Dynamický ostrov pro všechny iPhony je hotová věc, tvrdí uznávaný analytik

Známý analytik Ming-Chi Kuo má ohledně budoucnosti Dynamického ostrova jasno

V příští generaci by jej měly dostat všechny iPhony, nejen ty s přídomkem Pro

Do ostrova se zároveň ukryje proximity senzor, který je aktuálně mimo jeho hranice

Současná generace iPhonu je v mnoha ohledech spíše evolucí než revolucí, nicméně prvek Dynamického ostrova, který do značné míry proměnil, jak vnímáme výřezy pro selfie kameru, byl trefou do černého. Apple novinku vyhradil jen pro vybavenější telefony s přídomkem Pro, nicméně v poslední době se stále častěji objevovaly spekulace, že se Dynamický ostrov v příští generaci dostane na všechny smartphony s nakousnutým jablíčkem ve znaku.

Tuto informaci nyní potvrdil také známý analytik Ming-Chi Kuo. Kromě toho by se Dynamický ostrov měl dočkat taky mírného přepracování, kdy by se v něm měl ukrýt také proximity senzor, který je u aktuálních modelů pod displejem mimo jeho hranice. Změna by se neměla negativně podepsat na rozměrech ostrova, což je rozhodně pozitivní zpráva. Přesunutí proximity senzoru, který se stará o zhasínání displeje během hovoru, by mohlo naznačovat také vylepšení samotného Face ID, avšak to už je spíše divoká spekulace.

Integrace proximity senzoru do Dynamického ostrova by měla pomoci Applu alespoň trochu ušetřit náklady a nasazení této funkce sjednotí vzhled přední strany všech telefonů z Cupertina. Jestli se tato spekulace potvrdí i v praxi si budeme muset počkat až do září, kdy Apple tradičně představuje nové iPhony. Vzhledem k poměrně úspěšné historii Ming-Chi Kua ovšem není příliš mnoho důvodů, proč bychom této informaci neměli věřit.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?