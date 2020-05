FotoDuel: Huawei P40 Pro vs. Samsung Galaxy S20+

Huawei a Samsung – donedávna dva nejdůležitější výrobci smartphonů (nejen) v českých končinách. Jak jistě víte, situace se výrazně změnila a čínská společnost má v Evropě kvůli restrikcím ze strany Spojených států zaděláno na prodejní problémy. Bez Google služeb většina zákazníků Huawei zavrhuje. Existují sice způsoby, jak na telefon y od Huawei dostat Google služby, ale tato řešení nejsou zrovna dvakrát pohodlná a uživatelé dají přednost ostatním výrobcům.

Samsung je na tom z hlediska prodejů v Evropě oproti Huawei o mnoho lépe a tento rozdíl se kvůli omezení Google služeb ještě zvětší. V dnešním FotoDuelu se budu věnovat čistě schopnostem fotoaparátu těchto dvou telefonů a budu je hodnotit bez ohledu na Google služby. Model Huawei P40 Pro byl testován žebříčkem DxOMark a získal v něm rekordních 128 bodů. Díky tomu si vysloužil první příčku v tomto kontroverzním systému testování. Samsung Galaxy S20+ byl francouzskou redakcí také otestován a odnesl si 118 bodů. Je však Huawei skutečně o tolik lepší než jihokorejský sok?

Huawei P40 Pro vs. Samsung Galaxy S20+

Huawei je již delší dobu znám svou touhou být v oblasti fotoaparátů nejlepší. Na zadní straně tak najdeme celkem 4 fotoaparáty, které slouží k rozdílným účelům. Hlavní senzor o velikosti 1/1,28 palce má vysoké rozlišení 50 Mpx, světelnost f/1.9, ohniskovou vzdálenost 23 mm, optickou stabilizaci obrazu a fázový autofokus. Na zakázku vyrobený čip Sony IMX700 nabízí technologii Ultra Vision s RYYB rozložením mřížky. Díky tomu je Huawei P40 Pro schopný zachytit až o 40 % více světla ve srovnání s běžnými čipy. Tento obří senzor je samozřejmě opticky stabilizován.

Druhým důležitým fotoaparátem je 12Mpx kamera s teleobjektivem o světelnosti f/3.4 a pětinásobným optickým přiblížením (ohniskovou vzdáleností 125 mm. I ten nabízí fázový autofokus a OIS. K dosažení takového přiblížení je zde použit periskop se zrcadlem uvnitř těla telefonu. Širokoúhlé snímky obstarává 40Mpx snímač o velikosti 1/1,54 palce se světelností f/1.8. Díky fázovému ostření dokáže tento fotoaparát pořizovat také super-macro snímky. Čtveřici doplňuje ToF senzor pro lepší portréty. V průstřelu přední strany pak sídlí 32Mpx selfie fotoaparát, který se společně s infračerveným ToF senzorem stará o biometrické zabezpečení.

Hardwarové parametry Huawei P40 lite Systém: Android 10 Rozměry: 159,2 x 76,3 x 8,7 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: HiSilicon Kirin 810, octa-core 2x 2,27 GHz Cortex-A76, 6x 1,88 GHz Cortex-A55 RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,4", Full HD+, 1080 × 2310 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 26 mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, 27 mm, 1/5.0", 1.75µm, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4200 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Samsung Galaxy S20+ má ve svých útrobách téměř shodnou hadrwarovou výbavu jako menší sourozenec – model Galaxy S20. Dnes testovaný kousek disponuje navíc jen ToF senzorem pro lepší focení portrétních snímků. Na zadní straně telefonu se nachází hlavní 12Mpx senzor o velikosti 1/1,76 palce (s pixely o velikosti 1,8 µm), perfektní optickou stabilizací a prvotřídním autofokus zajišťuje technologie Dual Pixel.

Druhým senzorem, který jsem si velmi oblíbil, je širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 Mpx. Ten má světelnost f/2.2, velikost pixelů 1,4 µm a podporuje Super-steady režim videa. Bohužel nemá optickou stabilizaci obrazu a vhod by přišlo i ostření. Trochu kontroverzní je situace se schopnostmi přiblížení. O to se stará 64Mpx senzor, který kryje teleobjektiv se světelností f/2.0 a ohnisková vzdálenost se zde zastavila u hodnoty 29 mm. Výsledkem je tak optické přiblížení se zvětšením 1,1×. Vše nad tuto hodnotu je tedy provedeno softwarově pomocí výřezu a algoritmů. Průstřel v displeji pak patří 10Mpx selfie fotoaparátu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20+ Systém: Android 10 Rozměry: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm , Hmotnost: 186 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, PDAF, OIS, 3x hybridní optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, AF, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, 4K video, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Testovací snímky

Oba telefony fotily snímky v automatickém režimu a v poměru stran 4:3. Bylo použito standardní rozlišení – 12,5 Mpx v případě Huawei P40 Pro a 12 Mpx u Samsungu Galaxy S20+. Při focení širokoúhlých snímků nebo testování schopností přiblížení bylo použito výchozí nastavení telefonů.

Snímky byly pořízeny ihned po sobě tak, aby měly telefony stejné podmínky. Na levé straně jsou vždy fotografie z Huawei P40 Pro, pravou okupuje Samsung Galaxy S20+.

Dobré světelné podmínky

Začneme opět zlehka a scény s perfektními podmínkami pro focení nejsou pro vlajkové modely tohoto roku žádnou překážkou. Detaily, kontrast, příjemná kompozice i další parametry snímků jsou tak na špičkové úrovni a není si na co stěžovat. I když to tak na první pohled nevypadá, Samsung je se svými barvami blíže realitě. Huawei sice volí chladnější tóny, ale i tak si zaslouží palec nahoru – zejména pak za přirozený bokeh efekt.

Další série snímků odhaluje neduh, který postihuje Huawei P40 Pro. Jedná se o červené tóny v tmavých oblastech. Na poslední fotce je možné si toho všimnout na kmenech stromů. Huawei u lázeňského oplatku navíc nedokázal zcela přesně detekovat hrany a Samsung zde tedy vyhrává. Sice je rozdíl minimální, ale v případě vlajkových modelů je každý nedostatek vidět o něco víc.

Přiznám se, že na první pohled jsem si červeného nádechu fotografií u Huawei P40 Pro vůbec nevšiml. Tento problém je nejvíce vidět opět na posledním snímku, kdy je betonová stěna spíše růžová než šedá. Zbylé dva výsledky se podařily oběma smartphonům a nemám k nim žádné výhrady. I tak ale dávám plusové body Samsungu.

A situace je nadále úplně stejná. Huawei fotí skvěle a bez přímého srovnání bych zřejmě tolik výhrad k barevnému podání neměl. Jenže je tu Samsung (!), který má tentokrát ty barvy opravdu o poznání lepší. Pořád se nejedná o reálnost na úrovni iPhonu nebo třeba Google Pixelu, ale jihokorejci udělali v této oblasti obrovský kus práce. Huawei tentokrát mírně vede v úrovni detailů, za které si zaslouží uznání.

Schopnosti přiblížení

Možnost přiblížit se snímaným objektům je v poslední době oblastí, do které výrobci investují velké prostředky. Huawei je již delší dobu znám svým skvělým optickým přiblížením, které doplňuje vynikající digitální přiblížení asistované umělou inteligencí. Výsledkem byly (a jsou) vynikající schopnosti zoomu. Jak je již zmíněno výše, přiblížení obstarává kombinace dat z periskopického fotoaparátu a hlavního fotoaparátu. Škoda, že u nás není dostupný Huawei P40 Pro+, který úroveň optického přiblížení posouvá na hodnotu 10×.

Samsung na to jde jinak. Úplně jinak. Ve své podstatě nemá model Galaxy S20+ ani jeden teleobjektiv. Senzor s 64Mpx rozlišením sice slouží pro 3× zoom, ale jen ten digitální. Teleobjektiv má reálně přiblížení zvětšení pouze 1,1× a to se za kdovíjakou hodnotu nedá považovat. Jenže je tu jedno velké ALE. Ono to totiž zas tak moc nevadí. Zmíněný 64Mpx senzor zachytí dostatek informací, které se softwarově spojí ve velmi slibné výsledky. Není to na úrovni Huawei, ale nijak zásadně to neuráží.

V této sérii si je možné opět všimnout červených tónů na snímcích od Huawei. Samsung po bližším prozkoumání odhalí nedostatky na poli detailů a zkrátka se nedočkáte tak dobrých výsledků jako u čínského konkurenta. Esdvacítka je však neuvěřitelně konzistentní v barevném podání napříč stupni přiblížení. Náskok Huawei navíc není tak jednoznačný, jako byl roky zpátky. A osobně bych měl radši stabilitu v barvách než o pár procent lepší schopnosti zoomu. A to říkám jako uživatel Huawei P30 Pro.

Tentokrát barvy zlobily na obou stranách barikády. Huawei opět nevychytal červenou a všimnete si toho zejména u písku. Naopak Samsung si trochu přikreslil oblohu nad budovami. Kůň je při desetinásobném přiblížení zcela jasně rozpoznatelný u obou smartphonů a mise tak byla splněna. Huawei se však podařilo zachytit mnohem větší detailů a například hříva na hlavě je mnohem lépe vykreslena než v případě Samsungu.

V noci se situace vyvíjí poněkud překvapivě. Najednou je Samsung ten, kdo má převahu červené na snímcích. Musím zde uznat, že Huawei je reálným barvám o něco blíže. Celkově je však snímek trochu moc světlý a ocenil bych o trochu tmavší výsledek. Mnohem lépe je na tom model P40 Pro i v oblasti přiblížení. Má mnohem více detailů, menší úroveň šumu a můžete s ním zoomovat mnohem dál. Sice to nevypadá úplně perfektně, ale aspoň ta možnost existuje.

Zde už se o slovo plně hlásí Huawei a nechává svého soka za sebou. Čínský zástupce testu vede ve většině parametrech kromě dynamického rozsahu. Ten zvládl o trochu lépe Samsung a je to vidět zejména na hodinách věže. Model P40 Pro nabízí mnohem lepší úroveň detailů a scénu zvládne přiblížit i v noci.

Minulý rok se Huawei s modelem P30 Pro chlubil schopností Super Zoomu, který dokáže zachytit i Měsíc. Letos zůstává maximální přiblížení stejné – padesátinásobné. Při noci bez oblak je i s P40 Pro možné podívat se až na Měsíc. Vyzkoušel jsem porovnat schopnosti nočního zoomu na maximum a níže jsou výsledky. Samsung je zde na první pohled ze hry. Siluetu Měsíce poznáte, ale to je tak všechno. Huawei to zvládl lépe a s použitím stativu by to bylo ještě lepší.

Výřezy fotografií

Je tu moje oblíbená kategorie – 100% crop snímků. Jak můžete sami vidět, výsledky jsou velmi detailní a není jim moc co vytknout. Bokeh efekt na první fotce je přítomný u obou smartphonů. Zejména na posledním snímku z první série se projevila barevná nepřesnost, kterou předvádí Huawei P40 Pro. Velmi obdivuhodné je pak zachycení tekoucí vody minerálního pramene. Tohle se prostě těmto vlajkám opravdu povedlo.

K nočním snímkům se ještě dostanu v závěru článku. Už v těchto dvou případech je ale víceméně vidět remíza. Na první fotce boduje Samsung, druhou s drobným náskokem vyhrává Huawei. Zkrátka ať si vyberete kterýkoli z těchto dvou telefonů, budete s výsledky spokojeni.

Maximální rozlišení… dává smysl?

Osobně moc nemám rád hru s čísly, kterou v posledních měsících a letech vidíme u fotoaparátů ve smartphonech. Běžní uživatelé si kvůli marketingovým kampaním myslí, že čím víc megapixelů, tím lépe. Je to samozřejmě složitější, ale myslím si, že jsme našli zlatý střed tohoto honění se za počtem megapixelů. Huawei nabízí 50 Mpx, Samsung pak 64 Mpx. Zhruba v tomto rozmezí by se to mělo zastavit. Ptáte se proč? Senzor s rozlišením 108 Mpx, který je v Galaxy S20 Ultra, Mi 10 Pro a dalších, je tak velký, že má problémy s rovnoměrným zaostřením a megapixely navíc stejně nevyužijete.

Ta polovina v případě Galaxy S20+ je podle mého názoru naprosto perfektním kompromisem. Zkusil jsem vyfotit pár snímků v maximálním rozlišení a opět jsem provedl 100% výřez fotografií. Výsledky mne dost překvapily. Sice bude ořezávat fotky asi naprosté minimum lidí, možnost tu ale je a s oběma smartphony docílíte vynikajících výřezů. Ty ze Samsungu jsou ale o něco lepší a rozhodně si zaslouží plusové body.

Funkce HDR

Huawei se stále červená. Je sice možné, že situaci opraví aktualizace, ale v tento moment je to dost rušivé a v přímém porovnání proti Samsungu je rozdíl znatelný. Jihokorejec zvládá disciplínu dynamického rozsahu o něco lépe. Jeho barvy jsou sice saturované, ale jinak sedí perfektně. Jarní příroda je přeci jen o něco zelenější než obvykle. Zbytek parametrů v čele s úrovní detailů a kontrastem však na svoji stranu opět přetáhl Huawei. To poznáte až po velkém přiblížení a je otázka, kolik lidí dá této vlastnosti přednost před správným nastavením barev.

V další sérii snímků jsou si oba smartphony velmi podobné. Huawei na první fotce opět trochu přitlačil na červenou barvu, ale není to tak výrazné jako dříve. I po přiblížení jsou výsledky téměř totožné a oba si zde zaslouží pochvalu.

Ups, tady to ujelo opravdu hodně. Růžové okruží pouliční lampy asi vidíte sami. Kdyby tu nebylo, měl by Huawei u prvního snímku lepší práci s protisvětlem. U druhého však v každém případě vítězí Samsung. Esdvacítka má sice o něco více digitálního šumu, ale podařilo se zde udržet barvy blízko realitě a všechny parametry snímku jsou dost dobré.

Kašna s mostem v pozadí není perfektní ani u jednoho z telefonů. Huawei přibarvil pouliční lampy, Samsung celý snímek zahalil do nepřirozeného oranžového nádechu. Druhá fotka je v režii čínského zástupce testu. Odpustím mu i mírnou deformaci barev na budově nalevo od výtahu. Zbylé parametry snímku jsou totiž perfektní a nemám k nim jedinou výhradu.

Širokoúhlý fotoaparát

Kdybych v tento moment měl vybírat někomu ze svého okolí telefon, byl by širokoúhlý fotoaparát jedním z klíčových parametrů. Možnosti těchto fotoaparátů jsem si tak oblíbil, že už bych bez něj asi nedokázal používat telefon. O to víc mě těší, že Huawei i Samsung dali do svých vlajkových modelů zatraceně dobré širokáče. Každý má však nějakou chybu a osobně by se mi nejvíce líbila kombinace těchto dvou objektivů. Úhel záběru a postprocessing ze Samsungu, rozlišení a autofokus z Huawei – tohle je pro mě vítězné kombo.

Huawei P40 Pro má o něco lepší úroveň detailů, ale vzhledem rozdíl je opravdu minimální. Samsung však do snímku vměstná mnohem větší část scény a užijete si velmi příjemnou perspektivu. Kdybych si však měl vybrat jeden širokáč, vzal bych ten z Huawei. Má sice menší úhel záběru, ale má věrnější barvy, lepší kontrast, detaily a v noci dokáže téměř zázraky. O tom ale až za chvíli.

Dynamický rozsah má opět lepší Samsung, ale rozdíl je docela nepatrný. Na Huawei velmi oceňuji zejména barvy, které zde prostě sedí do reality a označil bych je za opravdu přesné. Galaxy S20+ je má relativně v pořádku, ale body ztrácí za přílišnou saturaci, která se možná hodí na sociální sítě, ale k realitě má dost daleko.

Na snímku lázeňského města v karanténě není moc co porovnávat. Barvy jsou víceméně stejné a drží se reality. To samé platí pro detaily a ostatní kategorie. Fotka níže však nabízí zajímavé porovnání. Jednak je zde skvěle vidět, o jak velký kus se toho vleze Samsungu do záběru. Tleskám. Jenže je tu červený nádech dřevěné podlahy a barvy tedy nejsou silnou stránkou tohoto širokáče. Huawei patří poklona za skvělou práci.

Karty se v případě širokoúhlých fotoaparátů úplně obrátily. Huawei je najednou ten, kdo vede v podání barev a jeho výsledky se nebojím označit za skvělé. Se Samsungem ostudu neuděláte a sám jsem překvapen, jak velký pokrok se v této oblasti podařilo uskutečnit. Poslední fotka vlakového nádraží může působit jako popření toho, co jsem před chvílí napsal. Opak je pravdou, bylo už velmi pozdě a Huawei dokázal zachovat scénu dle reality. Navíc je i v tmavých oblastech poměrně nízká úroveň digitálního šumu.

Pamatujete na absolutní přešlap v kategorii HDR, který se „povedl“ Huawei? Tady je to úplně jiná písnička. Naprosto skvělá práce s protisvětlem a barvy jsou – a to nepřeháním – naprosto reálné. Tak mě napadá, jestli není na čase se zbavit RYYB mřížky v hlavním fotoaparátu? Díky pokročilým technologiím a softwaru je možné dosáhnout skvělých výsledků i s klasickým RGGB senzorem.

Makro fotografie

Mnoho uživatelů dnešních smartphonů ve velkém fotí makro fotografie. A právě pro ně jsou oba testované smartphony naprosto skvělou volbou. Neměl jsem jediný problém a i po důkladném prozkoumání snímků jsem nenašel žádnou výraznou chybu. Ano, Huawei opět barvy ladí do červených tónů, ale není to tak výrazné jako dříve. Oba telefony mají skvělé rozmazaní pozadí a nemám zde co vytknout.

Zmíním zde ostření, které je v obou případech špičkové. Vždy vychvaluji ostření Dual Pixel Samsungu a dnes k tomu přidám i poklonu na stranu Huawei. V případě P40 Pro ušel autofokus velký kus cesty a rozhodně se řadí k nejlepším. Asi bych si netroufl tvrdit, že je úplně nejlepší (ehm, DxOMark…), ale je zatraceně dobrý.

Makro ve špatných světelných podmínkách? Žádný problém. Nebudu chodit kolem horké kaše, zde jasně vede Huawei. Jedinou výtku mám k saturaci zelené barvy, která je trochu přes čáru, ale opravdu to není nic výrazného. Snímek je špičkově ostrý, má vynikající rozostření pozadí, velmi nízkou hladinu šumu a ani po přiblížení se neztrácí detaily. Samsung zvolil jako barvu pro listy lípy žlutou. A zvolil špatně.

Portrétní režim

U portrétů mi osobně záleží primárně na třech věcech – rozostření pozadí, barvy a detekce hran. Ve všech třech oblastech vyhrává Samsung. Někde více, jinde méně. Kdyby mi při výběru telefonu šlo o portrétní režim, zvolím z těchto dvou smartphonů zcela jistě Samsung Galaxy S20+. Asi největší problém u Huawei, který je vidět na první pohled, je opět problém s červenou barvou. Pokud to vyřeší nějaká budoucí aktualizace, tak by to bylo fajn.

Zhoršené světelné podmínky

Postupně jsme se dostali ke kategorii, která doznala v posledních letech velkých změn a je nyní na skvělé úrovni. Na první pohled je vidět, že oba telefony si i ve tmě vedou velmi dobře. Trochu podrobnější pohled prozradí, že se přece jen najdou nějaké nedokonalosti. U Huawei je to asi už předpovídatelné – načervenalý nádech je opět znatelný a vidět je zejména na snímku kašny. Překvapivě jsou oba telefony na velmi podobné úrovni co se detailů týče. Huawei však s velkým rozdílem vyhrává v míře digitálního šumu. A musím zmínit, že AI v případě P40 Pro podává skvělý výkon.

Snímky na levé straně téměř neobsahují digitální šum a já jsem mile překvapen, že se nejedná jen o snahu vyhladit veškerý šum a obětovat detaily. Snímkům nechybí ostrost a zároveň šumí naprosto minimálně. Nevím, jak to experti v Číně udělali, ale povedlo se jim to. Pokud by se podařilo eliminovat červený nádech fotek, byly by výsledky perfektní. V tento moment je však blíže plusovým bodům Samsung za celkovou kompozici snímků.

Minimální rozdíly panují i nadále a já jen zmíním to, že oba smartphony zde předvedly skvělou práci. Ať si vyberete jeden nebo druhý, budete s výsledky fotoaparátů naprosto spokojeni.

Téměř na poslední chvíli se Huawei nadechl a předvedl, že všechny jeho snímky nemusí mít červený nádech. Najednou dokonce v podání barev svého soka překonává. Samsung mírně ztrácí v oblasti již zmíněného digitálního šumu, ale abyste ho zpozorovali, musíte snímek opravdu hodně přiblížit.

Poslední fotkou této kapitoly jsem chtěl ukázat, jak moc blízko jsou telefony kvalitou svých fotoaparátů. Huawei opět nezvládl barvy, ale vede v míře šumu. V DxOMarku tyto dva smartphony dělí 10 bodů a stejný počet příček. Opravdu je to takový rozdíl? Tomuto žebříčku už většina věří méně a méně oprávněně.

Noční režim

S touto technologií, pokud mě paměť nešálí, přišel jako první Huawei. Prodloužení závěrky fotoaparátu v kombinaci se softwarovým vylepšením pomáhá bojovat proti úskalím nočního focení a zejména v posledních letech je technologický pokrok velmi znát. Huawei P40 Pro u všech snímků s nočním režimem snímal scénu zhruba 5 vteřin a hodnotu ISO snížil o polovinu na konečných 400. Samsung snížil hodnotu ISO ještě více (500 vs. 1250 s automatikou), ale čas závěrky byl oproti Huawei mnohem kratší – 1/13 sekundy.

Pamatujte na to, že řada Galaxy S20 od Samsungu již nemá proměnlivou clonu jako v předešlých modelech jihokorejského výrobce. Vystačit si tak musíte s pevnou světelností objektivu f/1.8 a spoustou softwarových vylepšení. Tento krok je naprosto logický a Samsungu při zachování (nebo zlepšení) kvality snímků klesnou náklady na výrobu modulu fotoaparátu. Oba dva smartphony mají poměrně výrazný červený tón a na první pohled vypadají téměř k nerozeznání.

U dalších dvou snímků už je rozdíl poměrně znatelný a Noční režim pomohl Huawei k dosažení výsledků, které jsou barevně přesnější. Samsung má snímky více živé a jejich tóny mají občas tendenci se přibližovat oranžové a červené barvě. Po výrazném přiblížení se odhalí důvod, proč Samsung spoléhá na kratší závěrku. Nehrozí zde chyba v rozeznání scény a výsledky jsou pak o chlup ostřejší než z Huawei. Takže v barvách vede Huawei, detailům a dynamickému rozsahu kraluje Samsung.

Wow. Sice se mi opravdu hodně líbí širší úhel záběru u Samsungu, ale Huawei zde naprosto přesně trefil barvy a vyhrává i v detailech. Ty nejsou tak dobré jako z hlavního fotoaparátu, ale překonávají širokáč od Samsungu o dost velký kus. Jihokorejec si nepohlídal digitální šum a barvy jsou už hodně daleko od reality. Zde mě Huawei velmi mile překvapil a po nekonzistentních výsledcích barevného podání mohu alespoň tady říci, že se mu to povedlo.

Samsung je konzistentní, Huawei umí překvapit

Ano, Samsung je konzistentní, a proto si zaslouží odejít z tohoto srovnání jako vítěz. Huawei umí překvapit. Někdy příjemně, jindy vás výsledky mohou zklamat. Samsung Galaxy S20+ má ve svých útrobách na první pohled mnohem méně sofistikovaný systém fotoaparátů a oproti Huawei v této oblasti ztrácí. Jenže to nic nemění na tom, že jeho výsledky jsou na velmi vysoké úrovni. Z velké části za to zřejmě může software, který je v případě vlajkového modelu od Samsungu dotažen k dokonalosti.

Huawei je na první pohled naprostá bestie co se fotoaparátu týče. Má periskopický teleobjektiv, hlavní 50Mpx senzor, který doplňuje 40Mpx širokáč. Model P40 Pro někdy nedokázal se Samsungem držet krok a upřímně nejvíc mne zklamal právě hlavní fotoaparát, který kvůli svému RYYB rozložení ladil barvy do červené. Sekundární foťák s širokoúhlým objektivem byl naopak v barevnosti velmi přesný a myslím si, že pokud by se další vlajka od Huawei spolehla na standardní RGB rozložení a perfektní software, kvalita by tím dost stoupla. Huawei by pak mohl vyhrávat slepé a jiné testy fotoaparátů a nebodovat jen v DxOMark žebříčku.

Který telefon podle vás fotí lépe? Huawei P40 Pro

Samsung Galaxy S20+ Zobrazit výsledky

Samozřejmě nemůžu zapomenout na to, co bylo při používání Huawei P40 Pro asi největším problémem. Absence Googlu stojí za tím, že Huawei P40 Pro vnímám jako jeden z nejlepších telefonů hardwarem, který nemá to štěstí nabídnout potřebné služby a aplikace. Tento pocit z používání P40 Pro nijak nezasáhl do hodnocení tohoto FotoDuelu. Považuji však za velmi důležité, aby to bylo zmíněno.

Fotografie v plném rozlišení:

Budeme rádi, když se s námi v diskuzi podělíte o své dojmy ze seriálu FotoDuel. Dejte nám vědět, na co se máme více zaměřit nebo co je pro vás zajímavé. Napište nám, jaké telefony byste proti sobě rádi postavili a třeba je zařadíme do některého z dalších článků. Další díly tohoto seriálu naleznete pod tímto odkazem, případně zde: