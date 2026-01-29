Lidé hromadně opouštějí TikTok. Přesouvají se na novou síť UpScrolled

- TikTok má v USA obrovský problém, po převzetí investorskou skupinou z něj uživatelé odcházejí
- Hovoří se o cenzuře čehokoliv spojeného s Donaldem Trumpem nebo úředníky ICE
- Nejen v Americe na úkor TikToku vyrůstá nová sociální síť UpScrolled
Po nedávném převzetí amerických aktivit TikToku skupinou investorů, včetně Oracle, Silver Lake a MGX, uživatelé hromadně odcházejí z platformy. ByteDance nyní vlastní méně než 20 % nově vzniklé společnosti TikTok USDS, což vyvolalo obavy z cenzury obsahu kritizujícího prezidenta Trumpa. Tisíce lidí se přesunuly na sociální síť UpScrolled.
UpScrolled jako „nový TikTok“?
UpScrolled je sociální síť založená minulý rok palestinsko-jordánsko-australským technologem Issamem Hijazim. Aplikace kombinuje prvky Instagramu a X, podporuje sdílení příspěvků, včetně fotek, videí a má i rozhraní pro soukromé zprávy. Platforma se prezentuje jako politicky neutrální, s důrazem na rovnocennou viditelnost všech příspěvků a svobodu slova.
BREAKING:
🇦🇺🇺🇸 An Australian app is now dangerously challenging TikTok, after Jewish-American billionaire Larry Ellison bought TikTok and began mass censorship against Israeli critics.
A massive number of users are now abandoning TikTok and jumping to UpScrolled.
The app has… pic.twitter.com/KYBATIVa0f
— Megatron (@Megatron_ron) January 25, 2026
Exploze sítě UpScrolled odstartovala na konci minulého týdne. Ve čtvrtek 23. ledna oznámila skupina investorů převzetí aktivit sítě TikTok na území USA od čínského ByteDance. Do konce tohoto týdne zaznamenala síť UpScrolled přes 40 tisíc stažení, což je nárůst z předchozích 460 denních stažení na průměrných 14 tisíc denně (zlepšení o 2 850 %).
Celkově má aplikace již zhruba 150 tisíc stažení, z toho 75 tisíc jen v USA, v obchodě App Store se vyšplhala na 13. místo v kategorii sociálních sítí. Mimo jiné, porazila díky tomu třeba Viber, BeReal nebo sociální síť pro fanoušky filmů Letterboxd.
Problémy i v Evropě
Obavy z cenzury zesílily po změně vlastníka, kdy uživatelé hlásili omezení protitrumpovského obsahu, včetně protestů proti Imigračnímu a celnímu úřadu (ICE). K tomu se přidal i masivní výpadek aplikace během již zmíněného víkendu – Oracle oznámil problémy na serverech ve svých datových centrech. Na webu DownDetector v tu chvíli bylo přes 400 tisíc hlášení o výpadku.
TikTok ale nemá kontroverzní pověst jenom v Americe. Vlastně se nabízí, že podobně ostře jako USA proti čínské sociální platformě zakročí i Evropská komise. Ta už vloni zahájila vyšetřování TikToku podle zákona o digitálních službách (DSA) kvůli nedostatečné ochraně nezletilých, špatné transparentnosti dat pro výzkumníky a komplikovaným mechanismům pro hlášení nelegálního obsahu, jako je dětská pornografie nebo terorismus.