Proč má letadlo zpoždění? Flighty vám prozradí důvod dříve než aerolinky

Mobilní aplikace Flighty dostala aktualizaci na verzi 4.0, která přináší funkce strojového učení

S přesností až 95 procent vám sdělí, proč má vaše letadlo zpoždění až o 6 hodin dříve, než aerolinka

Aplikace je k dispozici zdarma pro iOS, pokročilejší funkce jsou ale k dispozici v rámci předplatného

Doba dovolených znamená také větší počet cest letadlem. Zatímco svátečního cestovatele může leccos překvapit, ten zkušený zase počítá s každou možnou eventualitou. Ať už spadáte do první či druhé skupiny, jistě není od věci mít po ruce aplikaci, která vám dá o vašem letu podrobné informace, především pak v případech, kdy něco nejde přesně podle letového plánu. Touto aplikací je Flighty a ta vám umí přesně říct, proč vaše letadlo není tam, kde by mělo být.

S aplikací Flighty vás na vašem letu nic nepřekvapí

Aplikace pro sledování letů Flighty dostala tento týden aktualizaci na verzi 4.0, která přináší několik významných novinek. Díky strojovému učení a robustním leteckým datům vás Flighty 4 dokáže proaktivně varovat před zpožděním letadla a poskytne vám přesný důvod tohoto zpoždění. Flighty vysvětluje, že dvěma nejčastějšími důvody zpoždění jsou zpožděné přílety letadel a příkazy řízení letového provozu.

Využívání zpožděných letadel je první a nejčastější příčinou zpoždění – může totiž za až 35 % všech zpoždění za poslední dekádu. Flighty proto využívá strojové učení k jejich předvídání, a to s 95% přesností, přičemž to zvládne o několik hodin dříve, než letecká společnost. Druhou nejčastější příčinou zpoždění (až 30 % všech zpoždění za posledních deset let) se odehraje ve vzdušném prostoru a na letištích. Flighty se proto napojí na data FAA a Eurocontrol, která používá váš pilot, dešifruje velký balík leteckých dat a srozumitelně vám řekne, jaké zpoždění bude mít váš konkrétní let.

Služba Flighty 4 sleduje každý pravděpodobný důvod zpoždění a poskytne vám přesné vysvětlení, proč tomu tak je. Některá z možných vysvětlení zahrnují například pozdní přílet letadla, komplikované počasí nebo uzavřené runwaye. Další oblastí, v níž Flighty 4 vyniká, je jeho nová schopnost předvídat zpoždění s přesností více než 95 %. Pomocí strojového učení nyní aplikace dokáže předpovědět, kdy bude váš let zpožděn, a to až o 6 hodin dříve, než vás o tom informuje vaše letecká společnost.

Flighty také využívá stejná data, která pilotům předává řízení letového provozu, a poskytne vám srozumitelný přehled o tom, jaký moc velký dopad na vás bude mít zpoždění. To zahrnuje například čekání na odeznění bouřek, rozložení letů a další důvody, proč mohou být lety zastaveny. Aplikace Flighty je k dispozici zdarma pro systém iOS, nicméně některé pokročilejší funkce, jako jsou kupříkladu živé aktivity, neomezené množství letů či synchronizace s kalendářem, jsou ukryty za cenově příznivé předplatné – týdenní za 99 Kč, roční za 1290 Kč, případně celoživotní za 6990 Kč. Uživatelé Androidu mají, alespoň prozatím, bohužel smůlu.