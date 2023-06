Netrpělivě vyhlížíte nový iPhone SE? Možná se ho nedočkáte

iPhone SE patří mezi nejoblíbenější modely Applu

Nástupce už netrpělivě vyhlíží nejeden majitel

Podle analytiků se ho dočkáme nejdříve v roce 2025

V době, kdy telefony čím dál tím více narůstají na rozměrech jsou menší a kompaktnější modely vítaným zpestřením. V případě Applu je jeden takový model s označením SE navíc ještě cenově přijatelnou vstupenkou do zlaté klece ekosystému firmy z Cupertina a je určený především těm, kteří nechtějí utrácet příliš mnoho peněz za nový smartphone, přičemž chtějí pokud možno co nejvíce funkcí z vyšších modelů, za které jsou ochotni obětovat především design.

Nového iPhonu SE se nedočkáme ani příští rok

Apple se v roce 2020 uchýlil navázání na populární první iPhone SE z roku 2016, který si mezi uživateli vysloužil takřka kultovní status. Jeho nástupce vsadil na osvědčený design iPhonu 8, který nabídl nejen kompaktní rozměry, ale také například biometrické ověřování Touch ID. Ten ještě oživil o nejnovější technologie v roce 2022, přičemž na první pohled mezi dvěma posledními iPhony SE takřka nepoznáte rozdíl. I přes velkou spokojenost s cenově dostupnými modely nejeden zákazník očekává, že Apple brzy představí už čtvrtou generaci iPhonu SE.

Podle analytiků společnosti Barclays Blayna Curtise a Toma O’Malleyho ale nemáme příliš doufat. Oba muži shodně tvrdí, že po debatách s různými částmi dodavatelského řetězce Applu je poměrně nepravděpodobné, že by firma z Cupertina vydala čtvrtou generaci iPhonu SE ať už letos, tak v příštím roce. Na vině je dle analytiků snaha Applu vytvořit svůj vlastní 5G modem, který by mu dal jistou nezávislost na Qualcommu a ještě více podpořil jeho byznys. Vzhledem k tomu, že technologický gigant nejspíše spojil snahu o vytvoření vlastního 5G modemu s vydáním nové generace iPhonu SE, je nepravděpodobné, že se jej v nejbližší době dočkáme.

V podobném duchu hovoří také známý analytik Ming-Chi Kuo. Ten zastává stanovisko, že se Apple pustí do výroby čtvrté generace iPhonu SE nejdříve v roce 2025, čímž naznačuje, že vlastní 5G modemy z Cuperina neuvidíme dříve, než v iPhonu 17. Ačkoli by levnému iPhonu slušela nějaká ta designová obměna, vzhledem k dlouhé softwarové podpoře se nemusí aktuální majitelé SE 2022 bát, že by jejich zařízení v příštích letech výrazněji morálně zastaralo.