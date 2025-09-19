Testujeme iPhone 17 Pro (Max)! Takhle fotí a nahrává video

- V redakci testujeme všechny nové iPhony řady 17
- V tomto článku vám ukážeme, jak fotí a nahrává video nejvybavenější iPhone 17 Pro (Max)
- Kvalita fotek i videa je fantastická a už teď je jasné, že novinky budou patřit mezi nejlepší fotomobily
Letošní iPhony nepřinášejí pouze evoluční upgrade čipsetu a fotoaparátu, ale jedná se o komplexní upgrade, který se po dlouhých letech týká i designu. I náhodní kolemjdoucí na dálku poznají, že ve svých rukách držíte iPhone 17 Pro (Max) z roku 2025. Minimálně díky výrazné oranžové barvě a celkově odlišné podoby zadní strany.
Design iPhonů Pro se v minulých letech prakticky neměnil, pokud tedy nepočítáme mírně tenčí rámečky okolo displeje nebo přidání ovládacího prvku Camera Control, který ale prakticky nikdo nevyužívá. Letos je ale jinak téměř všechno – změnil se jak vzhled, tak i celková konstrukce. A od titanu se Apple opět vrátil zpět k hliníku.
Hliník je zpět!
Když budu konkrétnější – iPhone 17 Pro (Max) kvůli lepšímu odvodu tepla opustil dříve pevný a lehký titan a namísto něj použil „obyčejnější“ hliník třídy 7000. Ten navíc netvoří pouze rámeček telefonu, ale i značnou část zad včetně nového širokého ostrůvku s fotoaparáty. Unibody konstrukce Applu dovolila lépe uspořádat komponenty uvnitř, což se projevilo zejména v nasazení větších baterií a zvětšení výdrže na jedno nabití.
Pokud by iPhony nepodporovaly bezdrátové nabíjení, možná by Apple vyrobil z hliníku celé šasi, takto ale musel pod fotomodulem vytvořit skleněné „okýnko“ ukrývající nabíjecí cívku s magnety. Uprostřed této skleněné plochy se nachází ikonické logo s nakousnutým jablíčkem, které je tak posazeno níže než u minulých generací.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,4 × 78,0 × 8,75 mm, hmotnost: 231 mm, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4832 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
iPhone 17 Pro i 17 Pro Max mají v pase 8,75 mm a váží 204, respektive 231 gramů. Oba telefony splňují krytí IP68 (vydrží až 30 minut v hloubce 6 metrů) a jsou nabízeny ve třech barvách – stříbrné, tmavě modré a kosmicky oranžové. Pokud byste se rozhodli jej dnes objednat, na doručení si pár týdnů počkáte.
Stejné displeje, větší modul s fotoaparáty
Apple u loňských iPhonů Pro zvětšoval displeje, letos jejich úhlopříčky ponechal, stejně tak i rozlišení:
- iPhone 17 Pro – 6,3″ obrazovka s rozlišením 1 206 × 2 622 pixelů
- iPhone 17 Pro Max – 6,9″ obrazovka s rozlišením 1 320 × 2 868 pixelů
V obou případech se jedná o ProMotion displeje s dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz, podporou HDR obsahu a technologií True Tone. Chrání je nové ochranné sklo Ceramic Shield 2, které má být 3× odolnější proti poškrábání, 4× odolnější vůči prasknutí a zároveň má sloužit jako antireflexní vrstva. Podpora Always-on zůstala pochopitelně zachována, stejně tak ostrůvek Dynamic Island, který schovává 18Mpx selfie kameru s funkcí Center Stage a TrueDepth kamerku s funkcí Face ID.
Na levé straně vystouplého fotomodulu najdeme známý trojúhelník čoček. Letos poprvé mají všechny tři fotoaparáty stejné rozlišení:
- 48Mpx hlavní s optickou stabilizací na čipu a světelností objektivu f/1.78
- 48Mpx širokoúhlý se zorným polem 120° a světelností f/2.2
- 48Mpx teleobjektiv s 4× optickým přiblížením (ekvivalent 100mm ohniska), optickou stabilizací a clonovým číslem f/2.8
Testovací snímky
Fotoaparáty iPhonů pokrývají poměrně široký rozsah ohnisek – hlavní snímač je využíván i pro 2× bezztrátové přiblížení (ekvivalent ohniskové vzdálenosti 48 mm), teleobjektiv také dokáže hybridně přiblížit 8× (ekvivalent 200mm ohniska, jde ale o výřez, podle Applu prý v bezztrátové kvalitě). Digitálně lze přiblížit až 40×.
iPhony Pro podporují standardy Dolby Vision HDR, natáčení 4K videa při 120 fps nebo záznam do ProRes Log. Novinkou je natáčení ProRes RAW videa a podpora funkce Genlock, kdy při použití více kamer najednou lze synchronizovat snímek po snímku. Jak nové iPhony 17 Pro (Max) natáčejí, se můžete podívat z přiloženého videa. Kvalita je opravdu skvělá, a to i při využití 4× optického či osminásobného hybridního přiblížení.
iPhone 17 Pro (Max): české ceny
U nás se nové iPhony 17 začaly prodávat právě dnes, tedy v pátek 19. září. Díky příznivému kurzu české koruny většina modelů mezigeneračně zlevnila. Letos z nabídky kompletně zmizela 128GB varianta, i u základního iPhonu 17 se začíná na 256GB úložišti. iPhone 17 v 256GB verzi meziročně zlevnil o čtyři tisíce a zároveň je o 1 000 Kč levnější než loňský 128GB iPhone 16.
Nepřehlédněte
Apple tajil iPhone 17, ale internet byl napřed. Porovnali jsme, jak se úniky shodovaly s realitou
V případě iPhonu 17 Pro zůstaly ceny zcela stejné jako u loňské generace (platí pro všechny paměťové varianty), ale vypadla nám nejlevnější 128GB verze, která se prodávala za 29 990 Kč. Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 32 990 Kč. iPhone 17 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Přibyla také 2TB verze (pouze iPhone 17 Pro Max), která stojí 58 990 Kč.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|Prodej
|iPhone 17
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|–
|–
|19. září
|iPhone Air
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|–
|19. září
|iPhone 17 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|–
|19. září
|iPhone 17 Pro Max
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|58 990 Kč
|19. září
Poslední novinkou je ultratenký iPhone Air s tloušťkou pouhých 5,6 mm v nejtenčím místě. Ten startuje na poměrně odvážných 29 990 Kč. Pokud vás k novinkám cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích. Během příštího týdne se můžete těšit na první recenze.