Příští generace AirPods Pro nabídne unikátní zdravotní funkce, zjistí i vadu sluchu

AirPods Pro 3 mají pohlídat zdraví uživatele

Sluchátka údajně zjistí vady sluchu a změří tělesnou teplotu

Už letos bychom se mohli dočkat nové krabičky

Letošní podzim by měl být opět bohatý na novinky od Applu, podle nedávné předpovědi Marka Gurmana ze serveru Bloomberg bychom se měli dočkat nejen nových iPhonů, ale také hodinek Apple Watch Series 9, počítačů iMac ve dvou úhlopříčkách a několika dalších drobností. Nové generace sluchátek AirPods Pro se letos s největší pravděpodobností nedočkáme, ovšem podle Gurmana nad ní inženýři Applu intenzivně přemýšlejí.

Měření vad sluchu a tělesné teploty

Podle Gurmana chce dát Apple svým bezdrátovým nový impulz. Kromě poslechu hudby by měly sloužit i k vyhodnocování zdravotních funkcí uživatele, proto v Cupertinu přemýšlejí o přidání nových funkcí pro sledování zdraví sluchu nebo tělesné teploty.

V prvním případě prý Apple pracuje na novém režimu, který by měl přehrávat různé tóny a zvuky, a na jejich základě být schopen vyhodnotit, zda uživatel nemá potíže se sluchem. Už nyní lze zvuk ze sluchátek AirPods upravit tak, aby korigoval různé sluchové vady, a to na základě profilů vygenerovaných aplikacemi třetích stran (například Mimi). Je pravděpodobné, že chystaná funkce přímo od Applu provede nejen vyhodnocení sluchu, ale i patřičnou úpravu zvukového výstupu.

Apple by chtěl ze svých bezdrátových sluchátek učinit obdobu naslouchátek, dokonce do nich přidal pomocné funkce Conversation Boost a Live Listen, zatím však nezískal potřebné schválení od amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Tato organizace v loňském roce zmírnila pravidla pro nákup naslouchátek, při kterém nově není zapotřebí lékařský přepis, tudíž se Applu otevřel zcela nový trh s ročním obratem 10 miliard dolarů.

Tím však zdravotní funkce chystaných AirPods Pro nekončí – podle Gurmana by mohl Apple do svých sluchátek integrovat i snímač tělesné teploty. Měření teploty ze zvukovodu je považováno za přesnější než ze zápěstí, kde provádějí měření hodinky Apple Watch 8 a Watch Ultra. Z tohoto důvodu vám jablečné hodinky neřeknou přesnou tělesnou teplotu, ale pouze kontinuálně sbírají data a upozorňují na výkyvy oproti normálu. Přesnější měření pomocí sluchátek by mohlo sloužit k indikaci nachlazení nebo jiné nemoci.

Apple u sluchátek AirPods Pro nastavil tříletý obnovovací cyklus – první generace byla uvedena na trh v roce 2019, druhá v loňském roce. Na tu příští si tak pravděpodobně ještě dva roky počkáme, byť v mezidobí by Apple údajně mohl představit alespoň nové nabíjecí pouzdro s USB-C portem namísto Lightningu.