Testujeme iPhone 17 Pro (Max)! Takhle fotí a nahrává video

Jiří Hrma
Jiří Hrma | Jakub Fišer 19. 9. 18:40
1
iPhone 17 Pro v oranžové a iPhone 17 Pro Max v modré barvě
  • V redakci testujeme všechny nové iPhony řady 17
  • V tomto článku vám ukážeme, jak fotí a nahrává video nejvybavenější iPhone 17 Pro (Max)
  • Kvalita fotek i videa je fantastická a už teď je jasné, že novinky budou patřit mezi nejlepší fotomobily

Letošní iPhony nepřinášejí pouze evoluční upgrade čipsetu a fotoaparátu, ale jedná se o komplexní upgrade, který se po dlouhých letech týká i designu. I náhodní kolemjdoucí na dálku poznají, že ve svých rukách držíte iPhone 17 Pro (Max) z roku 2025. Minimálně díky výrazné oranžové barvě a celkově odlišné podoby zadní strany.

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max

Design iPhonů Pro se v minulých letech prakticky neměnil, pokud tedy nepočítáme mírně tenčí rámečky okolo displeje nebo přidání ovládacího prvku Camera Control, který ale prakticky nikdo nevyužívá. Letos je ale jinak téměř všechno – změnil se jak vzhled, tak i celková konstrukce. A od titanu se Apple opět vrátil zpět k hliníku.



Celá rodina iPhone 17: zleva iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone Air



Hliník je zpět!

Když budu konkrétnější – iPhone 17 Pro (Max) kvůli lepšímu odvodu tepla opustil dříve pevný a lehký titan a namísto něj použil „obyčejnější“ hliník třídy 7000. Ten navíc netvoří pouze rámeček telefonu, ale i značnou část zad včetně nového širokého ostrůvku s fotoaparáty. Unibody konstrukce Applu dovolila lépe uspořádat komponenty uvnitř, což se projevilo zejména v nasazení větších baterií a zvětšení výdrže na jedno nabití.

Pokud by iPhony nepodporovaly bezdrátové nabíjení, možná by Apple vyrobil z hliníku celé šasi, takto ale musel pod fotomodulem vytvořit skleněné „okýnko“ ukrývající nabíjecí cívku s magnety. Uprostřed této skleněné plochy se nachází ikonické logo s nakousnutým jablíčkem, které je tak posazeno níže než u minulých generací.

Hardwarové parametry iPhone 17 Pro Max

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 26, čipset: Apple A19 Pro, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (6 jader), RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024/2048 GB, pam. karta:
Rozměry: 163,4 × 78,0 × 8,75 mm, hmotnost: 231 mm, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,9", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1320 × 2868 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4832 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 100mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 18 Mpx, f/1.9 + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), PDAF, OIS, HDR, 4K video

Cena: 34 990 Kč

Kompletní specifikace

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max mají v pase 8,75 mm a váží 204, respektive 231 gramů. Oba telefony splňují krytí IP68 (vydrží až 30 minut v hloubce 6 metrů) a jsou nabízeny ve třech barvách – stříbrné, tmavě modré a kosmicky oranžové. Pokud byste se rozhodli jej dnes objednat, na doručení si pár týdnů počkáte.

Stejné displeje, větší modul s fotoaparáty

Apple u loňských iPhonů Pro zvětšoval displeje, letos jejich úhlopříčky ponechal, stejně tak i rozlišení:

  • iPhone 17 Pro – 6,3″ obrazovka s rozlišením 1 206 × 2 622 pixelů
  • iPhone 17 Pro Max – 6,9″ obrazovka s rozlišením 1 320 × 2 868 pixelů

V obou případech se jedná o ProMotion displeje s dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz, podporou HDR obsahu a technologií True Tone. Chrání je nové ochranné sklo Ceramic Shield 2, které má být 3× odolnější proti poškrábání, 4× odolnější vůči prasknutí a zároveň má sloužit jako antireflexní vrstva. Podpora Always-on zůstala pochopitelně zachována, stejně tak ostrůvek Dynamic Island, který schovává 18Mpx selfie kameru s funkcí Center Stage a TrueDepth kamerku s funkcí Face ID.

Na levé straně vystouplého fotomodulu najdeme známý trojúhelník čoček. Letos poprvé mají všechny tři fotoaparáty stejné rozlišení:

  • 48Mpx hlavní s optickou stabilizací na čipu a světelností objektivu f/1.78
  • 48Mpx širokoúhlý se zorným polem 120° a světelností f/2.2
  • 48Mpx teleobjektiv s 4× optickým přiblížením (ekvivalent 100mm ohniska), optickou stabilizací a clonovým číslem f/2.8

Testovací snímky

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Fotoaparáty iPhonů pokrývají poměrně široký rozsah ohnisek – hlavní snímač je využíván i pro 2× bezztrátové přiblížení (ekvivalent ohniskové vzdálenosti 48 mm), teleobjektiv také dokáže hybridně přiblížit 8× (ekvivalent 200mm ohniska, jde ale o výřez, podle Applu prý v bezztrátové kvalitě). Digitálně lze přiblížit až 40×.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

iPhony Pro podporují standardy Dolby Vision HDR, natáčení 4K videa při 120 fps nebo záznam do ProRes Log. Novinkou je natáčení ProRes RAW videa a podpora funkce Genlock, kdy při použití více kamer najednou lze synchronizovat snímek po snímku. Jak nové iPhony 17 Pro (Max) natáčejí, se můžete podívat z přiloženého videa. Kvalita je opravdu skvělá, a to i při využití 4× optického či osminásobného hybridního přiblížení.

iPhone 17 Pro (Max): české ceny

U nás se nové iPhony 17 začaly prodávat právě dnes, tedy v pátek 19. září. Díky příznivému kurzu české koruny většina modelů mezigeneračně zlevnila. Letos z nabídky kompletně zmizela 128GB varianta, i u základního iPhonu 17 se začíná na 256GB úložišti. iPhone 17 v 256GB verzi meziročně zlevnil o čtyři tisíce a zároveň je o 1 000 Kč levnější než loňský 128GB iPhone 16.



iPhone 17 Pro



V případě iPhonu 17 Pro zůstaly ceny zcela stejné jako u loňské generace (platí pro všechny paměťové varianty), ale vypadla nám nejlevnější 128GB verze, která se prodávala za 29 990 Kč. Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 32 990 Kč. iPhone 17 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Přibyla také 2TB verze (pouze iPhone 17 Pro Max), která stojí 58 990 Kč.

256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Prodej
iPhone 17 22 990 Kč 28 990 Kč 19. září
iPhone Air 29 990 Kč 35 990 Kč 41 990 Kč 19. září
iPhone 17 Pro 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč 19. září
iPhone 17 Pro Max 34 990 Kč 40 990 Kč 46 990 Kč 58 990 Kč 19. září


iPhone 17 Pro (vlevo) vs. iPhone 16 Pro



Poslední novinkou je ultratenký iPhone Air s tloušťkou pouhých 5,6 mm v nejtenčím místě. Ten startuje na poměrně odvážných 29 990 Kč. Pokud vás k novinkám cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích. Během příštího týdne se můžete těšit na první recenze.

