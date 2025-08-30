Fixed a Epico sráží ceny doplňků pro MacBook. Obří slevy padly na kryty i klávesnice

S příchodem září se opět rozjíždí studijní a pracovní sezóna. A ať už se vracíte do pracovního režimu nebo školních lavic, právě teď je ideální chvíle sáhnout po praktickém příslušenství. Pokud doma máte MacBook nebo iPad, může se vám hodit doplněk, který zařízení ochrání, zpříjemní každodenní používání a zároveň dobře vypadá. Až do 30. září běží totiž akce, během které můžete vybírat ze zlevněného příslušenství od českých značek Fixed a Epico.

Kryty pro MacBook za zvýhodněné ceny

V široké nabídce najdete letos nejrůznější doplňky pro Apple zařízení za zlomek ceny. Sáhnout můžete po jednom z ochranných krytů, pouzdru s klávesnicí nebo třeba po dotykovém peru na iPad. Můžete tak pořídit praktický dárek, který potěší nejen studenty, ale i každého, kdo chce mít své zařízení chráněné a zároveň funkčně vybavené. Například potom dotykové pero pro iPad od Fixed koupíte už za 790 Kč (původně 890 Kč).

Kryty za top ceny:

Pouzdra s klávesnicí za top ceny:

V nabídce najdete i další praktické doplňky, které se hodí nejen do školy, ale i do kanceláře, na doma nebo na cesty. Škála nejrůznějších krytů a pouzder za akční ceny je letos opět rozmanitá a celou si ji můžete prohlédnout zde.

