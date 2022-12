Příští iPhone SE byl odložen, nebo zrušen, tvrdí uznávaný analytik

Ještě nedávno panovala shoda, že příští iPhone SE dorazí v těle iPhonu Xr

Nyní se nad produktem stahují mračna

Je docela možné, že se jej vůbec nedočkáme

V minulých měsících se objevila řada spekulací o příští generaci zařízení iPhone SE. Většina se shodovala na tom, že Apple zrecykluje design čtyři roky starého iPhonu Xr a osadí dovnitř modernější a výkonnější čipset. Dosud se mluvilo o tom, že bychom se nového zástupce řady měli dočkat v roce 2024, avšak podle nejnovějších informací Ming-Chi Kua může být všechno úplně jinak.

Apple podle jmenovaného analytika přehodnocuje své budoucí portfolio a jednou z eventualit je, že příští iPhone SE dorazí buď později, nebo dokonce vůbec. Proč? Zákazníci prý nemají o levnější iPhony nijak velký zájem, jak vidno na slabých prodejích letošních iPhonů SE 3. generace a 14 Plus či loňského 13 mini.

Pokud by se v Cupertinu opravdu chtěli vrátit k designu iPhonu Xr, znamenalo by to použití dražších komponent, mimo jiné velkého displeje a zejména TrueDepth kamerky s technologií Face ID, aby bylo ospravedlnitelné použití výřezu (vzpomeňme na kritiku MacBooků, které v něm měly jen webkameru). Tím by ale bylo prakticky nemožné zachovat současnou nízkou cenu. Vyšší cena by zároveň přestala dávat smysl – s ní by se telefon dal jen obtížně zařadit do celkového portfolia.

as well as concerns that the full-screen design of the SE 4 will lead to an increase in higher costs/selling prices. As a result, Apple may need to reconsider the product positioning and return on investment for the SE 4. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022

Kuo, který má velmi dobré kontakty mezi dodavateli komponent, už dříve spekuloval o tom, že by Apple u příštího iPhonu SE mohl provést některá úsporná opatření, například použít levnější LCD displej nebo vynechat TrueDepth kamerku ve prospěch čtečky otisků prstů v zamykacím tlačítku, jako si to Apple vyzkoušel u iPadu. To by se ale vedle nepříliš moderního designu těla mohlo stát dalším terčem posměšků.

Osud příštího levného iPhonu je tedy v tuto chvíli neznámý. Pravděpodobně zatím ani sám Tim Cook netuší, jak učinit tento projekt životaschopným a jak to s ním nakonec dopadne.