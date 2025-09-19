Nestihli jste predobjednat iPhone 17 (Pro)? Čekačka je teď několik týdnů

- Dnes odstartoval prodej nových iPhonů 17 a tenoučkého iPhonu Air
- Opakuje se ale trend z minulých let, iPhony jsou beznadějně vyprodané
- Nejlepší dostupnost hlásí iPhone Air, což trochu odhaluje slabší zájem o tenkou novinku
Den D pro spoustu fanoušků společnosti Apple je tady. Prodej nových iPhonů 17 odstartoval dnes ráno v 8:00. V nabídce je základní, leč notně vylepšený iPhone 17, také iPhone 17 Pro Max s novým designem a citelnými vylepšeními fotoaparátu i výkonu, nebo zbrusu nový iPhone Air. Jak ale bývá zvykem, kdo nestihl předprodej minulý týden, dnes svůj nový iPhone určitě nedostane.
iPhony 17 konečně v prodeji
Situace je stejná více méně každý rok, vlastně jen s mírnými rozdíly, protože ne o každý model je eminentní zájem. Letos si kartičku Černého Petra vytáhl iPhone Air. Nový, ultratenký form faktor nejspíš lidem v první vlně tolik neučaroval, možná je odrazuje množství kompromisů oproti iPhonu 17 Pro, který není o tolik dražší.
Přesná data nemáme, nicméně z předpokládané rychlosti doručení jednotlivých modelů v Česku i v USA vychází, že iPhone Air boduje ze všech novinek nejméně. Například na oficiálních stránkách Apple USA si můžete tenoučkou novinku vyzvednout 1 den po objednání, zatímco na iPhone 17 Pro (Max) či iPhone 17 v základních paměťových variantách si počkáte 2–3 týdny.
Vyprodáno hlásí Apple i české obchody
V Česku je situace jako přes kopírák. Dostupnost iPhonu 17 v černém provedení a základní 256GB paměťové verzi se odhaduje na 3–4 týdny, iPhone 17 Pro v temně modré a 256GB edici k vám dorazí za stejnou dobu. Viditelně vyšší zájem je o model Pro Max, na který budete při objednání dnes čekat 4–5 týdnů. Barvy ani paměť zde nehrají takovou roli, ale chtěli jsme srovnat ty nejvíce konzervativní varianty, po kterých je většinou největší sháňka.
Naopak na iPhone Air v základní 256GB paměťové verzi budete čekat při nejhorším 2,5 týdne. Černá a modrá varianta, o které je pravděpodobně trochu nižší zájem, dorazí při objednání dnes už příští úterý. Jestli máte čekat 4 dny, nebo 4 týdny, to už si setsakramentsky rozmyslíte.
Podívejme se ale pravdě do očí, na oficiálních stránkách společnosti Apple u nás málokdo nakupuje. Větší podíl mají prodejci, ze všech nejvíce pak Alza. Ta ale už před lety nasadila trochu netransparentní praktiku, kdy vlastně vůbec neříká, kdy se zákazníci nových iPhonů dočkají. Uvádí pouze strohé „Na objednávku – termín upřesníme“. iPhone Air je ale skladem.
Skladem je prakticky jen iPhone Air
Transparentnější je Datart, u kterého už můžeme pozorovat podobný trend jako na webových stránkách společnosti Apple. iPhone 17 Pro (Max), prakticky bez rozdílu ve variantě, nabízí od 22. září. Místní prodejci v tomto značně spoléhají na dodávky přímo od Applu, doba doručení se tedy může lišit v závislosti na čase. Stejně je na tom i základní iPhone 17, s ojedinělými kusy 512GB varianty, které jsou rovnou na skladě.
Jasný trend se však opakuje u iPhonu Air, který ani v případě Datartu nesbírá tak velký zájem. K dispozici jsou více méně všechny barevné varianty buď rovnou k odběru, typicky na pražských prodejnách, případně do zítřka na kterékoliv prodejně v Česku.
Dlužno ještě podotknout, že slabší zájem o iPhone Air nemusí ještě nutně znamenat prodejní fiasko. Jde o nový typ telefonu, který navíc nechává notnou část zákazníků v nejistotě ohledně výbavy, konstrukce, výdrže a podobně. Pro kontext je fér uvést i to, že iPhone Air je v očích výrobce mnohem ambicióznější než modely Plus z předešlých let. Jak informoval zkraje týdne čínský analytik Ming-Chi Kuo, Apple chce nového Airu prodat 3× více než loňského iPhonu 16 Plus.
iPhone 17 a české ceny
U nás se nové iPhony 17 začaly prodávat právě dnes, tedy v pátek 19. září. Díky příznivému kurzu české koruny většina modelů mezigeneračně zlevnila. Letos z nabídky kompletně zmizela 128GB varianta, i u základního iPhonu 17 se začíná na 256GB úložišti. iPhone 17 v 256GB verzi meziročně zlevnil o čtyři tisíce a zároveň je o 1 000 Kč levnější než loňský 128GB iPhone 16.
Nepřehlédněte
Apple tajil iPhone 17, ale internet byl napřed. Porovnali jsme, jak se úniky shodovaly s realitou
V případě iPhonu 17 Pro zůstaly ceny zcela stejné jako u loňské generace (platí pro všechny paměťové varianty), ale vypadla nám nejlevnější 128GB verze, která se prodávala za 29 990 Kč. Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 32 990 Kč. iPhone 17 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Přibyla také 2TB verze (pouze iPhone 17 Pro Max), která stojí 58 990 Kč.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|Prodej
|iPhone 17
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|–
|–
|19. září
|iPhone Air
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|–
|19. září
|iPhone 17 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|–
|19. září
|iPhone 17 Pro Max
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|58 990 Kč
|19. září
Úplnou novinkou je ultratenký iPhone Air s tloušťkou pouhých 5,6 mm v nejtenčím místě. Ten startuje na poměrně odvážných 29 990 Kč. Pokud vás k novinkám cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích. V nejbližších dnech přineseme první dojmy z nových iPhonů 17, zaměříme se i na fotoaparát a následovat budou i podrobné recenze.