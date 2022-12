Revoluční chatbot od OpenAI ví skoro všechno! Umí česky, pomůže s vařením i domácím úkolem

Umělá inteligence nefascinuje pouze svým smyslem pro umění

Lidé v OpenAI vymysleli chatovacího robota, který má znát odpověď na palčivé otázky

Vede si velmi dobře, umí dokonce i česky

Dalibor Janda zpívá v písni Všechno na Mars: „Lidi už jsou nadbytečný, vstávejte z postelí, než nás robot vystřelí, všechny na Mars.“ Taková dystopie nám zřejmě zatím nehrozí, avšak umělá inteligence postupuje přímo gepardím tempem. Dokazuje to nejen umělecky založená neuronka Midjourney, jejíž díla můžete znát i ze SMARTmanie, ale taktéž chatovací robot ChatGPT od společnosti OpenAI.

Chatovací robot pro každý problém

Jak o sobě robot sám říká, je tu proto, aby pomohl s jakýmikoli dotazy, na které hledáte odpověď. Výhodou je, že umí i kompletně česky, což většina jeho předchůdců nezvládala. Zeptat se jej můžete na cokoliv z historie, geografie i matematiky, anebo popustit uzdu fantazii a požádat jej o vytvoření básničky, krátké povídky či pohádky pro děti.

Na běžnou otázku hledá ChatGPT odpověď zhruba 1 až 5 sekund, sofistikovanější úkoly vyžadující tvořivost vyřizuje i několik desítek sekund. Odpověď ale většinou stojí za to. Robot vám může například pomoci vymyslet slogan pro vaši firmu vyrábějící záchodová prkénka, odpoví na palčivou otázku, zdali by se mělo říkat „tramvaj“ či „šalina“ (a klidně na to téma složí i báseň), popřípadě vám vysvětlí základy filosofie nebo vyhledá recept na těstoviny.

Velkou pomoc může představovat i pro studenty, neboť dokáže v pár sekundách vyřešit složitější slovní úlohy, rovnice nebo dokonce napsat kód jednoduchého programu. Ostatně přesvědčit se můžete sami ze screenshotů v galerii.

Kde má slabá místa?

Zdaleka ne se vším ale chatbot chce nebo umí pomoci. Pravidelně nedokáže najít odpověď na konkrétní data (typicky „Co se stalo 1. ledna 2020?“ nebo „Kolik Apple v roce 2021 prodal mobilních telefonů?“). Odmítá také tipovat výsledky sportovních utkání, a to i v případě, že mu zadáte vypočítat pravděpodobnost výhry jednoho či druhého týmu.

Největší problém však spočívá v něčem úplně jiném. Jako i další chatovací roboti neumí vždy správně ověřit pravost informací, které prezentuje. Přesně to v naší galerii ilustruje screenshot, kde robota žádám o srovnání Galaxy S21 a iPhonu 13 (u novější generace konkurenčních smartphonů mimochodem takového srovnání ani nebyl schopen) a on v klidu uvádí, že iPhone 13 disponuje „pomalejším připojením k internetu a nemá 5G“. To je přitom omyl, protože 5G přinesl již iPhone 12.

Kromě toho občas zapomene vypsat celé řešení příkladu nebo recept. Může však jít o bug či chvilkový výpadek. AI ostatně umí být nepředvídatelná. Povětšinou se stačí doptat, nebo odpověď zrekapitulovat. Negativa v každém případě nemohou zastínit to, jak precizní (a tím vlastně trochu děsivý) chatovací robot ChatGPT je. Vyzkoušet si jej můžete sami na webu OpenAI, musíte se však zaregistrovat e-mailem, případně se přihlásit přes Google nebo Microsoft účet.