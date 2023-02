Apple s nástupcem AirPods Max rozhodně nespěchá, jen tak se ho nedočkáme

Náhlavní bezdrátová sluchátka Apple AirPods Max patří mezi to nejlepší, co můžete v rámci nabídky kalifornské společnosti pořídit. Prémiové materiály, povedený design a špičkové technologie jdou ovšem ruku v ruce s vyšší cenou, což do značné míry snižuje konkurenceschopnost, alespoň v očích hudebních nadšenců. Ti totiž mohou zakoupit mnohdy i kvalitněji hrající alternativy za nižší ceny.

(1/2)

I predict Apple's next important acoustic product refresh time is will be in 2H24-1H25. The following new products will likely start mass production in 2H24 at the earliest.

1. HomePod mini 2.

2. AirPods Max 2.

3. AirPods low-cost version.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 3, 2023