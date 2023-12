iOS 18: kdy vyjde a jaké nové funkce přinese?

Apple už za 6 měsíců představí očekávanou aktualizaci iOS 18

Ta má dle expertů nabídnout integraci vlastního jazykového modelu umělé inteligence

Mimo jiné si výrobce posvítí na Siri anebo umožní instalaci aplikací z neznámého zdroje

Za půl roku má dle tradice Apple pořádat vývojářskou konferenci WWDC, na které každoročně dochází k oznámení a představení nových verzí operačních systémů. Hlavně pak watchOS, macOS, úplně nejdůležitější roli večera však má mobilní systém iOS. Jaké novinky nabídne již nyní velmi očekávané iOS 18?

Apple šlápne do AI

Podle reportérů agentury Bloomberg, zejména pak velezkušeného Marka Gurmana, má být iOS 18 větší aktualizací, než tomu bylo zvykem v předchozích letech. Zdroj přitom o iOS 18 hovoří jako o „ambiciózní a přesvědčivé aktualizaci“, která má přinést i nějaké ty designové proměny. Co tedy o iOS 18 zatím víme?

Apple je poslední velkou technologickou firmou, která se nijak zásadně nevyjadřuje k trendu umělé generativní inteligence. Google má svůj Bard, Microsoft mohutně investuje do ChatGPT a zařídil si i vlastního chatbota jménem Copilot. Apple sice dlouhodobě zavádí AI a strojové učení do funkcí svých produktů, ale dělá to spíše tak, aby to nebylo moc patrné.

Změna by měla přijít právě s iOS 18. S touto aktualizací má totiž Apple představit také svůj vlastní jazykový model, na který budou napojeny jednotlivé funkce a nativní aplikace. Gurman například hovoří o tom, že AI se promítne do psaní zpráv či e-mailů, nabídne generování playlistů v Apple Music nebo pomůže s tvořením obsahu v kancelářských aplikacích Pages a Keynote.

Siri dostane zásadní vylepšení

Apple prý neopomene ani svůj dávný projekt hlasové asistentky Siri, který je posledních několik let pohřbený v šuplíku a nijak se nevyvíjí; tedy alespoň ne tak, aby si toho uživatelé všimli. Přepracovaná verze Siri, na které prý výrobce tajně dělá, má být „chytřejší“ a dokáže využívat nový systém umělé inteligence zahrnující technologii jazykového modelu.

V praxi by to tedy mohlo vypadat tak, že se Siri zeptáte na palčivou otázku stejně jako ChatGPT a ona vám stejně inteligentně odpoví. Zároveň by si měla zachovat kvalitní práci s informacemi uloženými na zařízení – tedy vyhledávat kontakty, přehrávat hudbu nebo spouštět zkratky. Pokud se ptáte na češtinu pro Siri, tu neočekáváme, ale je faktem, že s novým jazykovým modelem by mohlo přijít i to.

iMessage i pro Android? Tak nějak

Na podzim Apple oznámil, že v příštím roce zamíří do iPhonů univerzální komunikační kodek RCS (Rich Communication Services). Jde o způsob chatování mezi uživateli platformy Android, kteří si neposílají klasické SMS zprávy, ale textové či obrázkové zprávy pomocí internetového připojení. Apple používá ve svém ekosystému iMessage, který mezi uživateli jeho produktů funguje stejně.

RCS na iPhonech však propojí chytrou komunikaci na Androidu a na iOS. Nutně to neznamená, že vaše kontakty s androidovým telefonem uvidíte na displeji nově s modrými bublinami (jako v iMessage), to už Apple předeslal. Poznáte ovšem, když váš kontakt píše zprávu a budete moci odeslat obrázky či videa bez obav o přemrštěné poplatky za MMS.

Instalace aplikací odkudkoliv

Tzv. sideloading, tedy instalace aplikací z jiných zdrojů než z App Store, měla původně zamířit na iPhony a iPady již s iOS 17, potažmo iPadOS 17. Apple má povinnost tuto funkci svým uživatelům nabídnout, ve formě několika regulací na to dohlíží Evropská komise.

V tuto chvíli je na iOS 17 možné instalovat aplikace pouze z App Store. Změna by měla iPhone přiblížit k androidovým zařízením, kde stačí odkudkoliv z internetu stáhnout aplikační balíček .APK a můžete instalovat aplikaci dle libosti. Nicméně odpovědnost za bezpečnost zařízení tím přechází na uživatele, protože Apple nemůže garantovat bezpečnost aplikací, které neprošly kontrolními mechanismy App Store.

Kdy vyjde iOS 18?

Jak už zaznělo v úvodu, s představením iOS 18 se počítá na konferenci WWDC 2024, která se bude konat v první polovině června příštího roku – pevné datum zatím není známé. Veřejné není ani následné datum vydání aktualizace pro širokou veřejnost.

Dle minulých zkušeností však lze dedukovat, že k oficiálnímu vydání iOS 18 dojde v druhém nebo třetím týdnu měsíce září. Vypuštění aktualizace je často úzce spojeno s premiérou nových iPhonů, takže v tomto termínu můžeme očekávat také představení řady iPhone 16.