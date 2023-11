Tohle bude hlavní novinka iOS 18. U konkurence ale bude mnohem dříve

Kdo nemá umělou inteligenci, jako by nebyl

Apple ji dosud nazýval strojovým učením, ale před nedávnem otočil

Příští rok v Cupertinu s umělou inteligencí chystají velké věci

Aktuální generace iPhonů je na pultech obchodů teprve necelé dva měsíce, už se ale potichu začíná spekulovat o nástupnických modelech. Pokud se nestane něco neočekávaného, dojde k jejich odhalení příští rok v září, ovšem už v červnu bychom měli být seznámeni s novinkami v jejich operačním systému. O té největší z nich dokonce už nyní reportuje informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg.

Umělá inteligence, kam se podíváš

Stěžejní funkcí systému iOS 18 se podle Gurmana stane generativní umělá inteligence, což je oblast, které se Apple dosud vyhýbal. Jeho telefony (a další zařízení) sice prvky umělé inteligence používají již dnes, nikoliv však ke generování nového obsahu, ale „pouze“ k analýze dat a k jejich využívání napříč systémem – k přepisu mluveného slova do textové podoby, k napodobování hlasu, k měření EKG, k detekci pádů apod. Příští rok by ale mohlo dojít k zásadní změně.

Podle Marka Gurmana by systém iOS 18 mohl obsahovat umělou inteligenci s generativními funkcemi, a to s využitím vlastního velkého jazykového modelu. Ten by se měl stát základem pro novou generaci asistentky Siri, která se díky tomu naučí spoustu nových věcí. Mark Gurman sice ve své zprávě nebyl nijak konkrétní, očekáváme však příchod funkcí, jaké známe od konkurence – generování obrázků, vytváření textu na libovolné téma, sumarizace dokumentů apod.

Důležité je, že využívání generativní AI by nemělo být závislé na cloudu, ale mělo by běžet přímo na zařízení. Apple každým rokem vylepšuje ve svých mobilních procesorech koprocesor Neural Engine, jeho příští generace by měla být schopná nativně provozovat velké jazykové modely. Tuto schopnost již mají nedávno představené čipsety Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nebo MediaTek Dimensity 9300, tudíž lze očekávat, že Apple nebude chtít zůstat pozadu.

V Cupertinu se dlouhou dobu slovnímu spojení umělá inteligence vyhýbali, a namísto toho hovořili o strojovém učení, ovšem v rámci poslední tiskové konference došlo k obratu – Apple si pravděpodobně uvědomil, že umělá inteligence v současnosti „táhne“, a proto by ji měl ve svých zařízeních nabízet také. Otázkou je, zda ji nasadí pouze do chystaných iPhonů s procesory Apple A18, nebo ji v omezené míře „pustí“ i do některých stávajících modelů.

