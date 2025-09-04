Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy S25 FE: odlehčená vlajka, která potěší cenou a novým Androidem 16

- Po roce přichází nová „fanouškovká edice“ vlajkové lodě Samsung Galaxy S25 FE
- Jde o celkem výhodný, byť odlehčený vlajkový telefon s výbavou vyšší střední třídy
- V českých obchodech je ode dnešního dne k mání za 18 799 Kč
Poslední velkou představovací akci si korejský Samsung schoval na veletrh IFA 2025. Na berlínském výstavišti se blýsknul odlehčenou vlajkovou lodí, s přehledem nejlevnějším modelem z řady S25, a sice telefonem Galaxy S25 Fan Edition, tedy oblíbenou „fanouškovskou edicí“. Tyto telefony obvykle přichází s vynikajícím poměrem ceny a výbavy, i když málokdy nabízí jakkoliv revoluční novinky. Právě představený model je na tom vlastně podobně.
Design S25 FE je líbivý i po letech
Vidět je to kupříkladu hned na tom, jak telefon vypadá. Galaxy S25 FE byste možná nebýt odlišných barev těžko rozpoznali od loňské generace. Boky tvoří hliníkový monolit, záda jsou překrytá odolným sklem Gorilla Glass Victus+. Minimálně v ruce tak působí velmi bytelně a konstrukčně naprosto bezchybně. Na druhou stranu, design je dnes tak profláknutý, že byste poslepu nepoznali, jestli držíte iPhone 16, Poco F7 nebo Galaxy S25 FE.
Galaxy S25 FE je dostupný ve čtyřech barvách: černá, světle modrá, krémově bílá a tmavě modrá. Hlavním poznávacím znamením letošní generace je pak to, že všechna provedení mají stejně kontrastní stříbrný rámeček. Výrobci se podařilo srazit rozměry na 76,6 × 161,3 × 7,4 milimetru a hmotnost na 190 gramů. Novinka je tedy o 8 % tenčí a o 11 % lehčí než předchůdce z loňského roku. Přesto zůstala zachována odolnost dle certifikace IP68.
Výbava na úrovni levnější vlajky
Po této stránce je telefon opravdu typickou odlehčenou vlajkovkou. K dispozici je 6,7″ Dynamic AMOLED 2X panel s velmi pěknými barvami a kvalitními pozorovacími úhly, ať už jste venku na přímém slunci, nebo v interiéru. Samozřejmostí je slušná svítivost 1 900 nitů a také zvýšená obnovovací frekvence, která funguje v adaptivním režimu 60/120 Hz; nejedná se tedy o vyspělejší LTPO. V obrazovce je schovaná i klasická optická čtečka otisků prstů.
O výkon se stará loňský vlajkový čip Exynos 2400, který pracuje s experimentálně pojatým 10jádrovým procesorem složeným z jednoho výkonného jádra Cortex X4 (3,2 GHz), pěti slabšími jádry Cortex A720 a čtveřicí úsporných jader Cortex A520. Dlužno podotknout, že výkon je srovnatelný s loňskými modely Galaxy S24 či odlehčeným S24 FE, přímým předchůdcem letošní novinky. S oběma modely sdílí i stejný grafický čip Xclipse 940.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm , hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4900 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Kromě toho disponuje 8 GB RAM s možností virtuálního rozšíření, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4 a samozřejmě i baterií s kapacitou 4 900 mAh, která by měla udržet telefon v chodu i 2 dny. Nabíjení kabelem podporuje výkon až 45 W, jen půlhodina na nabíječce by měla stačit na dobití 65 %. K dispozici je i bezdrátové nabíjení s výkonem 25 W, ale bez podpory magnetického Qi2.
Nepřehlédněte
Umělá inteligence Galaxy AI: tohle jsou ty nejlepší funkce, které umí jen telefony Samsung
Rovnou z balení bude telefon disponovat systémem Android 16 a nadstavbou One UI 8.0, přičemž výrobce zajišťuje 7letou podporu – tedy 7 velkých aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních updatů. Nechybí samozřejmě všechny Galaxy AI vychytávky známé z dražších modelů řady Galaxy S, stejně jako nejoblíbenější AI funkce, a sice Circle to Search.
Fotoaparát, který už znáte
Na hodnocení fotoaparátu je ještě brzy, čeká se na finální systémové aktualizace. Už nyní to ale vypadá, že zážitek z loňského roku se zopakuje – v dobrém i špatném. Galaxy S25 FE totiž nabízí stejnou fotosestavu jako loňský model S24 FE; a už ta měla podezřele podobné fotoaparáty jako S23 FE. Jedinou výjimkou je selfie snímač, který novinka přejala z plnotučné vlajky Galaxy S25.
Kompletní fotovýbava vypadá takto:
- Hlavní – Isocell GN3, rozlišení 50 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,57″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, úhel záběru 84°, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell 3L6, rozlišení 12 Mpx, 1/3″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 123°, elektronická stabilizace obrazu (EIS).
- Teleobjektiv – OmniVision OV08A10, rozlišení 8 Mpx, 1/4,4″ velikost čipu, clona f/2.4, 3× optický zoom, úhel záběru 32°, optická stabilizace obrazu (OIS).
- Přední – Isocell 3LU, rozlišení 12 Mpx, 1/3.2″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, úhel záběru 80°, elektronická stabilizace obrazu (EIS).
Vloni byl fotoaparát nadmíru povedený, za rok ale kvalita i ve vyšší-střední třídě poskočila slušným tempem, Galaxy S25 FE tak nemá místo mezi špičkou jisté. Samsung tak alespoň vylepšil fotoaparát po softwarové stránce, přidal fotografický režim s minimalizací šumu nebo technologii Super HDR při natáčení videa, díky níž se můžete těšit na živé barvy a vyšší kontrast.
Cena a dostupnost
Samsung Galaxy S25 FE vstupuje na trh hned dnes, již nyní je k dispozici například u Mobil Pohotovosti. Základní varianta 8/128 GB je k dispozici za 18 799 Kč včetně DPH. Za varianty s větším úložištěm už si trochu připlatíte:
- 8/128 GB – 18 799 Kč (s výkupním bonusem 15 299 Kč)
- 8/256 GB – 20 399 Kč (s výkupním bonusem 16 899 Kč)
- 8/512 GB – 23 399 Kč (s výkupním bonusem 19 899 Kč)
Zájemci, kteří si novinku od 4. do 30. září 2025 zakoupí a do konce října napíší recenzi, získají zdarma sluchátka Galaxy Buds 3 FE. Recenzi stačí uveřejnit na portále Heureka, či přímo na Mobil Pohotovosti a následně ji zaregistrovat do aplikace Samsung Members. Další informace o této akci najdete na webu NovýSamsung.cz.