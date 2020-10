Letošní iPhony mají zřejmě jednu spící funkci – reverzní bezdrátové nabíjení

Apple před nedávnem představil čtveřici nových iPhonů, mezi jejichž největší inovace patří mimo jiné technologie bezdrátového nabíjení MagSafe. Cívka pro tradiční bezdrátové nabíjení standardu Qi je u těchto telefonů obehnána prstencem z magnetů, který umožňuje přesné připojení nejen bezdrátové nabíječky, ale i dalšího příslušenství. Apple má určitě s technologií MagSafe velké plány, jeden z nich zřejmě prozrazují dokumenty certifikační autority FCC.

V nich našel Jeremy Horowitz ze serveru VenureBeat zmínku o podpoře nabíjecí funkce WPT, která může na frekvenci 360 kHz dobíjet různé příslušenství, včetně dosud nepředstavených produktů od Apple. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg se patrně jedná o skrytou funkci reverzního bezdrátového nabíjení, kterou zřejmě Apple „probudí“ ve chvíli, kdy pro ni bude připraveno příslušenství, například nové krabičky pro bezdrátová sluchátka. Ta mají mimochodem dorazit už na jaře příštího roku.

