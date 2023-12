Vyhlížíte MacBook Air s čipem M3? Dorazit má nečekaně brzy

Apple údajně zkraje příštího roku představí nové MacBooky Air

Jejich hlavní novinkou mají být nové procesory generace M3

Kromě počítačů máme očekávat i obměnu tabletů iPad Pro a Air

Apple na konci října uspořádal noční počítačovou keynote a porušil v ní snad všechny dosavadní zvyklosti. Zatímco dříve kalifornská firma upgradovala své procesorové a počítačové portfolio „odspodu“, tedy od základních modelů po ty nejvýkonnější, nyní představila hned tři čipsety rodiny M3 najednou a s nimi i novou generaci profesionálních notebooků MacBook Pro. Ti kdo se těšili na upgrade levnějších počítačů si budou muset ještě nějakou chvíli počkat – naštěstí tato chvíle nemá být nijak dlouhá.

Nové MacBooky Air už na jaře?

V minulých letech Apple zahajoval obnovu své počítačové rodiny levnějšími stroji Mac Mini a MacBook Air, tentokráte je ale přeskočil. Pro firmu z Cupertina by jistě nebyl problém do těchto počítačů nasadit čipsety generace M3 a vypustit je do světa, avšak tímto krokem by dost razantně zkrátil čas obnovy – vždyť Mac Mini s procesory M2 a M2 Pro byl představen letos v lednu, nejnovější MacBook Air s 15″ obrazovkou je dokonce starý teprve necelého půl roku.

Předpokládáme, že Apple bude chtít aktualizovat 13 i 15″ MacBook Air najednou, tudíž pozdější premiéra dává vcelku smysl. Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by k ní mělo dojít v souvislosti s vydáním operačního systému macOS 14.3, který je očekáván někdy v prvním kvartále příštího roku. Ve stejném termínu bychom se měli dočkat i nových iPadů Pro a iPadů Air, které rovněž přesedlají na modernější procesory z generace M3. U MacBooků Air se bude pravděpodobně jednat pouze o drobný update bez změny designu, u iPadů Pro se spekuluje o nasazení OLED obrazovek.

Nové procesory generace M3 by měly těmto zařízením propůjčit nárůst výkonu – podle testů je základní čip Apple M3 oproti svému předchůdci rychlejší o 21 procent v procesorovém výkonu a o 15 procent v grafickém výkonu. Apple bude chtít s pomocí nových počítačů a tabletů nastartovat tržby, neboť v minulém kvartále se příjmy zejména z prodeje počítačů výrazně propadly.

