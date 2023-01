Apple letos překvapí! Chytrý výřez získají všechny modely, iPhone 15 Pro se i tak odliší

Chytrý výřez Dynamic Island prý letos zakotví u všech čtyř nových iPhonů 15

Vylepšený model Pro přesto bude mít čím zaujmout, třeba titanovým šasi

Mark Gurman z agentury Bloomberg, expert na společnost Apple, opět posbíral pár nových informací o připravovaných iPhonech 15. První zprávou je, že všechny letos představené iPhony s číslovkou 15 obdrží funkci chytrého výřezu Dynamic Island. Tou přitom Apple vloni vybavil pouze modely iPhone 14 Pro a Pro Max.

Dále se dozvídáme, že letošní generace nabídne shodně velké obrazovky: základní a Pro model tedy 6,1palcovou, duo velikánů Plus a Pro Max potom 6,7palcovou. Toto názvosloví však ještě není potvrzené – dost možná se místo modelu Pro Max objeví o chlup vybavenější iPhone 15 Ultra.

Dle Gurmana ale budou mít modely Pro nadále eso v rukávu. Měly by totiž nabídnout tělo z titanu namísto nerezové oceli, jako tomu bylo doposud. Překvapením má být ještě absence tlačítek pro ovládání hlasitosti, která mají nahradit dvě haptické plošky.

Poslední a již více méně potvrzenou novinkou by měl být USB-C port pro nabíjení, který u letošní generace nejspíš nahradí proprietární Lightning z předchozích deseti let. Vychází to z nařízení Evropské unie, podle kterého musí všechny mobilní telefony a další elektronika prodávaná na evropském trhu disponovat jednotným nabíjecím portem, kterým bylo zvoleno právě USB-C.

