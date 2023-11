Apple příští rok kompletně omladí portfolio iPadů, přibyde i nový model

Apple nejspíše chystá velkou aktualizaci všech iPadů ve svém portfoliu

Potvrdil to známý analytik Ming-Chi Kuo

Dočkat bychom se mohli také novinky v podobě 12,9″ iPadu Air

Tablety se v dřívějších dobách těšily velké popularitě, nicméně v současné době ty použitelné vyrábí jen hrstka výrobců v čele s Applem. Ten nejenže na tablety nezanevřel, ale dokonce se jim v posledních letech věnuje více než kdy jiny. Ve svém portfoliu totiž má nejen základní zařízení pro nenáročné uživatele, ale také přístroje, které se svou výbavou mohou směle rovnat i některým notebookům. Právě v příštím roce by měl Apple podle známého analytika Ming-Chi Kua výrazně omladit své stávající portfolio.

Příští rok bude ve znamení iPadů, dočkáme se také jedné novinky

V prvním čtvrtletí se dle Kua dočkáme aktualizace prakticky všech dostupných modelů, přičemž jako první na řadu přijde stálice v podobě 10,9″ iPadu Air. K němu by měla přibýt novinka v podobě nového sourozence s větším displejem, konkrétně 12,9″ model. Ten by se měl spoléhat pouze na LCD panel bez mini LED technologie, avšak podle dostupných informací se bude jednat o lepší displej, než jaký se aktuálně nachází v 10,9″ iPadu Air. Jak aktualizovaného základního modelu, tak 12,9″ novinky bychom se měli dočkat už v prvním čtvrtletí roku 2024.

Jako další by měly na řadu přijít Pro modely, které by konečně měly nabídnou OLED panely, o kterých se spekuluje již nějaký ten pátek. Pro zájemce o iPady Pro si Apple údajně přichystal 11″ a 13″ variantu, které kromě zmíněného OLED panelu dostanou také redesignované šasi a nejnovější čipsety M3. Představit by se měly ve druhém čtvrtletí příštího roku. Jako poslední má přijít na řadu nejmenší tablet v nabídce, iPad mini. Společně s ním by Apple měl představit také 11. generaci základního iPadu, který je cenově nejdostupnější variantou.

Kuo se domnívá, že tyto změny povedou jen k mírnému nárůstu dodávek iPadu ve srovnání s letošním rokem, a předpovídá, že v roce 2024 bude dodáno přibližně 52 – 54 milionů jednotek. Takový nárůst zůstává daleko od vrcholu společnosti Apple, který činil 63 milionů iPadů dodaných v roce 2022 během pandemie. Informaci, že se Apple v příštím roce odhodlá ke kompletní aktualizaci všech svých modelů potvrzuje také Mark Gurman z Bloombergu, avšak ten na rozdíl od něj nezmiňuje větší 12,9″ iPad Air. Nad tímto modelem tedy visí otazník.