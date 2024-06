Umělá inteligence pro všechny. Oppo nasadí generativní funkce i do levných smartphonů

Oppo chce zpřístupnit umělou inteligenci na všech svých smartphonech bez ohledu na cenu

Na vývoji spolupracuje s MediaTekem, Googlem nebo Microsoftem

Do konce letošního roku se mají AI funkce dostat k 50 milionům uživatelů zařízení Oppo

Generativní umělá inteligence je v současné době výsadou pouze těch nejdražších smartphonů, společnost Oppo chce ale v tomto učinit přítrž. Čínská firma v tomto týdnu vydala tiskovou zprávu, ve které se zavazuje nasadit pokročilé AI funkce do všech svých produktových řad bez ohledu na prodejní cenu.

Umělá inteligence na 50 milionech telefonů značky Oppo

Oppo umělé inteligenci věnuje značnou část svého vývoje, v posledních deseti letech prý čínská firma v této oblasti podala 5 tisíc patentových přihlášek, z nichž 70 procent se týkalo generativního vytváření obrazu pomoci AI. Díky tomu umí smartphony Oppo vytvářet personalizované obrázky, nebo upravovat fotografie, například z nich odmazávat objekty a vyplňovat prázdná místa vygenerovaným obsahem.

Kromě toho Oppo využívá umělou inteligenci i k dalším činnostem – rychlému přepisu audia na text, překládání mezi různými jazyky v reálném čase, generování textu, a také k efektivnější komunikaci mezi smartphony a počítači. Některé z těchto funkcí potřebují výkonné čipsety s integrovanou neurální jednotkou, část si vystačí s cloudem, a část kombinací obou možností.

A zřejmě právě poslední dvě varianty se budou týkat levnějších smartphonů. Zatímco konkurence dělí smartphony na ty, co umělou inteligenci umí a neumí, Oppo nechce dělat kompromisy. Jednak se společností MediaTek vyvíjí nové procesory, které patrně přinesou umělou inteligenci do levnějších zařízení, a kromě toho spolupracuje s Microsoftem na integraci některých jeho cloudových funkcí. Díky partnerství se společností Google si zase může dovolit do svých vrcholných smartphonů Reno 12 a Find X nasadit jazykový model Google Gemini.

Prezident zahraničního marketingu, prodeje a servisu společnosti Oppo Billy Zhang uvedl, že počínaje letošním rokem by měla být umělá inteligence součástí všech modelových řad, přičemž do konce roku by se měly vybrané generativní AI funkce dostat k 50 milionům uživatelů.