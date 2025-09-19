TOPlist

Nestihli jste predobjednat iPhone 17 (Pro)? Čekačka je teď několik týdnů

Jakub Fišer
Jakub Fišer 19. 9. 12:00
2
Zleva: iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro Max
  • Dnes odstartoval prodej nových iPhonů 17 a tenoučkého iPhonu Air
  • Opakuje se ale trend z minulých let, iPhony jsou beznadějně vyprodané
  • Nejlepší dostupnost hlásí iPhone Air, což trochu odhaluje slabší zájem o tenkou novinku

Den D pro spoustu fanoušků společnosti Apple je tady. Prodej nových iPhonů 17 odstartoval dnes ráno v 8:00. V nabídce je základní, leč notně vylepšený iPhone 17, také iPhone 17 Pro Max s novým designem a citelnými vylepšeními fotoaparátu i výkonu, nebo zbrusu nový iPhone Air. Jak ale bývá zvykem, kdo nestihl předprodej minulý týden, dnes svůj nový iPhone určitě nedostane.

Kapitoly článku
iPhony 17 konečně v prodeji
Vyprodáno hlásí Apple i české obchody
Skladem je prakticky jen iPhone Air
iPhone 17 a české ceny

iPhony 17 konečně v prodeji

Situace je stejná více méně každý rok, vlastně jen s mírnými rozdíly, protože ne o každý model je eminentní zájem. Letos si kartičku Černého Petra vytáhl iPhone Air. Nový, ultratenký form faktor nejspíš lidem v první vlně tolik neučaroval, možná je odrazuje množství kompromisů oproti iPhonu 17 Pro, který není o tolik dražší.



Celá rodina iPhone 17: zleva iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone Air



Nepřehlédněte

Nové iPhony 17 (Air, Pro, Max) v redakci! Ptejte se, co vás zajímá

Přesná data nemáme, nicméně z předpokládané rychlosti doručení jednotlivých modelů v Česku i v USA vychází, že iPhone Air boduje ze všech novinek nejméně. Například na oficiálních stránkách Apple USA si můžete tenoučkou novinku vyzvednout 1 den po objednání, zatímco na iPhone 17 Pro (Max) či iPhone 17 v základních paměťových variantách si počkáte 2–3 týdny.

Vyprodáno hlásí Apple i české obchody

V Česku je situace jako přes kopírák. Dostupnost iPhonu 17 v černém provedení a základní 256GB paměťové verzi se odhaduje na 3–4 týdny, iPhone 17 Pro v temně modré a 256GB edici k vám dorazí za stejnou dobu. Viditelně vyšší zájem je o model Pro Max, na který budete při objednání dnes čekat 4–5 týdnů. Barvy ani paměť zde nehrají takovou roli, ale chtěli jsme srovnat ty nejvíce konzervativní varianty, po kterých je většinou největší sháňka.

Na stránkách Applu si na nový iPhone 17 počkáte 3–4 týdny
Pokud si iPhone 17 objednáte přímo na webu Applu, počkáte si klidně 3 až 4 týdny

Naopak na iPhone Air v základní 256GB paměťové verzi budete čekat při nejhorším 2,5 týdne. Černá a modrá varianta, o které je pravděpodobně trochu nižší zájem, dorazí při objednání dnes už příští úterý. Jestli máte čekat 4 dny, nebo 4 týdny, to už si setsakramentsky rozmyslíte.

Podívejme se ale pravdě do očí, na oficiálních stránkách společnosti Apple u nás málokdo nakupuje. Větší podíl mají prodejci, ze všech nejvíce pak Alza. Ta ale už před lety nasadila trochu netransparentní praktiku, kdy vlastně vůbec neříká, kdy se zákazníci nových iPhonů dočkají. Uvádí pouze strohé „Na objednávku – termín upřesníme“. iPhone Air je ale skladem.

Skladem je prakticky jen iPhone Air

Transparentnější je Datart, u kterého už můžeme pozorovat podobný trend jako na webových stránkách společnosti Apple. iPhone 17 Pro (Max), prakticky bez rozdílu ve variantě, nabízí od 22. září. Místní prodejci v tomto značně spoléhají na dodávky přímo od Applu, doba doručení se tedy může lišit v závislosti na čase. Stejně je na tom i základní iPhone 17, s ojedinělými kusy 512GB varianty, které jsou rovnou na skladě.

Jasný trend se však opakuje u iPhonu Air, který ani v případě Datartu nesbírá tak velký zájem. K dispozici jsou více méně všechny barevné varianty buď rovnou k odběru, typicky na pražských prodejnách, případně do zítřka na kterékoliv prodejně v Česku.

Plánujete letos pořízení nového iPhone?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dlužno ještě podotknout, že slabší zájem o iPhone Air nemusí ještě nutně znamenat prodejní fiasko. Jde o nový typ telefonu, který navíc nechává notnou část zákazníků v nejistotě ohledně výbavy, konstrukce, výdrže a podobně. Pro kontext je fér uvést i to, že iPhone Air je v očích výrobce mnohem ambicióznější než modely Plus z předešlých let. Jak informoval zkraje týdne čínský analytik Ming-Chi Kuo, Apple chce nového Airu prodat 3× více než loňského iPhonu 16 Plus.

iPhone 17 a české ceny

U nás se nové iPhony 17 začaly prodávat právě dnes, tedy v pátek 19. září. Díky příznivému kurzu české koruny většina modelů mezigeneračně zlevnila. Letos z nabídky kompletně zmizela 128GB varianta, i u základního iPhonu 17 se začíná na 256GB úložišti. iPhone 17 v 256GB verzi meziročně zlevnil o čtyři tisíce a zároveň je o 1 000 Kč levnější než loňský 128GB iPhone 16.



iPhone 17 Pro



Nepřehlédněte

Apple tajil iPhone 17, ale internet byl napřed. Porovnali jsme, jak se úniky shodovaly s realitou

V případě iPhonu 17 Pro zůstaly ceny zcela stejné jako u loňské generace (platí pro všechny paměťové varianty), ale vypadla nám nejlevnější 128GB verze, která se prodávala za 29 990 Kč. Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 32 990 Kč. iPhone 17 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Přibyla také 2TB verze (pouze iPhone 17 Pro Max), která stojí 58 990 Kč.

256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Prodej
iPhone 17 22 990 Kč 28 990 Kč 19. září
iPhone Air 29 990 Kč 35 990 Kč 41 990 Kč 19. září
iPhone 17 Pro 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč 19. září
iPhone 17 Pro Max 34 990 Kč 40 990 Kč 46 990 Kč 58 990 Kč 19. září


iPhone 17 Pro (vlevo) vs. iPhone 16 Pro



Nepřehlédněte

iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: velký přehled mezigeneračních vylepšení

Úplnou novinkou je ultratenký iPhone Air s tloušťkou pouhých 5,6 mm v nejtenčím místě. Ten startuje na poměrně odvážných 29 990 Kč. Pokud vás k novinkám cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích. V nejbližších dnech přineseme první dojmy z nových iPhonů 17, zaměříme se i na fotoaparát a následovat budou i podrobné recenze.

Iphone 17 Katalog
iPhone 17
Výhodná cena od 643 Kč měsíčně
Koupit na
Iphone 17 Pro
iPhone 17 Pro
Výhodná cena od 913 Kč měsíčně
Koupit na
Iphone Air Katalog
iPhone Air
Výhodná cena od 857 Kč měsíčně
Koupit na
Vstoupit do diskuze (2)
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Powerbanka v plamenech (ilustrační obrázek)
Anker stahuje půl milionu powerbank! Desítky kusů začaly hořet. Nemáte ji také doma?
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 13:30
0
Služba SledovaniTV
Strong spouští promoakci: 3 měsíce internetové televize SledovaniTV v hodnotě 1 197 Kč k vybraným produktům jako dárek
PR článek
PR článek PR článek 12:30
Celá rodina iPhonů 17
Máte nový iPhone 17? Tohle byste určitě měli udělat jako první
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:00
6
Snímek ze seriálu House Of Guinness
Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (19. 9. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0

Kapitoly článku