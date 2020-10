iPhone 12: vybrali jsme TOP 5 kladů a záporů

Apple včera večer představil čtyři nové iPhony, které jsou tradičně nejlepší, revoluční, průlomové apod. Musíme uznat, že odhalené telefony přinášejí spoustu zajímavých vylepšení, ovšem není všechno zlato, co se v prezentaci třpytí. Sestavili jsme pro váš žebříček pěti věcí, které se nám na nových iPhonech líbí, a zároveň stejně dlouhý seznam malých či velkých zklamání.

5 věcí, které se nám na nových iPhonech líbí

1. Inovovaný design a nové barvy

Apple se konečně po letech „odvázal“ a upravil u svých vrcholových telefonů vzhled. Jedná se pouze o decentní změnu, která vyměňuje oblé boky za rovné, ovšem i tak se jedná o příjemné osvěžení. V Cupertinu navíc ztenčili rámečky okolo displejů, takže:

iPhone 12 je fyzicky menší než jeho přímý předchůdce se stejně velkým displejem

„pročkové“ iPhony kvůli větším displejům narostly, ale díky tenčím rámečkům není nárůst tak markantní

Apple také letošní iPhony pořádně vybarvil – základní iPhony lákají na pět pastelových barev známých z posledního iPadu Air, iPhony Pro jdou spíše serióznější cestou, i když nová tichomořsky modrá nevypadá vůbec špatně. Tělo iPhonů Pro je vyrobeno z chirurgické oceli, mnohem více nás však zajímá, jak bude odolné nové sklo „Ceramic Shield“.

2. Kompaktní iPhone 12 mini

Telefony obecně každým rokem rostou. Schválně si zkuste do vyhledávače jakéhokoliv eshopu zadat požadavek na telefon s výškou do 140 mm. Ještě před pár lety se jednalo o „pádla“, dnes od serióznějších značek nenajdete jediný kus.

Výjimku tvoří Apple, který má v nabídce iPhone SE a nově i iPhone 12 mini, který je s rozměry 131,5 × 64,2 × 7,4 mm vůbec nejmenším iPhonem na trhu.

Hardwarové parametry iPhone 12 mini Systém: iOS 14 Rozměry: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm , Hmotnost: 135 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 4 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 5,4", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm, 1/3.6", 4K video; SL 3D, (hloubkový/biometrický sensor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: 2227 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

3. Značně vylepšené fotoaparáty s LiDARem

Do kladů také musíme přidat vylepšené fotoaparáty, zejména u modelů Pro, kde byla trojice základních snímačů doplněna o technologii LiDAR. Díky němu je možné vytvářet hloubkovou mapu okolí ať už pro využití v rozšířené realitě, nebo při prostém záznamu fotografií a videa.

Nové fotoaparáty s sebou také přinášejí spousty užitečných vychytávek, například díky technologii Smart HDR3 s přirozenějším záznamem kontrastních a dynamických scén.

Novinkou je také formát ProRAW, což je vylepšený RAW o nová data z kanálů Apple, s nimiž lze v postprodukci upravovat více položek bez ztráty kvality snímku. Nové iPhony jsou také vůbec prvními telefony, které natáčejí video v kvalitě Dolby Vision. Přechodem z 8 na 10bitové HDR mají nové iPhony umět zachytit až 700 milionů barev, a to jak zadní, tak i přední kamerou.

4. Revoluční bezdrátové nabíjení

Apple přidal k technologii Qi magnetický prstenec a rázem tak učinil bezdrátové nabíjení výrazně použitelnější, spolehlivější a rychlejší. Tuto drobnou změnu v tuto chvíli využije pouze pár nadšenců, počítáme však s tím, že v blízké budoucnosti se tento způsob nabíjení stane u iPhonů jediným možným.

5. Podpora 5G

Apple plánoval přidat podporu sítí 5G už do loňských iPhonů, ovšem spolupráce s Intelem nevycházela podle představ. Apple tak musel v Cupertinu narychlo najít nového partnera a podporu 5G v iPhonech o rok odložit.

V současnosti si sice v České republice 5G sítě příliš neužijete, pokud však telefon kupujete s výhledem do příštích let, nebo jezdíte do zemí, kde jsou sítě 5G dostupné, jedná se rozhodně o příjemný benefit. Apple navíc přidal do systému iOS optimalizaci, která dokáže efektivně přepínat mezi 4G a 5G podle potřeby s ohledem na maximální výdrž baterie.

5 věcí, co se nám na nových iPhonech nelíbí

1. Absence sluchátek a nabíječky v balení

Když Apple v roce 2016 odstranil z iPhonů sluchátkový jack, tvrdil, že si to mohl dovolit díky kuráži. Tento tah později napodobili i ostatní výrobci telefonů, a vzhledem k masivnímu rozšiřování bezdrátových sluchátek již s jeho návratem počítat nemůžeme. Nyní Apple opět projevil kuráž, a z krabiček nových (i starých) iPhonů odstranil nabíjecí adaptér a kabelová sluchátka. Hlavním důvodem je snížení uhlíkové stopy jak při výrobě, tak při logistice. Bohužel odstranění těchto prvků se nijak na celkové ceně nových iPhonů neprojevilo.

Druhým problémem je, že Apple k novým iPhonům přikládá kabel s koncovkami Lightning a USB-C. Apple sice předpokládá, že máte nabíječek z minulých let plné šuplíky, pravděpodobně však budou na sobě mít port USB-A. S novým kabelem tak patrně budete muset stejně shánět nový adaptér nebo k dobíjení iPhonu používat starý kabel.

2. Odlišné fotoaparáty u iPhone 12 Pro a Pro Max

Chcete nový iPhone s nejlepším možným fotoaparátem? Letos nedostanete na výběr ze dvou velikostí, neboť fotoaparáty iPhone 12 Pro a Pro Max se liší; společná je pouze širokoúhlá kamera. iPhone 12 Pro Max dostal o 47 procent větší základní snímač, díky stejnému rozlišení mají jeho pixely fyzickou velikosti 1,7 mikronu oproti 1,3 mikronu u iPhone 12 Pro. Kromě toho je u většího modelu opticky stabilizován celý snímač, zatímco u iPhone 12 Pro pouze čočka.

Odlišné jsou i přibližovací kamery – ta u iPhone 12 Pro je schopná 2násobného optického přiblížení (ohnisková vzdálenost 52 mm), iPhone 12 Pro Max nabízí 2,5× přiblížení (ohnisková vzdálenost 65 mm).

Hardwarové parametry iPhone 12 Pro Systém: iOS 14 Rozměry: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm , Hmotnost: 189 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,1", Super Retina, 1170 × 2532 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.0, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: bude upřesněno Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Do Applu si také musíme rýpnout kvůli prezentaci teleobjektivu; Apple totiž v propagačních materiálech srovnává jeho ohniskovou vzdálenost s ultraširokoúhlými snímači a tvrdí, že optický zoom má rozsah 4×/5×.

3.Absence 120 Hz displeje

Budou mít letošní iPhony 120Hz displeje nebo nebudou? O tomto tématu se dlouze spekulovalo, zprávy od informátorů se měnily téměř každý týden. Apple se nakonec rozhodl vyšší obnovovací frekvenci do displejů svých iPhonů nenasazovat.

Hardwarové parametry iPhone 12 Pro Max Systém: iOS 14 Rozměry: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm , Hmotnost: 228 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,7", Super Retina, 1284 × 2778 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.7µm, dual pixel PDAF, Sensor-shift OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 65mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: bude upřesněno Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Podle důvěryhodného informátora Jona Prossera se rozhodoval mezi 120Hz displeji a podporou 5G, nakonec vyhrály rychlé mobilní sítě. V této oblasti tak letošní iPhony na konkurenci ztrácí, s vylepšením tak můžeme počítat až u příští generace.

4. Vysoká cena iPhone 12 a 12 mini

Zatímco iPhone 12 Pro a Pro Max začínají na stejných cenách jako loni (pokud mávneme rukou nad chudším základním balením), iPhone 12 se prodává o 4 tisíce korun dráž než loňský model. Apple si tak upravil půdu pro „nejlevnější“ iPhone 12 mini, i ten ale stojí o tisíc korun víc, než stál loni iPhone 11.

5. Podpora mmWave 5G pouze v USA

Letošní iPhony podporují sítě 5G, ovšem pouze američtí uživatelé dostanou podporu vysokofrekvenční technologie mmWave 5G. S ní si můžete užít superrychlé připojení, ovšem dosah vysílačů je značně omezený a signál zastaví každá sebemenší překážka.

iPhony prodávané na globálním trhu podporují pouze 5G sub-6 GHz, kdy jsou vysílače schopné pokrýt větší oblasti, avšak za cenu nižších rychlostí. Americký iPhone od globální varianty poznáte na první pohled, na pravém boku má v rámečku pod hardwarovými tlačítky navíc viditelnou anténu.