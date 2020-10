Recenze iPhone 12 Pro: jablko, co nespadlo daleko od stromu

Představení letošních iPhonů proběhlo později, než jsme zvyklí, neboť kvůli pandemii koronaviru se opozdil jak jejich vývoj, tak i výroba. Apple se letos vytasil hned s čtveřicí nových modelů, které společně s jarním iPhonem SE dávají dohromady nejsilnější portfolio jablečných telefonů, které kdy bylo v jednom roce představeno. Dnes testovaný iPhone 12 Pro přímo navazuje na loňský vlajkový model 11 Pro, přesto je od sebe odlišíte na první pohled. Nicméně vzhled iPhonů se od podzimu roku 2017, kdy byl představen iPhone X, téměř nezměnil.

Hlavní designovou změnou jsou rovné boky a ostřejší hrany. Mezigeneračně narostla i úhlopříčka displeje, který je sice špičkový, ale stále nabízí pouze 60Hz frekvenci. Konkurence s Androidem přitom alespoň 90Hz panel nabízí i u telefonů s cenou do pěti tisíc korun. Panel je kryt novým typem skla Ceramic Glass, které má údajně 4x větší odolnost při pádu, nicméně poškrábat jej je velice snadné. iPhone 12 Pro potěší extrémním výkonem, bohatou výbavou v čele se skvělými fotoaparáty, slušnou výdrží i vylepšeným bezdrátovým nabíjením MagSafe.

iPhone 12 Pro láká na špičkovou výbavu a lehce inovovaný design

velkým lákadlem jsou fotoaparáty, displej, čipset Apple A14 a nové nabíjení MagSafe

tradičně nepotěší vysoká cena a extrémně osekaný obsah balení

Apple iPhone 12 Pro je na českém trhu dostupný od 23. října v několika barevných provedení. Novinku zakoupíte se 128GB pamětí za 29 990 Kč, s 256GB za 32 990 Kč a s 512GB úložištěm za 38 990 Kč včetně DPH. Jaký je nový design, jak fotí a natáčí trojice fotoaparátů a má tento smartphone nějaké nedostatky? To a mnohem víc vám prozradí naše podrobná recenze.

Obsah balení: bez adaptéru a sluchátek

Zatímco loni se do balení „pročka“ konečně dostala 18W rychlonabíječka, letos v něm adaptér chybí pro změnu úplně. Krok správným směrem? Pokud jste majitelem staršího iPhonu či Macbooku a máte doma více adaptérů s USB-C konektorem, asi vás absence nabíječky příliš trápit nebude. Nicméně já doma neměl ani jeden adaptér s USB-C, takže mi byl přiložený kabel celkem k ničemu.

Ten jsem mohl zapojit leda tak do notebooku, ale 5W nabíjení není nic moc. Dále v balení chybí pecková sluchátka, což plno uživatelů také nepotěší. Apple chce tímto krokem omezit elektroodpad, což je od něj šlechetný krok, ale dle mého názoru si velká část uživatelů stejně (rychlou) nabíječku dokoupí a další si jistě koupí i nový MagSafe a ne jeden, ale hned několik.

Apple se tváří hodně ekologicky, ale díky menšímu balení se na paletu vleze 2x tolik iPhonů, takže na tom zase jenom vydělá. Dát za telefon bez nabíječky a sluchátek 30 tisíc korun mi přijde trochu smutné. iPhone letos vůbec poprvé není zabalený ve fólii, pouze přes displej je umístěn bílý ochranný přelep z papíru. A samozřejmě nechybí spona pro vyjmutí slotu a obligátní Apple samolepka, která je tentokrát výrazně větší.

Konstrukce: designové retro, co není příliš cool

Hlavní designovou změnou jsou rovné boky a nepatrně ostřejší hrany, o kterých při uchopení telefonu do ruky rozhodně budete vědět. Apple se s tímto designem částečně vrací k vzhledu iPhone 4 a i když novinka nevypadá špatně, žádné výrazné designové inovace se nekonají. Zadní strana vypadá stejně jako u loňské generace, zepředu se telefon nezměnil už tři roky a jiné tak jsou pouze boky, které nejsou zaoblené, ale ploché.

Já sám nejsem příliš velkým fanouškem nového vzhledu. Během testování jsem se ptal na názor svého okolí a většina dotázaných tvrdila, že je to sice pěkný telefon, ale že se jim příliš nelíbí ty rovné boky. I když hrany nejsou vyloženě ostré, iPhone 11 Pro jistě poskytuje pohodlnější držení. Z mého pohledu je tedy (staro)nový design spíše na škodu.

U iPhone 12 Pro je rámeček vyroben z pevné chirurgické oceli, což v ruce ihned pocítíte a telefon je díky tomu perfektně tuhý a bytelný. Bohužel povrch je extrémně lesklý (u iPhonu 12 je matný) a velice snadno se upatlá. Navíc mi barva rámečku občas přišla taková plastová, a to i na omak.

Dílenské zpracování je příkladné

Naopak záda jsou opět z mléčného skla, takže jsou příjemná na dotek a neulpívají na nich otisky, tohle se Apple rozhodně povedlo (u iPhonu 12 jsou lesklá). Vybírat můžete ze zlaté, stříbrné, grafitově šedé a nově i modré barvy. My v redakci máme na test modrou a zlatou barevnou variantu iPhone 12 Pro, a také černý iPhone 12.

Po rozměrové stránce iPhone nepatrně narostl (146,7 x 71,5 x 7,4 mm), ale jeho ergonomie je stále dobrá. Hmotnost činí 189 gramů, což mi v ruce přijde trochu víc a při delším používání o něm budete zkrátka vědět. Chválím, že fotomodul na zádech vystupuje pouze nepatrně nad povrch, i přesto se telefon při položení na stůl nepříjemně houpe.

Doplním, že iPhone 12 Pro splňuje odolnost vůči vodě a prachu IP68, což v praxi znamená, že po dobu 30 minut vydrží v hloubce až 4 metrů. Apple však v záručních podmínkách vysloveně uvádí, že poškození tekutinou není kryté zárukou. Pokud se vám tedy do iPhonu dostane voda, při reklamaci neuspějete.

Na kovových bocích vespodu se klasicky nachází výdech hlasitého reproduktoru, kterému dělá stereo doplněk telefonní sluchátko. Stereo reproduktory si zaslouží vypíchnout, protože se pyšní certifikací Dolby Atmos a hrají opravdu skvěle. Zvuk je dostatečně čistý, hlasitý a patrná je i výrazná basová linka. Co se mi moc nelíbí, že spodní strana už nově není symetrická a vlevo od Lightning konektoru se nachází méně dírek.

Ani v roce 2020 jsme se nezbavili Lightning konektoru, tak doufejme, že příští rok už jej jablečný gigant nahradí oblíbeným USB-C. 3,5mm audio konektor zde nenajdete, ten už je nadobro pryč. Na pravém boku se nachází velké tlačítko Power, které je pohodlně dostupné. Na levé straně jsou tradičně umístěna tlačítka pro regulaci hlasitosti, přepínač pro hlasitý/tichý zvukový profil a slot pro nanoSIM kartu.

Displej je skvělý, přesto mu něco schází

O zobrazování se stará 6,1palcový Super Retina XDR displej s rozlišením 2 532 x 1 170 pixelů (jemnost 460 ppi). OLED panel patří k tomu nejlepšímu, co mezi smartphony můžete nalézt. Jeho maximální jas činí 800 nitů (v HDR až 1 200 nitů) a nabízí perfektní zobrazení v jakýchkoliv podmínkách. Podpora HDR10 a Dolby Vision je zárukou dokonalého zážitku ze sledování filmů a videí. Ovšem také fotografie v galerii se zobrazují v HDR.

Zobrazovači tedy nemám absolutně co vytknout – rozlišení je jemné a barvy jsou prostě skvělé. Jen jeho obnovovací frekvence je 60 Hz, zde je velký prostor pro zlepšení, protože konkurence je v tomhle ohledu dál. Stejně tak je škoda, že nové iPhony stále nedisponují funkcí Always On pro zobrazování informací o datu/čase a nových notifikacích. U konkurence s Androidem je to zcela běžná věc. Přitom Apple tohle umí, důkazem budiž Apple Watch, ale do iPhonů se jím s tím příliš jít nechce.

Pochválit si zaslouží i oleofobní vrstva, která velmi dobře odolává mastnotě z prstů, avšak díky tomu mi přijde, že prsty nekloužou po displeji tak hladce. iPhone 12 Pro je také jedním z mála vlajkových smartphonů, jehož displej obsáhnete jednou rukou. Přítomná je i funkce TrueTone, která automaticky koriguje vyvážení bílé podle aktuálních světelných podmínek.

Nové sklo Ceramic Shield

Ochranu zobrazovače zajišťuje krycí sklo Ceramic Shield, které má díky nanokeramickým krystalům až čtyřikrát větší odolnost při pádu. Nicméně jak se z několikadenního používání ukázalo, je mnohem náchylnější na poškrábání. Při poklepání na něj je slyšet poněkud plastový zvuk a uprostřed displeje zní dost dutě, což na mě nedělá příliš dobrý dojem z celkového zpracování.

Displej zabírá 86 % přední plochy, což není špatné, ale posun od zmiňovaného iPhonu X je minimální. Rámečky se takřka nezmenšily a proti současné konkurenci vypadají trochu „humpolácky“, a gigantický výřez v displeji jakbysmet. Příliš mě netěší ani rovné, ba až ostré hrany krycího skla. Předchozí modely měly sklo mírně zakulacené, což bylo při používání mnohem pohodlnější.

Face ID opět nefunguje v režimu naležato

V typickém výřezu se usídlila čelní kamerka a modul s Face ID. Ten by měl být identický s tím, jakým disponuje iPhone 11 Pro. Jeho rychlost a přesnost byla vylepšena a je tedy mírně lepší než u iPhonu Xs. Odemykání pomocí obličeje je tedy pohodlné a funguje i při velmi špatných světelných podmínkách (při protisvětle a ve tmě). Nicméně v roušce vás iPhone nepozná.

Stále však trpí nepříjemnou vlastností, kdy proces autentizace je možný pouze v režimu na výšku. Po odemknutí je pak také nutné pro vstup do prostředí přejet prstem ze spodního okraje nahoru. Mě osobně tento mezikrok dosti vadí. Je otázkou, jestli Apple někdy použije poddisplejevou čtečku otisku prstů, já bych ji rozhodně uvítal.

Hardwarová výbava a brutální výkon

Hardwarová výbava patří k tomu nejlepšímu, co můžete v současné době dostat. Srdcem iPhonu 12 Pro je nový šestijádrový čipset Apple A14 Bionic (2x 3,1GHz Firestorm + 4x 1,8GHz Icestorm), který Apple onálepkoval jako „nejvýkonnější mobilní procesor na světě“. Nutno podotknout, že není příliš daleko od pravdy.

Hardwarové parametry iPhone 12 Pro Systém: iOS 14 Rozměry: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm , Hmotnost: 189 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,1", Super Retina, 1170 × 2532 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.0, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: 2 815 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Díky 5nm procesu se opět můžeme radovat z mezigeneračního nárůstu výkonu, a naopak nižší spotřeby, Apple slibuje až o 50 procent vyšší výkon CPU i GPU, o 80 procent vyšší výkon poskytne neurální engine. Operační paměť nabízí 6 GB. iPhone 12 Pro má zkrátka výkonu na rozdávání. Může za to především fakt, že návrh procesoru je plně v režii Applu.

Připočtěte si ještě skvěle odladěný systém iOS 14.1 a dostanete pouze minimální prostor k jakýmkoli výtkám. Ve výbavě dále najdeme podporu všech lokálních LTE standardů, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, GPS, barometr a digitální kompas.

Podpora dvou SIM karet a 5G

Na výběr máte ze tří paměťových variant – 128, 256 nebo 512 GB. Výsledný prostor je ale konečný, protože neleze rozšířit o paměťové karty. Naopak potěší podpora pro dvě SIM karty – jedna je klasická fyzická nanoSIM a druhá je eSIM.

eSIM (embedded SIM) má stejnou funkci jako klasická SIM karta. Uživatel ji ovšem do zařízení nevkládá, ale prostřednictvím QR kódu do něj jen nahraje tzv. eSIM profil od operátora. Poté se zařízení přihlásí k mobilní síti jako s klasickou SIM kartou. Do zařízení může být souběžně uloženo i více eSIM profilů, pouze jeden je ale v daném okamžiku aktivní (tj. přihlášený do mobilní sítě).

Součástí čipsetu je také 5G modem s teoretickou rychlostí přenosu až 4 Gbps. A jelikož už u nás operátoři pomalu začínají zahajovat pilotní provoz 5G sítě, budete si ji moci například v Praze či Brně, ale i v centru Kolína a dalších měst také vyzkoušet. Zatímco v USA je u 5G podporováno jak 5mmWave a Sub6G, v České republice se bude prodávat jen verze s Sub6G. iOS 14 bude kvůli energetické úspoře automaticky přepínat mezi 4G a 5G.

Průměrná výdrž baterie

Uvnitř telefonu se nachází akumulátor s kapacitou 2 815 mAh, což je o značných 231 mAh méně než u iPhonu 11 Pro. Důvod, proč je baterie menší? Zřejmě ten, že je „dvanáctka“ o 0,7 mm tenčí v pase. Apple tvrdí, že by výdrž měla být prakticky stejná (díky úspornějšímu čipu), avšak rozdíly tu jsou a 11 Pro vydrží o něco déle.

I tak to ale není žádná tragédie a 12 Pro vydrží při běžném používání 1,5 dne. S naprostým přehledem jsem vždy zvládl celý pracovní den, a ještě mi na konci zhruba 25 % kapacity zbylo, a to jsem telefon nijak nešetřil. Běžní uživatelé budou nabíjet každý den, méně nároční budou nabíječku hledat jednou za dva dny.

S 20W nabíjecím adaptérem nabijete baterii z nuly na 50 procent za 30 minut a do plna, pak za dalších 45 minut. Smartphone rovněž podporuje bezdrátové nabíjení Qi s výkonem 7,5 W, což je ve srovnání s konkurencí dost málo. Reverzní nabíjení schází, ale možná jej v budoucnu zpřístupní softwarová aktualizace iOS. Pro rychlejší 15W bezdrátové nabíjení je nutné využít speciální nabíječku s názvem MagSafe.

Návyková nabíječka MagSafe

Apple pro účely letošních iPhonů vylepšil nabíjecí cívku a obklopil ji kruhem z magnetů. K téhle zajímavé a neskutečně praktické vychytávce je ale zapotřebí speciální nabíječka za 1 190 korun. Oproti běžným bezdrátovým nabíječkám dokáže nabíječka dokonale přilnout k zádům nových iPhonů (…a Pixelů 5 či Foldu 2), což znamená jediné – nikdy se vám nestane, že ráno najdete na nočním stolku nenabitý telefon, jelikož jste jej večer špatně umístili na podložku.

Magnety zajistí nejen přesnou aretaci, ale i pevné spojení telefonu s nabíječkou. Díky tomu se minimalizují energetické ztráty. S MagSafe nabíječkou Apple odstranil ještě jeden neduh – pokud budete telefon nabíjet a někdo vám bude volat, můžete hovor zvednout, aniž byste přerušili nabíjení (tedy za předpokladu, že máte dost prostoru pro kabel).

Kryty a další příslušenství

MagSafe ale není jediným doplňkem, který využívá magnetů v zádech nových iPhonů. Apple představil další nové kryty (barevné i průhledné s cenou 1 490 korun), které iPhony nejen chrání, ale zároveň zajistí dokonalé fungování bezdrátových nabíječek MagSafe.

Specialitou je drobná kožená peněženka, do které lze vložit platební kartu, občanský průkaz apod. Peněženka je vyrobená z francouzské kůže a díky integrovaným silným magnetům ji můžete „přilepit“ na záda iPhonu a mít ji neustále po ruce. V případě, že na záda přiložíte vícero MagSafe příslušenství, iPhone díky NFC rozpozná jejich vrstvení a na displeji vám vždy zobrazí příslušnou ikonku.

S technologií MagSafe má Apple jednoznačně velké plány. Už delší dobu se spekuluje, že po odstranění sluchátkového jacku z budoucích iPhonů odstraní i poslední fyzický port Lightning. Technologie MagSafe je posledním krůčkem k tomuto kroku, neboť konečně zajišťuje bezpečné a spolehlivé bezdrátové nabíjení, které bude pohodlné jak v domácích podmínkách, tak i na cestách – s telefonem na nabíječce bude možné klasicky manipulovat.

Fotoaparát: s výsledky budete spokojeni

Výrazná změna se odehrála u fotomodulu na zadní straně. Ten opět obsahuje tři samostatné objektivy a nově k nim přibyl LiDAR, který známe z jarních iPadů Pro. Tento prvek má jablečným telefonům významně napomoci v orientaci v prostoru, což se promítne zejména v aplikacích rozšířené reality. Kromě toho je LiDAR využíván k ostření za zhoršených světelných podmínek.

iPhone 12 Pro disponuje těmito fotoaparáty:

Hlavní s rozlišením 12 Mpx, světelností objektivu f/1.6, ohniskem 26mm, optickou stabilizací obrazu a technologií Dual Pixel

12Mpx ultra-širokoúhlý snímač se 120° záběrem, světelností f/2.4 a ohnisko 13mm

Teleobjektiv s rozlišením 12 megapixelů (f/2.0), 52mm ohnisko, OIS, fázové ostření, 2x optické přiblížení

Přední selfie kamerka dostala také 12Mpx rozlišení se světelností f/2.2. Apple na keynote představil nový formát nazývaný Apple ProRAW, který přináší vícesnímkové smartHDR do RAW snímků. Díky vysokému počtu uložených informací si při případném postprocessingu s fotkou budete moci pořádně vyhrát.

Potěšující je, že Apple přidává do systému API, aby mohli výhod ProRAW využít i tvůrci aplikací třetích stran, a to jak při pořizování, tak i při editaci snímků. Rozhodně tedy bude zajímavé sledovat, s čím vývojáři v nejbližší době přijdou.

Fotíme za dobrých světelných podmínek

Popravdě fotoaparáty mě u nového iPhonu bavily úplně ze všeho nejvíc. Jsou totiž velice kvalitní a řadí se mezi naprostou špičku a zápory se u fotografií hledají jen těžko. Za dobrých světelných podmínek jsou výsledky jak jinak než špičkové. Fotografie mají přirozené barvy, jsou velmi ostré s velkým detailem.

Díky podpoře Smart HDR se nemusíte bát ani dynamičtějších scén s protisvětlem nebo se zataženou oblohou. Avšak mě osobně některé snímky přijdou až hodně vyumělkované a obloha až příliš dramatická. Párkrát se mi taky stalo, že byla obloha naopak přepálená.

Velkou pochvalu dostávají makro snímky, které mají perfektně zachycené detaily, výtečnou ostrost a přirozeně rozostřené pozadí. Také iPhone nabízí něco jako umělou inteligenci pro detekci scény. Pokud tuto funkci vypnete, snímky budou mít mdlejší barvy a budou méně saturované.

Portrétní režim je perfektní. Nemusíte ho využít jen pro fotografování osob, ale lze použít i u jiných objektů. Můžete vybírat z řady osvětlení a upravovat míru rozostření pozadí. Portrétním režimem disponuje i přední kamerka, která také umí zachytit širší fotografie.

Širokoúhlý snímač a teleobjektiv

Skvělé je, že barvy jsou věrohodné (a stejné) napříč všemi třemi fotoaparáty. S barevnou kalibrací Apple přišel už loni a překvapuje mě, že to zatím konkurence nedokázala okopírovat. Pouze při focení s iPhonem máte jistotu, že fotky z hlavního foťáku budou mít +- stejné barvy jako ty ze širokáče.

Ultra-širokoúhlý fotoaparát pořizuje vcelku pěkné fotografie, i když kvality hlavního fotoaparátu nedosahuje. Musím pochválit, že okraje širokoúhlých snímků nejsou příliš deformované a jsou většinou ostré. Za horších světelných podmínek jde kvalita snímků dolů.

Teleobjektiv dosahuje 2x optického přiblížení, což není mnoho a raději bych uvítal 3x přiblížení. Maximálně lze scénu digitálně přiblížit 10x. Teleobjektiv nabízí slušné snímky, které svou kvalitou za konkurencí příliš nezaostávají, ale na krále v přibližování to nemá.

Fotíme v noci a s nočním režimem

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je potřeba počítat s horší ostrostí, ale i zde si iPhone 12 Pro vede vcelku dobře. Mile mě překvapila přijatelná úroveň šumu. Ke zlepšení snímků lze využít noční režim. Při focení v tomto režimu iPhone pořídí několik snímků s rozdílnou expozicí, ze kterých následně složí výslednou fotografii.

Snímání v nočním režimu trvá od jedné vteřiny do deseti sekund, záleží na okolních světelných podmínkách. Noční režim lze samozřejmě vypnout, nebo nechat na automatice, která vyhodnotí, jak dlouho je dostatečné scénu snímat pro dosažení největší kvality. Vybrat můžete i maximálně dlouhé snímání, které zpravidla bývá o něco delší než při automatickém focení, ale nárůst kvality není znát.

Všechny testovací fotografie v plném rozlišení si můžete Všechny testovací fotografie v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Aby při delším snímání nebyly fotografie rozmazané, přijde vhod optická stabilizace hlavního fotoaparátu. Doplním, že noční režim lze využít u všech snímačů, což je skvělé. Výsledky jsou velmi překvapující a mnohdy telefon dokáže přeměnit noc v den. Ostatně o kvalitě snímků se můžete přesvědčit sami.

Mistr v záznamu videa

iPhone 12 Pro exceluje i při záznamu videa a nemyslím si, že by nyní byl na trhu smartphone, který by točil lépe. Video lzee nahrávat až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu, případně lze sáhnout po slow-motion záznamu ve Full HD při 240 fps. Během záznamu se lze pohodlně přepínat mezi jednotlivými objektivy ,kdy je přepnutí maximálně plynulé a za zmínku stojí i funkce přiblížení zvuku zabíraného objektu při přepnutí na teleobjektiv.

Apple iPhone 12 Pro: camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Bohužel nelze během natáčení 4K/60 fps videa přepínat na širokáč, ale pouze na teleobjektiv. Přesto širokáčem ve 4K při 60 snímcích za vteřinu natáčet můžete, ale pouze samostatně. Video je parádně ostré, příkladně stabilizované, má pěkné barvy, nevadí mu rychlé a plynulé přeostřování či rychlá změny scény. I zvukové podání je na skvělé úrovni.

Apple iPhone 12 Pro: camera test (4K, 60 fps, HDR10, Dolby Vision)

Watch this video on YouTube

U videa je nově je podporována technologie Dolby Vision HDR a záznam videa v 10bit HDR, což je hodně velká pecka. Každý snímek videa je zpracován obrazovým senzorem, dokonce i při natáčení 4K videí při 60 fps. Díky síle čipsetu Apple A14 Bionic je možné editovat videa přímo na telefonu, což je z hlediska datové náročnosti pořádný test použitého procesoru.

Závěrečné hodnocení

iPhone 12 Pro se vydařil a Apple konečně dohnal konkurenci, i když v designu zas tak velký skok neudělal. V době, kdy se všichni předhánějí v atraktivitě designu a používají velmi tenké, či prakticky nulové rámečky, mi design z roku 2017 přijde lehce bez nápadu, a téměř čtyřmilimetrová tloušťka rámečku u displeje tomu všemu nasazuje korunu. Ano, jsou zde sice nové rovné boky, ale mě osobně telefon do ruky příliš nesedl a u předchozích modelů byla ergonomie lepší.

Pominu-li reverzní dobíjení, což není funkce, kvůli které byste po nocích nemohli spát, a 3,5mm audio jack, má iPhone 12 Pro vše, nač si vzpomenete. Výtečný displej, který sice postrádá vyšší obnovovací frekvenci a Always on displej, ale jinak mu nemám co vytknout. Stejně tak výbava je bohatá, výkon velmi vysoký a baterie nabízí slušnou výdrž, stejně tak MagSafe je cool vychytávka. Fotografické schopnosti patří ke špičce a ve videu nemá iPhone konkurenci, to je bez debat.

Pochválit musím rychlost odemykání přes Face ID, i když opět nefunguje v poloze naležato a ten výřez je prostě obří. Je zde ještě jeden prohřešek v podobě chudšího balení, který mu sráží zbytečně body dolů. Myslím si, že letošní iPhone 12 Pro je přesně tím modelem, který donutí k upgradu majitele starších iPhonů X a Xs. Pokud máte loňský iPhone 11 Pro a vyloženě neprahnete po novém designu, s klidným svědomím u něj ještě rok zůstaňte.

iPhone 12 Pro sice přináší řadu vylepšení, ale mezigenerační skok není až tak výrazný. A pokud se vám nechce utrácet třicet tisíc, mrkněte i na základní iPhone 12, u kterého si troufám tvrdit, že je poměr ceny & výkonu o poznání zajímavější. Pak je tu konkurence v podobě Samsungu Galaxy S20, Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Pro, či OnePlus 8 Pro.