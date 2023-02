Známe design iPhonu 15 Pro: větší fotoaparát, USB-C a oblíbený Dynamický ostrov

Na internet unikly dosud nejkonkrétnější 3D modely očekávaného iPhonu 15 Pro

Ukazují trochu tlustší tělo a displej s užšími rámečky

Podle všeho konečně dojde na USB-C a dost možná i na dotyková tlačítka na boku

Tipér Ian Zelbo sdílel pro portál 9to5Mac exkluzivní 3D počítačové modely očekávaného iPhonu 15 Pro. Letošní generace jablečných telefonů má přijít s trochu odlišným designem než poslední tři ročníky. Jak bude podle těchto návrhů iPhone 15 Pro vypadat?

Na první pohled je patrné, že tělo smartphonu trochu ztloustlo. To samé lze prohlásit o fotomodulu na zádech. I letos v něm najdeme trio fotoaparátů, nicméně v přímém srovnání vystupují ještě více než u loňského iPhonu 14 Pro. Dle renderů nelze vyloučit ani matný povrch boků.

iPhone 11 Pro -> iPhone 14 Pro -> iPhone 15 Pro

when does it stop pic.twitter.com/QkW9AGUbIq — Ian Zelbo (@ianzelbo) February 16, 2023

Displej zůstane v základní variantě stejně velký, tedy s 6,1″ úhlopříčkou, nicméně na první pohled jsou patrné užší rámečky. Takřka jistě bude v displeji opět vyříznut Dynamický ostrov, tato technologie by navíc letos měla dorazit i do levnějších iPhonů 15 a 15 Plus.

Zdroj úniku rovněž uvádí, že konečně dojde k nahrazení USB-C za Lightning. Apple musí tento krok dříve či později učinit kvůli tlaku Evropské unie, která si přeje jednotný nabíjecí port pro všechny mobilní zařízení. Také tlačítka na boku projdou změnou – neměla by být klasická hardwarová, nýbrž kapacitní dotyková s haptickou odezvou.

V tuto chvíli bohužel nemáme žádné informace o datu uvedení, ceně nebo dostupných barevných variantách. Zato na design se můžeme víceméně spolehnout – výše uvedené rendery totiž prý pochází z továrny mimo Čínu, která designové návrhy obdržela přímo od Applu.

Ani to však nezaručuje, že přesně takto bude iPhone 15 Pro vypadat. Apple totiž mohl designových návrhů zvažovat více a k nám se prostřednictvím úniku mohl dostat zatím jen tento jediný.

