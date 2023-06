iPhone 15 přinese funkce, na které se vyplatí počkat. Kdy vyjde?

Příchod iPhonu 15 se očekává hned po prázdninách, v září tohoto roku

Z dostupných informací víme, že nabídne nový periskopický fotoaparát

Velkým lákadlem má být také univerzální nabíjecí port USB-C

Věřte tomu nebo ne, i v létě si celá řada lidí kupuje nový iPhone. Přestože doslova „za pár měsíců“ dorazí iPhone nový, který bude o celý rok pokročilejší a technicky aktuálnější. Na podzim pravděpodobně přijde iPhone 15, zbrusu nová generace, která dle uniklých informací přinese řadu převratných funkcí, na které se určitě vyplatí počkat. Které jsou ty nejzajímavější?

Dynamic Island na základním modelu

Možná pokukujete po iPhonu 14 Pro kvůli jeho chytrému výřezu Dynamic Island, odrazuje vás ale cenovka. Tím pádem rozhodně nikam nespěchejte a počkejte na příští generaci. Dle dostupných informací totiž Apple tuto funkci nabídne u všech čtyř představených iPhonů.

Už na konci března o tom informoval uznávaný analytik Ming-Chi Kuo, který se ve svých odhadech málokdy plete. Podle jeho slov nabídne letos technologii proměnlivého průstřelu Dynamic Island nejen iPhone 15 Pro a Pro Max, ale také o něco málo levnější sourozenci iPhone 15 a iPhone 15 Plus. Čekání se vám tak rozhodně vyplatí.

Lepší fotoaparát

Zákazníci nových iPhonů po Applu často vyžadují výrazné vylepšení fotoaparátu. Vloni iPhone 14 Pro konečně přinesl nový 48Mpx snímač, jenž nahradil dosavadní 12Mpx. První vážná spekulace se týká toho, že 48Mpx letos zřejmě zamíří i do základního modelu iPhone 15 – nebo alespoň do jeho většího soudruha s přídomkem Plus.

To pravé vylepšení se však bude týkat modelů Pro. Po letech marného doufání se totiž očekává, že nejdražší iPhone společnosti Apple nabídne systém periskopických objektivů, díky čemuž bude mít k dispozici násobně vyšší optický zoom než doposavad.

Doplníme, že aktuální model 14 Pro Max disponuje „pouze“ 3× optickým přiblížením. Periskopický teleobjektiv by mohl teoreticky zajistit 5× klasické přiblížení bez ztráty kvality a až 10× hybridní přiblížení, které vznikne spojením digitálního a optického zoomu.

Změny v designu? Jen decentní

Hmotnost a proporce samotného telefonu možná pro někoho vůbec nejsou důležité, pro někoho ale ano. Vloni Apple vypustil iPhone 14 Plus, který je doposud nejlehčím a nejtenčím 6,7″ iPhonem. Mírné změny se v tomto ohledu očekávají i letos.

Apple má podle několika nezávislých zdrojů u modelové řady Pro přejít z nerezové oceli na titan. Tělo iPhonu z tohoto materiálu může být potenciálně lehčí, ale zároveň o něco odolnější. Vyloučeno není ani ztenčení konstrukce, kterým je Apple přímo posedlý. Nicméně to nejspíš nehrozí u série Pro – pokud totiž Apple přinese periskop, tloušťka se naopak zvýší.

Mimo to se žádné významné designové rošády neočekávají. iPhone 15 Pro a Pro Max znovu nabídnou velký fotomodul, který bude dominovat zadní straně. iPhone 15 a 15 Plus se dost možná vrátí ke svislému rozložení fotoaparátů, informoval o tom tipér @URedditor. A důvod? Apple chce, aby byly jeho nové iPhony snadno rozpoznatelné od těch starších, což dává logiku.

Konečně USB-C

Po neuvěřitelných 11 letech se Apple rozloučí se svým proprietárním konektorem Lightning a nahradí jej portem USB-C. To čistě na základě nařízení Evropské unie, která požaduje na všech mobilních zařízeních jednotný nabíjecí konektor. Apple se chtě nechtě musí podvolit a je tak na 90 % jisté, že celá série iPhone 15 přinese dlouho očekávané USB-C.

Pro celou řadu zákazníků to bude konečně důvod k tomu, si koupit nový iPhone. USB-C se totiž za oněch zmíněných 11 let stal standardem, který používáme u fotoaparátů, počítačů, herních konzolí a samozřejmě i mobilních telefonů.

Jenomže pro některé zákazníky může být přechod iPhonu na USB-C naopak překážkou. Uživatel, který pořizuje nový iPhone každý rok, má doma určitě celou řadu příslušenství – sluchátka, různé redukce, dobíjecí pouzdra a podobně. S touto inovací bude muset svou dosavadní výbavu obměnit, a to nepříjemně leze do peněz.