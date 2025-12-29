Tohle fotil mobil? První snímky z Xiaomi 17 Ultra drtí konkurenci

- Podle prvních recenzentů patří Xiaomi 17 Ultra k nejlepším fotomobilům současnosti
- Hlavní snímač podává perfektní výsledky především ve scénách s vysokým dynamickým konstrastem
- Perfektní práci odvádí i teleobjektiv umožňující plynulý optický zoom
- Jak si vede ve srovnání s Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro či Galaxy S25 Ultra?
V minulém týdnu spatřil světlo světa smartphone Xiaomi 17 Ultra, který exceluje v mnoha disciplínách, především pak v oblasti mobilní fotografie. Díky úzké spolupráci se společností Leica dopřálo Xiaomi tomuto telefonu špičkovou fotovýbavu a exkluzivní funkce, které dělají z Xiaomi 17 Ultra jeden z nejlepších fotomobilů na světě. Telefon se zatím prodává pouze v Číně, avšak velmi pravděpodobně se na začátku příštího roku dostane i na globální trh. A jak ukazují první dojmy čínských uživatelů, rozhodně se máme na co těšit.
Fotky s jasným rukopisem Leica
První testy Xiaomi 17 Ultra ukazují, že spolupráce se společností Leica není jen tak naoko, ale skutečně přináší viditelné výsledky – rukopis slavné fotografické značky je ze snímků jasně patrný. Leica se u smartphonů Xiaomi stará nejen o ladění barev a algoritmů zpracování obrazu, ale nově spolupracuje i na návrhu samotného hardwaru – podílí se na konstrukci objektivů a poskytuje Xiaomi vlastní standardy pro návrh optických členů, jejich povrchových vrstev i samotné mechaniky.
Majitelé nejvyšší edice Xiaomi 17 Ultra by Leica navíc získají přístup k barevným profilům Leica M9/M3, které poměrně věrně imitují fotografie, jako by pocházely ze skutečných fotoaparátů slavné značky.
Leica APO a LOFIC HDR
Xiaomi 17 Ultra je navíc vůbec prvním smartphonem, který získal certifikaci Leica APO – tu dosud získávaly pouze ty nejdražší objektivy Leica. Zatímco u běžných objektivů se různé barvy světa sbíhají v jiných ohniskových rovinách (což způsobuje chromatickou aberaci), u objektivů s certifikací Leica APO je využíváno nízkorozptylové sklo a přesně navržené optické členy, aby všechny barvy dopadaly do stejného bodu. Výsledkem je pak ostřejší obraz, méně barevných vad, lepší kresba a čistší bokeh. Tyto benefity by měly pocítit i majitelé Xiaomi 17 Ultra.
Hlavní fotoaparát Xiaomi 17 Ultra je postaven na 1″ snímači Light Fusion 1050L (OmniVision OV50X), který podporuje technologii LOFIC HDR – ta dramaticky zlepšuje práci s protisvětlem a vysokým dynamickým rozsahem. To se podle prvních testů potvrzuje, čínští recenzenti tvrdí, že se jedná o jeden z největších skoků od Xiaomi za poslední roky.
Přínos této technologie potvrzují následující srovnávací fotografie pořízené smartphony Xiaomi 15 Ultra a 17 Ultra – snímky z novějšího telefonu jsou povětšinou jasnější a portréty působí přirozeněji. A rozdíl je poměrně výrazný.
Lepší výsledky jsou ale patrné i z ostatních objektivů, dokonce i ze širokoúhlého, který se oproti minulé generaci hardwarově nezměnil. V tomto případě lépe zapracovaly algoritmy zpracování obrazu.
Profesionální recenzenti z kanálu Xiaobai Review oceňují u hlavního snímače vysoký dynamický rozsah, což je nejvíce patrné ve srovnání se dvěma předchozími generacemi a s iPhonem 17 Pro Max.
Dynamický rozsah a práci s protisvětlem chválí i informátor Ice Universe, podle kterého Xiaomi 17 Ultra výrazně předčí Samsung Galaxy S25 Ultra. Jeho následovník dostane pravděpodobně podobnou hardwarovou výbavu, takže se dá očekávat, že čínská konkurence bude Samsungu ujíždět čím dál rychleji.
Optický zoom: Xiaomi exceluje, Samsung zaostává
Ještě větší propast mezi Samsungem a čínskými značkami je patrný v 10× přiblížení. V této disciplíně rovněž předvádí Xiaomi 17 Ultra perfektní výsledky, a to i přesto, že její periskopický teleobjektiv umožňuje maximálně 4,3× optické přiblížení. Podobnou kvalitu nabízí i Oppo Find X9 Pro a Vivo X300 Pro. Jen Galaxy S25 Ultra výrazně zaostává.
Ta samá písnička platí i pro kratší přiblížení (cca 3×), zde 10Mpx snímač od Samsungu za 200Mpx snímači od čínské konkurence výrazně zaostává. S čitelností textu na globusu si nejlépe poradil smartphone Xiaomi 17 Ultra, který těsně následuje Oppo Find X9 Pro. Na třetím místě se usadil Vivo X300 Pro, u kterého jsou již viditelnější „AI artefakty“, Samsung v této disciplíně zcela propadl.
Mechanický zoom a pomalý cloud
Objevily se i první dojmy z vrcholné varianty Xiaomi 17 Ultra by Leica, která disponuje mechanickým otočným kroužkem okolo modulu fotoaparátu. Podle uživatele Devinrade se jedná o užitečný nástroj, který lze všemožně konfigurovat – v aplikaci si lze nastavit, jak se má tento prvek v různých situacích chovat.
U portrétního režimu si tak například můžete zvolit změnu vyvážení bílé, u klasického fotografování kontinuální zoom. Lze si rovněž vybrat primární směr otáčení a možnost pootočením kroužku spustit aplikaci fotoaparátu – v tomto případě ale může docházet k jejímu neúmyslnému spouštění.
Oof I'm kinda misled by reviews again.. the Leica auto RAW processing takes about 40 seconds to complete, however you can leave processing in the background and keep shooting pics.
And then you get something like this: pic.twitter.com/YbebPq8lxd
— Devinarde (@Devinarde) December 27, 2025
Devinrade také varuje odrazuje globální uživatele od koupě čínské varianty. Zpracování RAW fotografií totiž údajně vyžaduje komunikaci s cloudem (kam se patrně fotografie nahrávají, zpracovávají a poté stahují zpět), což může trvat i desítky sekund a na některých sítích dokonce nemusí fungovat vůbec.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 162,9 × 77,6 × 8,5 mm, hmotnost: 230 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Máme se na co těšit
Z prvních dojmů čerstvých majitelů Xiaomi 17 Ultra vyplývá, že se máme na co těšit. Představená novinka skutečně v oblasti mobilní fotografie exceluje a pozitiva rozhodně převažují. Než se telefon dostane na globální trh, pravděpodobně dojde ještě k dílčím vylepšením a k odstranění chyb. Očekáváme, že globální premiéra se uskuteční v rámci veletrhu MWC, který se příští rok odehraje mezi 2. a 5. březnem.