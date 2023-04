Příští iPhone SE má dorazit za 2 roky. Apple na něm otestuje novou komponentu

Na nový iPhone SE si ještě nějakou dobu počkáme

Apple v něm bude chtít ukázat schopnosti vlastního 5G modemu

Od představení „levného“ iPhonu SE uplynul více než rok, a tak se logicky nabízí otázka, kdy dorazí příští generace. Mezi první a druhou generací bylo časové rozmezí čtyři roky, mezi druhou a třetí generací jsme museli čekat pouze dva roky. Analytik Jeff Pu ve zprávě pro společnost Haitong International Securities tvrdí, že americká firma si klade za cíl rok 2025.

Tato informace je v mírném rozporu s nedávnou zprávou informátora Ming-Chi Kua, podle kterého by měl Apple zahájit sériovou výrobu nového iPhonu SE už na začátku roku 2024. Je tedy možné, že opět došlo k nějakému odkladu. Koneckonců není to tak dávno, co se o iPhonu SE hovořilo jako o zrušeném projektu.

Jeff Pu se s Ming-Chi Kuem shodne na tom, že Apple použije příští iPhone SE jako testovací stroj nového 5G modemu vlastního návrhu. Firma z Cupertina na svém vlastním modemu pracuje od roku 2019, kdy koupila neúspěšnou modemovou divizi od Intelu. O výrobu jablečných 5G modemů se má postarat společnost TSMC, která pro Apple vyrábí i mobilní čipsety. Zpočátku bude modem podporovat pouze pásma sub-6 a bude stát samostatně, později se patrně dočkáme i jeho integrace do hlavního čipsetu.

Příští iPhone SE pravděpodobně radikálně změní design, zejména díky odstranění domovského tlačítka pod displejem ve prospěch TrueDepth kamerky s technologií Face ID. Obrazovka telefonu má dosahovat úhlopříčky 6,1″, takže se dá předpokládat, že Apple využije designu klasického iPhonu (12, 13, 14…) nebo iPhonu Xr.