Tipy na chytré vánoční dárky: prsten sledující aktivitu, osvětlení stromečku a robotické vysavače

V našem miniseriálu vám dáme tipy nejen na dárky

Žádné tradiční výběry chytrých telefonů do určité sumy zde nečekejte

První část je určena nejen pro aktivní, ale také líné jedince

Vánoce se kvapem blíží a nejeden z nás jistě řeší dárky na poslední chvíli. Pokud chcete vaše blízké obdarovat něčím originálním či praktickým ze světa technologií, nebo posunout vaši domácnost na úplně jiný level, pak jste na správné adrese. Výběr telefonů, sluchátek či chytrých hodinek do určité cenové hranice zde ale nečekejte – to vás rovnou odkážeme na našeho nákupního rádce, který funguje celoročně. V první části těchto tipů se dozvíte, co by mohlo letos o Vánocích zabodovat.

Jeden prsten vládne všem

S nástupem fitness náramků a chytrých hodinek si nejeden z nás vytvořil téměř až závislost na sledování rozličných údajů spojených nejen s naší fyzickou aktivitou, ale také zdravím. Ať už máte na zápěstí chytré hodinky od Applu, nebo cenově dostupnější náramek od Xiaomi, tak ruku na srdce – buďto nejsou z estetického hlediska zrovna přitažlivé, nevydrží dlouho na baterii, nebo mít je na ruce přes noc není zrovna pohodlné.

Pohodlnějším řešením může být chytrý prsten Oura Ring. Ten do malého a kompaktního těla ukryl celou řadu senzorů, které zvládnou měřit nejen počet ušlých kroků, ale taky srdeční tep či kvalitu spánku. Pro každodenní nošení patrně neexistuje lepší vychytávka, která zároveň vypadá velmi dobře a v noci nepřekáží. Mírným handicapem může být cena začínající na 314 eurech, tedy cca 7 600 Kč, avšak s tímto dárkem jistě zabodujete nejen u technologických nadšenců.

I vánoční stromek může být chytrý

Rozplétání gordického uzlu v podobě vánočních světýlek patří ke svátkům stejně jako oblíbená reklama tuzemského kolového nápoje. Klasické žárovky (dnes spíše LED) toho ale povětšinou mnoho nenabídnou a pokud disponují jednoduchým ovladačem s více režimy svícení, pak si mohou gratulovat. Přitom dnešní moderní doba už vyžaduje, aby světla na stromečku byla chytrá a měla v rukávu mnohem více triků.

Řeč je samozřejmě o světýlkách Twinkly. Ta nejenže umí rozzářit stromeček v celé plejádě barev, intenzitě a stylů, ale není žádný problém si navrhnout i vlastní světelné a barevné efekty. Samozřejmostí je i automatické vypínání a zapínání. Vše probíhá přímo z chytrého telefonu, nebo skrze hlasové asistenty. V kombinaci s malou krabičkou Twinkly Music můžete světýlka dokonce „roztančit“ podle aktuálně přehrávané hudby.

Základní model pořídíte už od tisícovky, hudební dongle vás poté vyjde na přibližně 900 korun.

Úklid není radno podceňovat

Před svátky je potřeba pořádně vygruntovat domácnost, ať si v ony magické dny můžete dát jen nohy na stůl a užívat si. Běhat s vysavačem z místa na místo ale většinu z nás příliš nebaví. Proto se téměř do každé domácnosti hodí pomocník v podobě robotického vysavače. Ten také může sloužit jako skvělý praktický dárek, který hravě trumfne tradiční ponožky.

Možností, jakého robota vlastně vybrat, je celá řada. My ovšem doporučujeme na něm příliš nešetřit a v ideálním případě koupit to nejlepší, tedy iRobot Roomba Combo j7+. S tímto robotem se vám úklid do značné míry zjednoduší, a to nejen pokud jde o vysávání, ale také o vytírání. Skvělou alternativou je také Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, který se s iRobotem může směle měřit. Roombu pořídíte za cenu 31 999 Kč, zatímco alternativa od Xiaomi je na trhu dostupná za 14 790 Kč.

Ideální parťák po vánočním obžerství

Hlídat si váhu je důležité nejen pro sportovce, ale po vánočním obžerství také pro takřka každého z nás. Stoupnout na váhu po svátcích může být pořádně depresivní, na druhou stranu se jedná o skvělou motivaci pro novoroční předsevzetí. Dnešní váhy naštěstí umí měřit více než jen hmotnost, a tak díky ní můžete mít konečně k dispozici reálná data, že máte jen těžké kosti. Inteligentní váha může být také skvělým vánočním dárkem, jen s obdarováváním příslušnic něžného pohlaví raději opatrně.

Mezi přední výrobce chytrých vah patří francouzská firma Withings, která se může pochlubit hned několika modely. Ty umí změřit nejen hmotnost, ale také analyzovat složení těla a podat informace o procentuálním zastoupení svalové hmoty, tuku (včetně viscerálního okolo orgánů), vody nebo kostní hmoty. Váha Withings Body Comp také umí poskytovat kardiovaskulární hodnocení na základě měření srdeční frekvence vestoje nebo počítat vaskulární věk na základě rychlosti pulzních vln. Cena Withings Body Comp činí 201 eur, v přepočtu asi 4 900 Kč.