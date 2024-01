Apple v roce 2024: párty odstartuje Vision Pro, dojde i na iPad a iPhone 16

Apple čeká nabušený rok 2024, aktualizaci zažije prakticky každý produkt v portfoliu

Jako první se dočkají iPady, následovat bude software, iPhony, hodinky anebo sluchátka

Velkou neznámou jsou brýle Vision Pro, ale i ty by letos měly dorazit do prodeje

Bez nadsázky lze prohlásit, že nový rok 2024 bude pro americkou společnost Apple v mnoha směrech rozhodující. Plánuje zcela překopat porfolio tabletů, o které není moc zájem. Chystá se na uvedení 10. řady svých hodinek Apple Watch. A pak je tu jeden velký rest z loňského roku – uvedení Vision Pro do prodeje. Pojďme se na výhled roku 2024 podívat pěkně chronologicky.

Únor a březen – nové iPady a Vision Pro

Leden zůstane volný, hned v únoru by ale měl dorazit dlouho očekávaný produkt – chytré brýle Vision Pro. Apple je představil v červnu 2023 na samém závěru konference WWDC. V rámci nově uvedeného operačního systému visionOS odhalil vlastní představu o plnohodnotném produktu tzv. smíšené reality.

Brýle Vision Pro se ovládají gesty rukou, můžete je používat doma i na veřejnosti, protože umožňují zobrazit obsah v reálném světě. Nejvíce podobností sdílí s HoloLens od Microsoftu, nejsou ale zaměřené čistě na byznys, ale i na běžného koncového zákazníka.

Většina úniků se shoduje na tom, že o Vision Pro konečně znovu oficiálně uslyšíme právě v únoru 2024. Apple zřejmě plánuje vyrobit prvních 400 tisíc kusů a nabízet je zákazníkům s cenovkou, kterou oznámil již vloni. Ta činí 3 499 dolarů, tedy asi 95 tisíc korun včetně DPH. Pakliže přístroj zamíří v únoru na trh, bude to zatím pouze v USA.

Nicméně první kvartál by měl patřit také iPadům. V březnu dojde k dlouze očekávané restrukturalizaci produktové řady iPad. První dorazí nové iPady Pro s čipem M3 a zbrusu novými OLED obrazovkami. Ustálit by se měla také nová dvojice úhlopříček: 11,1″ pro menší a 13″ pro větší.

Nepůjde však o první ani poslední iPady v roce 2024. Součástí jarního uvedení by měla být ještě dvojice iPadů Air. Apple zde pravděpodobně přinese novou výbavu, nelze však očekávat mnoho funkcí dostupných již v sérii Pro (například OLED či ProMotion). Také iPad Air se ustálí ve dvou úhlopříčkách: 10,9″ pro menší a 12,9″ pro větší.

Červen – iOS 18 a všechno, co k tomu patří

V tomto roce podle mnoha zdrojů nedorazí nový iPhone SE, jaro tedy patří zejména iPadům a jeho závěr, respektive začátek léta, pro změnu počítá s klasickou vývojářskou konferencí WWDC. Hlavní hvězdou večera bude aktualizace iOS 18 a zejména jeho AI prvky, o kterých se hojně spekuluje již několik týdnů.

Apple jako poslední velký technologický gigant nebere moc v potaz trend umělé generativní inteligence, změnit by se to však mělo s iOS 18. V plánu je údajně řádně vylepšit Siri, zabudovat do systému vlastní jazykový model a propojit jej s nativními aplikacemi. Blíže jsme se tomuto tématu věnovali v samostatném článku o předpokládaných novinkách v iOS 18.

Kromě iOS 18 samozřejmě dorazí také celá řada dalších aktualizací, ať už jde o macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 a zřejmě také visionOS 2. Zdali budou všechny zmíněné systémy obsahovat jiskru umělé generativní inteligence jako iOS 18, to je zatím ve hvězdách.

Září – iPhone 16, desáté Apple Watch a nové AirPods

Školní měsíc září bude, jako již tradičně, patřit nejdůležitějšímu hardwarovému produktu s logem Apple – iPhonu. V plánu je uvedení iPhonu 16, 16 Plus a také dvojici výkonnějších modelů iPhone 16 Pro a Pro Max. O nových iPhonech bylo již od loňského září řečeno mnoho – proto jen k těm hlavním novinkám.

Základní duo iPhone 16 (Plus) očekává nasazení 3nm čipu, pravděpodobně půjde o mírně upravenou verzi čipsetu A17 Pro. Velkou změnou bude pravděpodobně i nasazení akčního tlačítka a hardwarové spouště fotoaparátu. Jakkoliv to ve vztahu k firmě Apple může znít překvapivě, shodují se na tom ti nejlepší lovci úniků.

iPhone 16 Pro (Max) dostane taktéž hardwarovou spoušť fotoaparátu, nicméně mnohem důležitější budou inovace u fotoaparátu. Spekuluje se o nasazení 48Mpx širokoúhlého fotoaparátu a také o vylepšení teleobjektivu u menšího z telefonů. Částečně i kvůli tomu vzroste úhlopříčka na 6,3″ u menšího a 6,9″ u modelu Pro Max. Opomenout bychom neměli ani Wi-Fi 7 nebo nový čipset A18 Pro.

Chytré hodinky budou v roce 2024 zřejmě důležitější než kdy předtím. Číselná řada Apple Watch Series totiž právě letos doputovala do desítky. Když naposledy iPhone doputoval do desítky, děly se velké věci. Nejčastěji se při zmínce o Apple Watch 10 (nebo také Apple Watch X) hovoří o změně designu, zvětšení displeje a také nové funkci měření krevního tlaku. Po boku těchto Apple Watch by měly dorazit i nové Ultra 3.

Apple zdá se nezapomene ani na sluchátka. K mání má být nová čtvrtá generace klasických peckových AirPods. Některé úniky dokonce zmiňují, že k mání budou dvě verze: jedna s ANC a druhá, levnější, bez ANC. Nové AirPods Pro v plánu nejsou, nicméně Apple má revitalizovat ještě svůj náhlavní headset AirPods Max, a to konkrétně o USB-C port.

Podzim – nové počítače?

Co se týče počítačů Mac v roce 2024, je to velmi otevřené. Nejčastěji se hovoří o novém Macu mini, který by měl tento rok dorazit ve variantě s M3 a M3 Pro. To ale až na podzim. Některé zdroje uvádí také uvedení nových MacBooků Air s čipovou sadou M3, není však jasno, zdali k tomu dojde ještě v první polovině roku, anebo až na konci.

Ke konci roku se očekává také vylepšení počítačů Mac Studio a Mac Pro, ačkoliv nástupnický čipset M3 Ultra zatím představen nebyl. Největší otazník pak visí nad uvedením MacBooků Pro, které byly naposledy vylepšeny v říjnu 2023 a obdržely rovnou nový čipset M3. Nová aktualizace vlajkových notebooků by totiž znamenala, že Apple letos ukáže také nové čipy řady M4.