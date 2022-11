Zaklínač 3 dostane předčasný vánoční dárek: next-gen patch změní grafiku k nepoznání

Jen málo videoher se zapsalo do historie tak výrazným písmem jako třetí Zaklínač. Ten obdržel celou řadu ocenění a mnohými je právem považován za jednu z nejlepších her všech dob, nicméně více než 7 let od vydání se chtě nechtě podepíše na sebemodernější grafice. Není proto divu, že polské studio CD Projekt RED plánuje dopřát Geraltovi a jeho přátelům zasloužený pobyt v lázních.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.

For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih

