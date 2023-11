Letadlem bez turbulencí? Tento unikátní systém je eliminuje až o 80 %

Turbulence Solutions přichází s řešením nepříjemných turbulencí, které prodražují leteckou dopravu

Tento jev je navíc s ohledem na globální oteplování čím dál častější

Ačkoliv nasazení v reálném provozu je zatím daleko, první testy na malých letadlech už proběhly

Turbulence nejsou nic příjemného a občas mohou překvapit, i když se létání nebojíte a cestujete tímto způsobem často. Propady letounu atmosférou většinou způsobuje nerovnoměrné proudění vzduchu a rozdíly tlaku. Podle některých studií s přicházející změnou klimatu bude problém ještě narůstat. Tato nepříjemná součást létání ale může být již brzy minulostí.

Řešení má přinést společnost z Vídně s příznačným názvem Turbulence Solutions. Ta slibuje odstranění až 80 % turbulencí, které člověk může cítit při běžném letu. A jak? Vlastně se nejedná o nic složitého. Na každém křídle je dvoumetrová tyč osazená senzory, které v reálném čase měří tlak okolního vzduchu, a podle jeho výkyvů dochází k pohybu křidélek letadla. Vše probíhá v řádu milisekund, takže letoun stíhá reagovat dostatečně rychle a propady v podobě turbulencí vyrovnává. Podobně své peří využívají také ptáci při letu.

Podle projektového manažera Yvese Remmlera se jedná o technologii využitelnou pouze za letu a neslouží pro zmírnění turbulencí během vzletu nebo přistání. Dokonce už proběhly i reálné zkoušky nové technologie, které potvrdily její vysokou účinnost. To můžete posoudit i z přiloženého videa. Pro piloty je důležitá především informace, že nový systém by neměl pilotovi zasahovat do řízení a vždy je mu nadřazen manuální zásah pilota.

Vliv klimatických změn na turbulence

Společnost Turbulence Solutions přichází v pravý čas. Podle některých studií, které zkoumaly turbulence mezi lety 1979 až 2020 nad Severním Atlantským oceánem, postupně došlo k nárůstu jejich délky o 55 %. S tím se samozřejmě zvyšuje opotřebení a poruchovost letadel, což zvyšuje náklady aerolinkám. Zároveň vznikají zpoždění při oblétávání těchto míst nebo snižování letové rychlosti.

Ačkoliv výrobci dopravních letadel určitě projeví o podobný systém zájem, zatím se stále jedná spíše o doplněk pro malá sportovní letadla, jehož potenciál se nejspíše ukáže až v horizontu následujících let. Každopádně představa letů bez nepříjemných turbulencí i na delších vzdálenostech je rozhodně lákavá.