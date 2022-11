Kompaktní iPhone SE 4 pomalu vystrkuje růžky. Co o něm víme?

I když technologický svět každý rok netrpělivě vyhlíží začátek podzimu a tradiční představení nových iPhonů, Apple jednou za čas odhalí nové zařízení i mimo tradiční časové schéma. Telefonem, který se ze záře reflektorů příliš dlouho těšit nemůže, bývá cenově dostupný iPhone s přídomkem SE.

Aktuálně se prodává třetí iterace z letoška, která zachovává většinu parametrů předchozí generace z roku 2020, avšak přidává některé vychytávky jako nový čipset, podporu 5G či větší baterii. Příznivci cenově dostupného modelu již netrpělivě vyhlížejí další generaci, která by konečně mohla přinést několik zásadnějších vylepšení. O čem se v případě očekávaného iPhonu SE prozatím spekuluje?

Design se konečně promění

Není žádným tajemstvím, že modely SE recyklují design starší iPhonů a nepřichází v tomto ohledu prakticky s ničím novým. Zatímco první SE jako by z oka vypadl iPhonu 5s, následující generace si vypůjčily vzhled od populárního iPhonu 8. V případě „čtvrtého es-éčka“ bychom se konečně mohli dočkat nového vzhledu, který by stejně jako v minulých případech imitoval jeden ze starších modelů.

Předlohou má být podle známého leakera Jona Prossera iPhone Xr. Tím by novinka dostala zaoblené hrany a byla by po designové stránce zajímavou alternativou především pro ty, kterým se nelíbí aktuální ostře řezané hrany vlajkových smartphonů značky Apple. Za nás má tato spekulace jen jedinou trhlinu – v předchozích případech si SE půjčoval design od úspěšných modelů, což se o Xr říci rozhodně nedá. Jeho tlusté rámečky budily údiv už ve své době.

Displej naroste a možná dostane i výřez

Se změnou designu jde ruku v ruce také nárůst rozměru displeje. Ten by měl mít úhlopříčku 6,1“, což odpovídá spekulacím, podle kterých se má Apple držet v intencích 5,7–6,1“. Jak Prosser, tak Ming-Chi Kuo věří, že Apple se přikloní spíše k většímu 6,1“ panelu, zatímco jiný známý analytik Ross Young tvrdí, že Cupertino zvažuje obě varianty a stále se ještě nerozhodlo.

Podobné debaty uvnitř Applu údajně probíhají také na téma technologie displeje. Young tvrdí, že se Tim Cook a spol. stále rozhodují mezi nasazením levnějšího LCD a dražšího OLEDu, který používají všechny ostatní iPhony. Se změnou displeje by měl přijít také podélný výřez, čímž by se ovšem telefon tou dobou od ostatních z portfolia odlišoval – v čase, kdy by měl přijít na trh, mohou totiž mít všechny prodávané modely Dynamic Island.

Otázkou ovšem zůstává, zda výřez bude disponovat technologií Face ID. Ming-Chi Kuo se totiž domnívá, že by Apple mohl navzdory obměně designu zůstat u Touch ID, ale tentokrát umístěném ve vypínacím tlačítku. To už si ostatně vyzkoušel u iPadu Air, klasického iPadu a iPadu mini.

Výkon opět nebude dělat ostudu

Jak bývá u jablečných smartphonů s označením SE v posledních letech zvykem, významnou změnou nejspíš projde také interní výbava. Čtvrtá generace by se mohla dočkat čipsetu od nedávných předchozích iPhonů, aby svým výkonem přímo nekonkurovala těm aktuálním. V předpokládané době uvedení na trh by se měl prodávat již iPhone 16, přičemž SE 4 by měl dostat čipset od přímého předchůdce, tedy A16 Bionic z iPhonu 15, tedy pokud se do té doby nic zásadního ze strany Applu nezmění.

Samozřejmostí bude také podpora sítí 5. generace, která začíná být pro Apple čím dál tím důležitější. Ostatně aktuální iPhone SE 2022 byl uveden na trh především proto, aby nebyl jediným telefonem v portfoliu výrobce, který si s 5G netyká. Zároveň by další SE mělo dostat širší podporu různých pásem.

Příští rok se pravděpodobně nedočkáme

Hovořit o nějaké pravidelnosti u cenově dostupného iPhonu by bylo bláhové, ostatně Apple uvedl teprve 3 modely, které dělí pokaždé jiný interval. Letošní „es-éčko“ by přitom pravděpodobně vůbec neuvedl na trh, pokud by nechtěl mít celé portfolio kompatibilní s technologií 5G. Přesto se spekuluje o možném zahájení prodeje v roce 2024, což se však ještě může změnit.