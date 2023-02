iPhone 15 Pro čeká designová proměna, více se přiblíží Apple Watch

Příští generace iPhonu Pro s číslovkou 15 se dočkáme s nejvyšší pravděpodobností až na podzim letošního roku, nicméně spekulace už běží na plné obrátky. Tentokrát se známý leaker ShrimpApplePro na Twitteru pochlubil informací, která se netýká samotné výbavy chystaných smartphonů, ale jejich designového provedení. Podle všeho by totiž iPhony 15 Pro a 15 Pro Max (podle některých Ultra) mohly načerpat inspiraci z Apple Watch Series 7.

Other sources agree the on info, saying the bezels on the pros will be thinner. https://t.co/eEfT0QvCRJ

— ShrimpApplePro 🍤 Vtuber (@VNchocoTaco) February 14, 2023