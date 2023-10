Apple chystá nové iPady. Air možná dorazí ve dvou velikostech

Poslední iPady byly představené loni v říjnu

Apple údajně plánuje upgrade všech svých modelů

iPady Pro zřejmě dorazí až příští rok, ale zbytek by mohl být aktualizován ještě letos

Premiéra letošních iPhonů je za námi a ve vzduchu visí otázka, zda Apple letos uspořádá ještě jednu keynote. Některé zdroje (například Digitimes) tvrdí, že bychom se měli ke konci roku dočkat nových Maců, avšak jejich příchod považujeme spíše za nepravděpodobný – Apple by nejprve musel představit nové procesory generace M3, a s těmi počítáme spíše začátkem příštího roku. Za pravděpodobnější spekulaci považujeme zprávu serveru 9to5mac, která tvrdí, že na obzoru jsou nové iPady.

Blíží se čtyři nové iPady

Apple už téměř rok nepředstavil žádný nový tablet, posledních jsme se dočkali loni v říjnu, kdy byly odhaleny iPady Pro s čipsetem M2 a základní iPad 10. Na nové iPady Pro je zřejmě ještě čas, ty pravděpodobně dorazí později společně s novými procesory Apple M3, ovšem zbytek portfolia si již o upgrade říká.

Na konci loňského roku oznámil analytik Ming-Chi Kuo, že Apple pracuje na novém iPadu mini s tím, že se jej dočkáme buď ke konci letošního, nebo na začátku příštího roku. Tyto spekulace potvrzuje i server 9to5mac, byť není schopen datum vydání nijak upřesnit. Chystaný iMac mini 7 by si měl ponechat proporce současného modelu, avšak do jeho útrob by měl být nasazen modernější čipset. Aktuální generaci pohání A15 Bionic z iPhonu 13, lze tedy předpokládat, že příští model dostane novější A16 Bionic (nebo dokonce A17 Pro?).

Aktualizován by mohl být i základní iPad – současnou generaci pohání ještě starší čip A14 Bionic z iPhonu 12. I zde se dá předpokládat nasazení novějšího procesoru do stávajícího těla.

iPad Air ve dvou velikostech?

Co se týče tabletů střední třídy, zde pro nás Apple možná chystá překvapení – hovoří se totiž hned o čtyřech modelech s označeními J509/J508 a J537/J538. Pravděpodobně se jedná o dva různé iPady Air s odlišnými úhlopříčkami displeje, přičemž každý z nich bude existovat ve Wi-Fi a LTE/5G variantě). Současný iPad Air disponuje 10,9″ obrazovkou, je tedy možné, že Apple bude chtít srovnat krok s iPady Pro, které jsou nabízeny v úhlopříčkách 11 a 12,9″.

Nové iPady Pro jsou také v přípravě, byť s nimi počítáme spíše až na začátku příštího roku. Vyvíjeny jsou pod kódovými označeními J717/J718 a J720/721.

Nová klávesnice Magic Trackpad

Mark Gurman ze serveru Bloomberg spekuluje i o příchodu nové klávesnice Magic Keyboard pro iPady Pro. Očekávat máme výrazně odlišnou konstrukci – klávesnice má být vyrobena převážně z hliníku, přičemž po jejím spojení s tabletem má vzniknout zařízení s form faktorem notebooku.

Apple pravděpodobně zahodí současný poměrně komplikovaný design s omezenými schopnostmi naklápění a nabídne klávesnicový dok s ohebným kloubem, do kterého půjde iPad vsadit. Tablet se tak nebude vznášet nad základnou, na druhou stranu v ní se má najít prostor pro větší trackpad.