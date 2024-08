Circle to Search už není výsadou vlajkových modelů. Samsung rozšiřuje podporu do střední třídy

Samsung pouští funkci Circle to Search i do levnějších zařízení

Těšit se mohou majitelé vybraných telefonů Galaxy A a tabletů Galaxy Tab S9 FE

Samsung navíc uživatelům těchto zařízení přidává 30% slevu na hodinky

Když Samsung letos v lednu představoval smartphony řady Galaxy S24, vyzdvihoval u nich především balík Galaxy AI obsahující hromadu funkcí poháněných umělou inteligencí. Jeho součástí jsou jednak funkce pro generování obsahu, inteligentní úpravy obrázků nebo překlady mezi různými světovými jazyky. Největší rozruch ale bezpochyby způsobila funkce Circle to Search, za kterou paradoxně nestojí Samsung, ale Google – v telefonech Galaxy S24 si pouze odbyla svoji premiéru, nyní ji již najdeme i na telefonech a tabletech jiných značek.

Co je to Circle to Search?

Princip Circle to Search je velmi jednoduchý – uživatel dlouhým stiskem domovského tlačítka „zmrazí“ veškeré dění na obrazovce a zakroužkuje si to, co jej právě zajímá. Google pak zkusí na webu vyhledat obrázky s podobným obsahem, což může pomoci například k identifikaci místa, popisu neznámého objektu, nebo rovnou k odkazu na e-shop, kde lze zakroužkovaný předmět koupit.

Svým způsobem se tedy jedná o obdobu aplikace Google Lens, která má ale tu výhodu, že je integrovaná přímo do systému. Kromě vyhledávání v obrázcích se navíc funkce v minulých měsících naučila překládat texty na displeji, pomáhat s domácími úkoly, či skenovat QR a čárové kódy.

Circle to Search míří do levnějších zařízení

Jelikož Circle to Search nevyžaduje výkonný procesor s neurální jednotkou, neboť veškeré operace probíhají online, není nutné, aby byla tato funkce omezená pouze na vlajková zařízení. Z tohoto důvodu se Samsung rozhodl, že ji pustí i do svých levnějších zařízení, konkrétně:

Galaxy A55 a A35

Galaxy A54 a A34

Galaxy Tab S9 FE a Tab S9 FE+

U tabletů bude zážitek z Circle to Search znásoben dotykovým perem S Pen.

Samsung chce tímto krokem zprostředkovat přístup k AI funkcím i majitelům levnějších zařízení, což je chvályhodná iniciativa, koneckonců s podobným příslibem nedávno přišla i společnost Oppo – ta chce do konce letošního roku dostat umělou inteligenci do 50 milionů vlastních zařízení v oběhu.

30 procent sleva na hodinky

Circle to Search není jedinou novinkou, kterou Samsung pro majitele výše uvedených zařízení připravil. Tou druhou je sleva 30 procent na hodinky Galaxy Watch 4, kterou lze využít do 31. srpna letošního roku – stačí si vyzvednout slevový kupon v aplikaci Samsung Members v sekci výhody.