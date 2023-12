Příští AirPody dostanou nový design a ANC, Pro model dorazí napřesrok

Apple v příštím roce nejspíše představí novou generaci sluchátek AirPods

Čtvrtá generace pravděpodobně dostane nový design či podporu aktivního potlačení hluku

Model AirPods Pro se dočká aktualizace až v roce 2025

Bezdrátová sluchátka Apple AirPods patří mezí nejoblíbenější ve své kategorii, především pak u majitelů iPhonů. Ať už jde o pohodlnost používání či nadprůměrný zvuk, jejich majitelé mají jen málokdy dostatek důvodů pro změnu a proto vyhlíží nového nástupce, kterým budou AirPods 4. Ty by konečně mohly přinést spoustu užitečných novinek, alespoň podle novináře Marka Gurmana z Bloombergu. Ten se v rámci svého newsletteru Power On rozpovídal o tom, co jeho zdroje tvrdí o nových sluchátkách od Applu.

AirPods 4 příští rok, AirPods Pro až v roce 2025

Čtvrtá generace AirPodů by měla dorazit už v příštím roce. K dispozici by měly být dvě verze sluchátek AirPods 4 ve dvou různých cenových relacích, přičemž Apple chce nahradit jak sluchátka AirPods 3, tak levnější AirPods 2, která jsou stále v prodeji. V současné době se AirPods 2 a AirPods 3 kromě designu příliš neliší, což je podle Gurmana pro zákazníky matoucí a zbytečně stojí Apple peníze ve chvíli, když se zákazníci rozhodnou pro levnější model.

S příchodem AirPods 4 bude nabídka sluchátek od Applu mnohem pružnější. AirPody budou mít aktualizovaný design, o kterých se Gurman zmínil už v říjnu. Očekává se, že nová sluchátka AirPods budou vypadat jako mix současných AirPods a AirPods Pro, jen s kratšími nožičkami. Zatím není jasné, zda Apple přidá silikonové koncovky do uší. Přepracované pouzdro bude obsahovat reproduktory pro funkci Find My a nabíjecí port USB-C namísto Lightningu. Vyšší verze sluchátek AirPods bude vybavena funkcí aktivního potlačení hluku (ANC), která byla doposud dostupná pouze u sluchátek AirPods Pro. Díky tomu budou moci zákazníci získat ANC za dostupnější cenu.

V rámci softwarové aktualizace, která přijde v příštím roce, Apple přidá funkci naslouchátka, takže AirPods budou sloužit jako volně prodejná alternativa klasických naslouchátek. Gurman uvedl, že společnost Apple také plánuje nabízet testy sluchu, které by uživatelům AirPods prozradily, zda se u nich projevuje ztráta sluchu. AirPods 4 budou nejspíše uvedeny na trh v roce 2024, pravděpodobně okolo září, kdy Apple představí nové modely iPhonu. Apple údajně plánuje v roce 2024 také novou verzi AirPods Max, ale aktualizace by se měla omezit jen na nové barvy a přidání nabíjecího portu USB-C. Dražší sluchátka AirPods Pro se nové generace dočkají až v roce 2025, přičemž Apple hodlá představit nový design.