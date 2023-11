iPhone 16 nabídne řadu změn. Mezi nimi přepracovaný teleobjektiv a tlačítko navíc

Chystaný iPhone 16 přinese nejednu zajímavou změnu

Teleobjektiv by měl nabídnout zcela nové čočky od společnosti Hoya

Přibýt by mělo i záhadné tlačítko

Současná generace chytrých telefonů od Applu v podobě iPhonu 15 se ještě ani neohřála na pultech obchodů, ale spekulace ohledně jeho nástupce již běží na plné obrátky. Tentokrát si čínští informátoři vzali na paškál iPhone 16, který by se měl veřejnosti představit na podzim příštího roku, pakliže Apple neodbočí ze svého schématu. A spekulací rozhodně není málo – týkají se například přepracovaného teleobjektivu nebo nového tlačítka.

Přepracovaný teleobjektiv i nové tlačítko

Ale pěkně popořadě. Informace ohledně proměny teleobjektivu pochází od serveru Economic Daily News, dle kterého plánuje Apple použít pokročilejší skleněné čočky, které umožní teleobjektivu být lehčí, tenčí a kratší, přičemž optické přiblížení by mělo být vylepšeno. Ze všech fotoaparátů má být přepracován v tomto ohledu pouze teleobjektiv z prostého důvodu – výrobní kapacity společnosti Hoya, kterou znají fotografové pro jejich filtry, jsou totiž značně omezené. Mimoto je výroba těchto čoček nákladnější, takže se nejspíše projeví také na ceně telefonu. Již dříve o tomto spekuloval známý leaker Digital Chat Station, který rovněž zmiňoval nasazení super teleobjektivu, jenž by mohl nabídnout ohniskovou vzdálenost přes 300 milimetrů.

To ale nejspíše nebude jediná novinka, alespoň dle informací, které poskytl leaker Instant Digital na sociální síti Weibo. Podle něj je velká šance, že Apple přesune anténu pro mmWave z pravé na levou hranu a změny se dočká také akční tlačítko. To by mělo být zarovnané s hranou zařízení a také nejspíše přejde na jinou technologii. Současných tlačítek by se změna dotknout neměla. Zajímavostí je ovšem spekulace, že Apple hodlá přidat zcela nové tlačítko, o kterém se mluvilo již dříve.

Jaká bude jeho funkce, prozatím není známo, nicméně se předpokládá, že mohlo být umístěné na pravé hraně a teoreticky by mohlo sloužit jako spoušť fotoaparátu. Rovněž se spekuluje o tom, že se nebude jednat o klasické tlačítko, ale o kapacitní, které bude stisknutí simulovat haptickou odezvou.