TikTok dostal od EU rekordní pokutu. 13 miliard za to, že posílá data do Číny

TikTok má obdržet masivní pokutu od regulátorů v Evropské unii

Za porušování GPDR vyměřil irský regulátor pokutu v přepočtu 13,2 miliardy korun

TikTok měl odesílat data o evropských uživatelích do Číny, což není v souladu s nařízením GDPR

Evropská unie rozdala další pokutu velké zahraniční firmě. Tentokrát jde o TikTok vlastněný čínskou společností ByteDance. Firma měla porušit nařízení o ochraně osobních dat uživatelů, za což byla vyměřena pokuta 530 milionů eur, tedy víc jak 13 miliard korun. Vychází to z vyšetřování irské Komise pro ochranu osobních údajů (DPC), jednoho z významných regulátorů eurounijního trhu.

Pokuta pro TikTok

Podle zjištění této Komise čínská společnost porušila obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), když odesílala informace o evropských uživatelích do Číny. Na tuto problematiku dlouhodobě ukazují národní regulátoři členských států, včetně našeho Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Na toto téma jsme v dubnu 2023 vedli rozhovor s mluvčím polské centrály TikToku Piotrem Żaczkem. Tehdy uvedl, že nařčení jsou částečně způsobeny ideologií a celá věc je víc zpolitizovaná, než by měla být. Přiznal však, že kontroverze týkající se netransparentního přístupu k informacím firmu poškozují.

Třetí nejvyšší pokuta v EU

Nyní, dva roky poté, irský regulátor z dlouhodobého vyšetřování přišel na to, že TikTok skutečně netransparentně odesílá data do Číny, což porušuje přísné nařízení GDPR. Pokuta byla vyměřena na 530 milionů eur, tedy 13,2 miliardy korun. Celková výše pokuty však ještě nebyla naplno schválena, stejně jako načasování, kdy bude pokuta uložena. Spekuluje se však o tom, že bude platná ještě do konce května.

Podle agentury Bloomberg se bude jednat o třetí největší pokutu, která byla velké firmě udělena stran eurounijních regulátorů. Zatím nejvyšší pokutu 1,2 miliardy eur (skoro 30 miliard korun) dostala společnost Meta, taktéž za porušování GPDR. Už v září 2023 byla společnosti ByteDance udělena v EU pokuta, tehdy za nedostatečnou ochranu mladistvých uživatelů. Pokuta činila 345 milionů eur, tedy asi 8,5 miliardy korun.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.