na TikToku, který již několik let nabízí svou verzi funkce „clear screen“, a to dokonce pod velmi podobným názvem „clear mode“. Stejně tak na TikToku už nějakou dobu najdete možnost zrychlit přehrávání videa i hodnocení srdíčkem.
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Řadu uživatelů naopak zřejmě příliš nepotěší skutečnost, že ze Shorts zmizí tlačítko „nelíbí se mi“. YouTube místo toho vybízí uživatele, aby svou zpětnou vazbu sdíleli jinými způsoby. Jmenovitě klepnutím na tlačítka „Nezajímá mě“ a „Tento kanál nedoporučovat“, která se nacházejí v nabídce se třemi tečkami.