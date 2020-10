První dojmy z iPhone 12 Pro: skvěle fotí a MagSafe nabíjení vás bude bavit

V redakci testujeme nový iPhone 12 Pro a iPhone 12, které se dnes oficiálně začaly prodávat na českém trhu. 13. listopadu budou uvedeny do prodeje ještě zbývající dva modely – iPhone 12 mini a iPhone 12 Pro Max.

Na odhalení letošního kvarteta iPhonů jsme si museli počkat nezvykle dlouho, neboť kvůli pandemii nového koronaviru se opozdil jak jejich vývoj, tak i samotná výroba. Dnes testovaný iPhone 12 Pro přímo navazuje na loňský vlajkový model 11 Pro, přesto je od sebe (konečně!) odlišíte na první pohled. Design iPhonů se totiž od podzimu roku 2017, kdy byl představen iPhone X, téměř vůbec nezměnil. Letos ale konečně přišla změna.

Hlavní změnou jsou rovné boky a ostré hrany, o kterých při uchopení telefonu do ruky rozhodně budete vědět a dle mého názoru by klidně mohly být o něco více zabroušené. Apple se s tímto designem částečně vrací k vzhledu iPhone 4, ale vůbec to není na škodu, jelikož naživo novinka vypadá opravdu pěkně a konečně odpovídá trendům roku 2020.

Rámeček je vyrobený z pevné chirurgické oceli a je extrémně lesklý, zatímco skleněná záda jsou matná, což je na dotek velice příjemné a neulpívají na nich otisky prstů. Samozřejmě nechybí kompletní odolnost vůči vniknutí vody a prachu (IP68). Vybírat můžete ze zlaté, stříbrné, grafitově šedé a nově i modré barvě. My v redakci máme na test modrou a zlatou barevnou variantu iPhone 12 Pro, a také černý iPhone 12.

Přiznám se, že od modré jsem v reálu čekal trochu více a i když jde pouze o můj dojem, nepřijde mi tak zajímavá a výrazná, jako loňská „zelená“ u iPhone 11 Pro. Naopak zlatá barevná varianta se mi líbí moc, i když záda jsou oproti rámečku mnohem méně výrazná, nicméně stejně jako jakéhokoliv jiného telefonu je barva čistě subjektivní záležitostí každého uživatele.

Displej je sexy, výřez už tolik ne

Rámečky okolo displeje se zmenšily pouze nepatrně, takže fyzicky jsou oba telefony v porovnání s minulou generací o něco větší. Jelikož jsem milovníkem bezrámečkových panelů, nebyl bych vůbec proti, kdyby je Apple ještě více zúžil. Snad se dočkáme příští rok. Prostor, kde „ubrat“, tu stále ještě je. Ochranu zobrazovače zajišťuje krycí sklo Ceramic Shield, které má díky nanokeramickým krystalům až čtyřikrát větší odolnost při pádu. Jen škoda, že stejný typ ochrany není použitý i na zadní straně.

Co mi ale vadí více, jen fakt, že Apple se nijak nesnažil zredukovat výřez pro 12Mpx TrueDepth kamerku s funkcí Face ID, takže ze zobrazovače bude ukrojena přibližně stejná porce prostoru jako u minulých generací. Tohle je zkrátka prvek, který se od dob iPhone X vůbec nezměnil.

Displej je typu OLED a má úhlopříčku 6,1 palce. Rozlišení je jemné a barvy jsou prostě skvělé, ale zamrzí jen 60Hz obnovovací frekvence. V kuloárech se spekuluje, že Apple dal raději přednost podpoře 5G, která je nejen z marketingového hlediska mnohem lépe uchopitelná, než implementaci 120Hz frekvence displeje.

Jen škoda, že jsme se u tohoto typu zobrazovače nedočkali zobrazování pohotovostních údajů, jako to umí konkurence s Androidem (ano, mám na mysli tzv. Always-on obrazovku). Přitom Apple tohle umí, důkazem budiž Apple Watch, ale do iPhonů se jím s tím příliš jít nechce.

Pod taktovkou Apple A14 Bionic

iPhone 12 Pro pohání čip A14 Bionic, který Apple představil už v minulém měsíci s iPadem Air. Díky 5nm procesu se opět můžeme radovat z mezigeneračního nárůstu výkonu a naopak nižší spotřeby, Apple slibuje až o 50 procent vyšší výkon CPU i GPU, o 80 procent vyšší výkon poskytne neurální engine.

Hardwarové parametry iPhone 12 Pro Systém: iOS 14 Rozměry: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm , Hmotnost: 189 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,1", Super Retina, 1170 × 2532 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.0, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: 2 815 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Jelikož telefon používám teprve krátce, nemohu hodnotit výdrž baterie. Nicméně zahraniční redakce se shodují, že výdrž baterie s kapacitou 2 815mAh není tak dobrá, jako v případě loňského předchůdce. Uvidíme, až telefon pořádně otestujeme – o výsledky se s vámi podělíme v chystané recenzi. Nejlepší výdrž by měl nabídnout iPhone 12 Pro Max, který je osazený 3 687mAh akumulátorem.

iPhone letos vůbec poprvé není zabalený ve fólii, pouze přes displej je umístěn bílý ochranný přelep z papíru. A samozřejmě nechybí obligátní Apple samolepka, která je tentokrát výrazně větší.

V balení překvapivě chybí nabíjecí adaptér a nedostalo se ani na sluchátka EarPods (výjimku mají pouze ve Francii). Apple tenhle krok obhajuje nižší produkcí elektroopadu, což je pravda, nicméně na ceně se to už nijak neprojevilo. Tím druhým důvodem, kterým se Apple logicky nepochlubí, je opět si pořádně namastit kapsu. Díky poloviční velikosti balení se na paletu vejde jednou tolik krabiček – tohle v Cupertinu vyřešili geniálně, i když zákazník ostrouhal na příslušenství.

Inženýři v Applu zřejmě předpokládají, že nabíječek mají uživatelé mobilních telefonů plné šuplíky. Společně s iPhonem tak v krabičce najdete pouze opletený kabel s koncovkami Lightning/USB-C, který využijete nejen pro nabíjení, ale i propojení s počítačem. Využít samozřejmě lze i nabíjení bezdrátového.

Návyková nabíječka MagSafe a další příslušenství

Použít můžete jakoukoliv nabíječku standardu Qi, který však Apple pro účely letošních iPhonů vylepšil – nabíjecí cívku v telefonech obklopil kruhem z magnetů. K téhle zajímavé, avšak neskutečně praktické vychytávce je ale zapotřebí speciální nabíječka – Apple ji pod označením MagSafe prodává za 1 190 korun. Více o technologii MagSafe si můžete přečíst v našem samostatném článku.

Oproti běžným bezdrátovým nabíječkám dokáže nabíječka dokonale přilnout k zádům nových iPhonů (…a Pixelů 5 či Foldů 2), což znamená jediné – nikdy se vám nestane, že ráno najdete na nočním stolku nenabitý telefon, jelikož jste jej večer špatně umístili na podložku. Magnety zajistí nejen přesnou aretaci, ale i pevné spojení telefonu s nabíječkou. Díky tomu se minimalizují energetické ztráty.

Nabíječka MagSafe ale není jediným doplňkem, který využívá magnetů v zádech nových iPhonů. Apple představil i nové kryty (barevné i průhledné s cenou 1 490 korun), které iPhony nejen chrání, ale zároveň zajistí dokonalé fungování bezdrátových nabíječek MagSafe.

Specialitou je drobná kožená peněženka, do které lze vložit platební kartu, občanský průkaz apod. Peněženka je vyrobená z francouzské kůže a díky integrovaným silným magnetům ji můžete „přilepit“ na záda iPhonu a mít ji neustále po ruce. V případě, že na záda přiložíte vícero MagSafe příslušenství, iPhone díky NFC rozpozná jejich vrstvení a na displeji vám vždy zobrazí příslušnou ikonku.

S technologií MagSafe má Apple jednoznačně velké plány. Už delší dobu se spekuluje, že po odstranění sluchátkového jacku z budoucích iPhonů odstraní i poslední fyzický port Lightning. Technologie MagSafe je posledním krůčkem k tomuto kroku, neboť konečně zajišťuje bezpečné a spolehlivé bezdrátové nabíjení, které bude pohodlné jak v domácích podmínkách, tak i na cestách – s telefonem na nabíječce bude možné klasicky manipulovat.

Součástí čipsetu je také 5G modem s teoretickou rychlostí přenosu až 4 Gbps. A jelikož už u nás operátoři pomalu začínají zahajovat pilotní provoz 5G sítě, budete si ji moci například v Praze či Brně, ale i v centru Kolína a dalších měst také vyzkoušet. Zatímco v USA je u 5G podporováno jak 5mmWave a Sub6G, v České republice se bude prodávat jen verze s Sub6G. iOS 14 bude kvůli energetické úspoře automaticky přepínat mezi 4G a 5G.

iPhone 12 Pro testujeme v základní 128GB variantě, nicméně datově náročnější uživatele mohou sáhnout po 256 či 512GB verzi. A jelikož jde o iPhone, slot na paměťové karty tady nehledejte.

Fotograf a kameraman

Výrazná změna se odehrála u fotomodulu na zadní straně. Ten opět obsahuje tři samostatné, mírně vystouplé objektivy, k nim navíc přibyl LiDAR, který známe z jarních iPadů Pro. Tento prvek má jablečným telefonům významně napomoci v orientaci v prostoru, což se promítne zejména v aplikacích rozšířené reality. Kromě toho je LiDAR využíván k ostření za zhoršených světelných podmínek.

iPhone 12 Pro disponuje těmito fotomoduly:

Hlavní fotoaparát s rozlišením 12 Mpx a světelnost objektivu f/1.6 s OIS, ohnisko 26mm

Sekundární širokoúhlá kamerka s rozlišením 12 Mpx a 120° záběrem (f/2.4), ohnisko 13mm

Teleobjektiv s rozlišením 12 megapixelů (f/2.0), 52mm ohnisko

Je překvapivé, že iPhone 12 Pro Max nemá stejné snímače jako iPhone 12 Pro. Max dostal do vínku o 47 procent větší fotočip, díky čemuž mají pixely na čipu velikost 1,7 mikronu. Apple si tak zjevně nebere do války s konkurencí jako zbraň velké množství pixelů, ale raději se soustředí na jejich kvalitu. Odlišný mají oba telefony i teleobjektiv; iPhone 12 Pro je schopný dvojnásobného optického přiblížení, iPhone 12 Pro Max 2,5× fixního zoomu.

Apple na svých stránkách lišácky uvádí, že iPhone 12 Pro (Max) má „5× rozsah optického zoomu“, protože to by někdo mohl zaměnit s tím, že mají pětinásobné optické přiblížení. To ale samozřejmě není pravda, v tomhle případě jde o rozsah od 0,5x širokáče po 2x, respektive 2,5x přiblížení. Reklamština hadr.

Jakmile budeme mít k dispozici iPhone 12 Pro Max, možnosti fotoaparátů porovnáme. Samotného mě zajímá, zda se větší fotočip opravdu nějak výrazně promítne do celkové kvality fotografií u modelu Max. Nemyslím si ale, že by byl rozdíl nějak markantní – to si Apple ani nemůže dovolit. Myslím si, že po větším fotočipu u modelu Max jednoduše sáhl proto, že je telefon větší a bylo zde tedy i více prostoru pro větší fotočip.

Zpět ale ke kvalitě fotografií – ze snímků, které jsem měl zatím možnost pořídit, je patrná skvělá ostrost a výborná kresba. Skvělé je, že barvy jsou věrohodné (a stejné) napříč všemi třemi fotoaparáty. S barevnou kalibrací Apple přišel už loni a překvapuje mě, že to zatím konkurence nedokázala okopírovat. Pouze při focení s iPhonem máte jistotu, že fotky z hlavního foťáku budou mít +- stejné barvy jako ty ze širokáče.

Tip: Všechny snímky v plném rozlišení si můžete stáhnout/prohlédnout zde (galerii budeme postupně doplňovat)

Apple na keynote představil nový formát nazývaný Apple ProRAW, který přináší vícesnímkové smartHDR do RAW snímků. Díky vysokému počtu uložených informací si při případném postprocessingu s fotkou budete moci pořádně vyhrát.

Potěšující je, že Apple přidává do systému API, aby mohli výhod ProRAW využít i tvůrci aplikací třetích stran, a to jak při pořizování, tak i při editaci snímků. Rozhodně tedy bude zajímavé sledovat, s čím vývojáři v nejbližší době přijdou.

Velmi slušná kvalita snímků je i v horších světelných podmínkách a v šeru. Během večera do článku doplním i fotky ve tmě (včetně nočního režimu) a také videozáznam ve 4K rozlišení, u kterého opět čekám na tmu a dotočení posledních záběrů.

U videa je nově je podporována technologie Dolby Vision HDR a záznam videa v 10bit HDR, což je hodně velká pecka. Každý snímek videa je zpracován obrazovým senzorem, dokonce i při natáčení 4K videí při 60 fps, což je maximum, které letošní iPhony zvládnou. Díky síle čipsetu Apple A14 Bionic je možné editovat videa přímo na telefonu, což je z hlediska datové náročnosti pořádný test použitého procesoru.

Přečtěte si také – iPhone 12 Pro: vybrali jsme TOP 5 kladů a záporů

8K video chybí, i když výkonově by na něj iPhone měl, nicméně Apple nerad experimentuje, ale vážně to někomu vadí? U konkurence sice 8K máme, ale kvalita není nijak valná a pořád jde spíše o marketingové lákadlo.

Majitelé starších iPhonů mají důvod k upgradu

Myslím si, že letošní iPhone 12 Pro je přesně tím modelem, který donutí k upgradu majitele starších iPhonů X a Xs. Pokud máte loňský iPhone 11 Pro a vyloženě neprahnete po novém designu, s klidným svědomím u něj ještě rok zůstaňte.

iPhone 12 můžete nakoupit na MobilPohotovost.cz

iPhone 12 Pro sice přináší řadu vylepšení, ale mezigenerační skok není až tak výrazný. A pokud se vám nechce utrácet třicet tisíc, mrkněte i na základní iPhone 12, u kterého si troufám tvrdit, že je poměr ceny & výkonu o něco sympatičtější.

Pokud k telefonu máte nějaké dotazy, využijte prostoru v komentářích. My se vám na ně v diskuzi nebo v chystané recenzi pokusíme odpovědět.