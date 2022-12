Next-gen verze Zaklínače 3 je tady! Vylepšená grafika vás pohltí, PC hráči ale hlásí problémy

Update je k dispozici pro majitele konzolí a počítačů zcela zdarma

Někteří PC hráči hlásí problémy se spuštěním

Třetí Zaklínač z roku 2015 od polského studia CD Projekt RED bezesporu patří mezi nejlepší hry všech dob, a to nejen v žánru RPG. Geraltova dobrodružství odehrávající se po konci knižní ságy nabídla celou řadu ikonických dialogů, legendárních úkolů a velmi zábavnou hratelnost, díky kterým nebyl problém v nich „utopit“ i hodně přes 100 hodin.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition | Next-Gen Update Trailer

S příchodem nových konzolí Xbox Series X a PlayStation 5 nicméně bylo znát, že grafický kabátek přeci jen trochu zestárnul. Toho si všimli také v Polsku a nyní hráčům konečně přinesli vytouženou aktualizaci, která znatelně vylepšuje především grafickou stránku. Mezi nejvýraznější změny patří podpora ray tracingu, zbrusu nový fotorežim, zvýšení rozlišení pro celou řadu textur, detailnější modely postav, opravené chyby ve fyzikálním modelu nebo možnost vybrat si mezi lepší grafikou, nebo plynulejším chodem – Zaklínač 3 může běžet při 60 snímcích za sekundu.

Aktualizace pro konzole poslední generace a PC je k dispozici již nyní, a to zcela zdarma. Do hry kromě grafických vylepšení přibyly také nové questy, které se inspirovaly seriálovou adaptací od Netflixu. Pokud jste tedy hledali důvod, proč se vrátit do Severních království, souostroví Skellige či impozantního Toussaint, nyní je ta pravá chvíle. V případě PC hráčů nicméně doporučujeme opatrnost, neboť někteří hlásí potíže – například Dan Vávra si na Facebooku postěžoval, že mu aktualizace znemožňuje spuštění hry. Doufejme, že CD Projekt RED zjedná nápravu dříve, než dorazí pokračování Kingdom Come.