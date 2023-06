Odvážná spekulace? Na podzim prý dorazí nové Apple Watch Ultra a iMac Pro

Apple letos nabídne opravdu hodně novinek

V čele bude iPhone 15, dorazí ale možná i iMac Pro

Fanoušci hodinek se dočkají 2. generace Watch Ultra a standardního upgradu Series 9

Přes víkend přinesl nové informace o chystaných produktech společnosti Apple Mark Gurman z agentury Bloomberg. Ten tvrdí, že na podzim se dočkáme vícero produktů. Kromě série iPhone 15 totiž máme očekávat i druhou generaci hodinek Watch Ultra a také dlouho opomíjený iMac Pro s procesorem Apple Silicon.

Konečně: iMac Pro v novém

Původní iMac Pro v démonickém černém provedení byl oznámen v létě 2017, před dlouhými 6 lety. V roce 2021 Apple předvedl klasický iMac do nového designu a opatřil jej čipsetem Silicon. Ani tento iMac se však neprodává v černém provedení, výrobce si tak dozajista nechává prostor pro variantu Pro.

A netrpěliví zákazníci se letos nejspíš skutečně dočkají. Gurman uvádí, že se pracuje na nových iMacích s 24″ obrazovkou, poté co byla zcela vynechána generace M2, a také na zcela novém modelu iMacu s obrazovkou větší než 30″. Právě to by měl být nástupce iMacu Pro z roku 2017. Lze očekávat, že základní iMac nabídne čipset M3, zatímco dražší model M3 Pro nebo M3 Ultra.

Apple Watch Ultra a další novinky

Další zajímavou novinkou mohou být Apple Watch Ultra 2. generace. Tady bohužel není vůbec jasné, jaké novinky by nová verze měla nabídnout. Lze počítat se stejným designem a jen niterním upgradem výkonu. Kromě toho mají dorazit i hodinky Watch Series 9, o novinkách však zase nemáme moc informací.

Kromě již zmíněného Gurman láká na AirPods Pro 3. generace, novou Apple TV a dost možná ještě další produkt z ranku chytré domácnosti. Předchozí spekulace zmiňovaly ještě AirPods Max s novým designem, které by krásně ladily k headsetu Vision Pro.

A pak je tu samozřejmě iPhone 15. Celá řada bude disponovat čtyřmi modely: základní iPhone 15, větší 15 Plus a pak duo dražších iPhone 15 Pro a Pro Max. Ohledně iPhonu se očekává celá řada klíčových novinek, jako je nová konstrukce z titanu nebo nasazení USB-C.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?