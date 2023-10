Apple plánuje nové AirPody. Základní příští rok, Pro model o něco později

Jablečný gigant plánuje nahradit stávající bezdrátová sluchátka ve svém portfoliu

Alespoň to tvrdí uznávaný novinář Mark Gurman

Dvojice nových základních modelů se možná dočkáme příští rok, Pro verze nejspíše až v roce 2025

Bezdrátová sluchátka AirPods od Applu patří mezi nejoblíbenější špunty na trhu. I když nenabízejí nejlepší zvukovou kvalitu či bezkonkurenční potlačení hluku, komfortu z pohledu uživatele iOS se jim žádná konkurenční sluchátka nemohou rovnat. Aktuální modely se již nicméně blíží konci svého životního cyklu a gigant z Cupertina proto plánuje postupnou náhradu, alespoň podle známého novináře Marka Gurmana z Bloombergu, který se pyšní řadou velmi přesných predikcí.

Základní modely příští rok, Pro až v roce 2025

Ten se pochlubil informacemi ze zákulisí ohledně aktualizace bezdrátových sluchátek od Applu. V roce 2024 bychom se údajně mohli dočkat rovnou dvojice sluchátek, konkrétně již 4. generace. Ty by mohly nahradit současný model AirPods 3, přičemž hlavním rozpoznávacím znakem prý bude ještě kratší nožička. Apple údajně není spokojen s prodeji, neboť zákazníci dávají přednost levnějším AirPods 2. Dvojice čtvrté generace základních sluchátek od sebe bude odlišovat nejen cena, ale především aktivní potlačení hluku, kterým bude disponovat dražší model.

Náhrady by se měl dočkat také vybavenější Pro model, nicméně v jeho případě plánuje Apple datum představení až na rok 2025. Nejen z tohoto důvodu prozatím nevíme, jak moc se bude plánovaná verze odlišovat od aktuální 2. generace, nicméně pravděpodobně nabídne lepší aktivní potlačení hluku, případně podporu pro další kodeky. Vyloučena není ani změna designu, avšak tady už popouštíme uzdu naší fantazii – na více informací si ještě budeme muset počkat.

Již dříve Gurman přišel s informací, že AirPods Pro 3 by mohly nabídnout například užitečnou vychytávku, která vám pomůže zjistit stav vašeho sluchu. Nový režim by měl přehrávat různé tóny a zvuk a na jejich základě být schopen vyhodnotit, zda uživatel nemá potíže se sluchem. AirPods Pro 3 by také mohly disponovat snímačem tělesné teploty, který může pomoci nejen při detekci nemoci, ale naměřené údaje také mohou pomoci vrcholovým sportovcům k podání lepšího výkonu.