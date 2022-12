Tipy na chytré vánoční dárky: pořádně vymazlená hudba a herní zážitek z jiné galaxie

V našem miniseriálu vám dáme tipy nejen na dárky

Žádné tradiční výběry chytrých telefonů do určité sumy zde nečekejte

Druhá část je určena především pro hráče a milovníky kvalitní muziky

Vánoce jsou za rohem a nejeden z nás jistě řeší dárky na poslední chvíli. Pokud byste rádi vaše blízké obdarovali něčím ze světa technologií, pak jste tady správně. Výběr telefonů, sluchátek nebo chytrých hodinek v rámci určité cenové kategorie zde ale nečekejte – to vás rovnou pošleme do našeho nákupního rádce, který funguje po celý rok. Ve druhé části našich tipů se dozvíte, co dalšího by mohlo o letošních Vánocích sklidit u vašich milovaných úspěch.

Nejlepší zvuk pro všechny místnosti

K Vánocům neodmyslitelně patří nejen koledy, ale také další hudba se sváteční tematikou. Pokud si ale nechcete své hudební preference nechat pro sebe, budete do vaší domácnosti potřebovat nějakou pořádnou soustavu reproduktorů. Ideální volbou je řešení od Sonosu. Tento výrobce se v segmentu inteligentních reprosoustav pohybuje už nějaký ten pátek a nabízí spoustu vychytávek, jako je ladění zvuku na základě postavení v místnosti pomocí technologie TruePlay či snadná možnost přehrávání ve více místnostech najednou.

Reproduktorů spadajících do ekosystému Sonos je celá plejáda, takže máte z čeho vybírat. K televizi lze doporučit například prémiový soundbar Arc za 25 990 Kč, dostupnější Sonos Beam 2 s podporou Dolby Atmos za 12 900 Kč, základní Sonos One za sympatickou cenu 6 290 Kč, zajímavého parťáka na párty Sonos Sub Mini za 12 990 Kč nebo ideálního parťáka na cesty Sonos Roam za velmi příznivou cenu 4 990 Kč.

Nejstylovější hudební zážitek

Ačkoli utilitární vzhled reproduktorů Sonos lidskému oku jistě lahodí, tak hledáte-li reproduktor, který zároveň bude působit jako stylová dekorace, musíte se poohlédnout jinde. Ve výrobě prvotřídních reproduktorů, které obstojí nejen po zvukové, ale také designové stránce, mezi ostatními vyčnívá dánská firma Bang & Olufsen. Ta má ve své nabídce celou řadu audio produktů, které uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Mezi ty nejstylovější reproduktory bezesporu patří Bang & Olufsen BeoSound Emerge. Ten nejenže má špičkově vyladěný zvuk, ale zároveň díky použití kvalitního dřeva na první pohled nevypadá jako kus techniky. Díky tomu skvěle zapadne téměř do jakékoli domácnosti. Drobnou nevýhodou je jen vyšší cena 18 990 Kč, avšak pořízení ani tak jistě nebudete litovat.

Souboj konzolových titánů

Vánoce jsou nejen obdobím klidu, ale také dohánění restů v celá řadě videoher. K tomu perfektně slouží videoherní konzole, které jen vybalíte z krabice a připojíte k televizi – pak se můžete rovnou vrhnout na hraní. Ačkoli si PC hráči jistě myslí o konzolistech své, nemohou jim upřít dostupný hardware a neskonale větší pohodlí při hraní na pohovce. Už dlouhou dobu mezi sebou o srdce všech gaučových hráčů soupeří japonské Sony a americký Microsoft a letošní Vánoce tomu nebude jinak.

Sony má na trhu své želízko v ohni v podobě konzole PlayStation 5, kterou lze pořídit ve variantě s Blu-ray mechanikou, či bez ní. Japonci lákají hráče nejen na futuristický vzhled samotného zařízení, ale také na celou plejádu exkluzivních herních titulů, jako jsou Horizon: Forbidden West, The Last of Us Part 2, Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales nebo Gran Turismo 7. PlayStation 5 je aktuálně poměrně nedostatkovým zbožím, a tak ho nejčastěji najdete v bundlu společně s některými hrami okolo 17 490 Kč.

Konkurence v podobě Microsoftu a jeho Xboxu vsadila na trochu jiný recept. Na trhu jsou k dispozici také dvě konzole, přičemž Xbox Series X nabízí plnohodnotný výkon, zatímco Xbox Series S se musí spokojit s drobnými kompromisy, zato s mnohem nižší cenou. Tým zelených láká hráče také na exkluzivní tituly jako Forza Horizon 5, Halo: Infinite nebo Sea of Thieves, přičemž hlavním trumfem je předplatné Game Pass se stovkami her za pakatel.

S dostupností je na tom Xbox lépe než Sony, takže pokud nechcete riskovat, že skončíte jen s poukazem v obálce, máte asi v rozhodnutí jasno. Series X pořídíte za 13 490 Kč, levnější Series S lze zakoupit už za 5 990 Kč.

Malá, ale šikovná konzole (nejen) na cesty

Když se dva perou, třetí se směje. Tak by se dala shrnout pozice třetího giganta na trhu s herními konzolemi, kterým je japonská firma Nintendo. Ta sice může působit, že tahá za kratší konec, nicméně pokud jde o prodeje, utekla oběma konkurentům o parník – Switch totiž s více než 120 miliony prodanými kusy patří mezi jedny z nejúspěšnějších konzolí historie. Svůj podíl na tom jistě má kombinace hraní doma i na cestách a také exkluzivní tituly ze sérií, jako jsou Mario, Zelda, Animal Crossing, Metroid či Pokémon.

U Nintenda je rozhodně z čeho vybírat. Nejvybavenější konzole Switch OLED spoléhá především na vylepšený displej a výdrž baterie. Může být vaše za cenu 9 290 Kč. Zajímavou alternativou může být předcházející revize s LCD displejem, zato s příznivější cenou 7 439 Kč. Pokud hledáte pouze doplňkovou konzoli, či chcete hrát primárně na cestách, je skvělou volbou Nintendo Switch Lite za 5 790 Kč. Jen musíte mít na paměti, že jej nepřipojíte doma k televizi.