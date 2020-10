Ve Francii k novým iPhonům sluchátka přibalí. Důvod vás dostane

Apple v úterý kromě nových iPhonů oznámil také změnu strategie. Nově již ke svým smartphonům nebude balit sluchátka EarPods, ani nabíjecí adaptéry. Společnost argumentuje ekologickými přínosy tohoto rozhodnutí, které údajně pomůže snížit množství odpadu. Absence příslušenství se však nijak neprojevila na ceně, a část zákazníků tedy není rozhodnutím zrovna nadšena.

Nyní se navíc ukázalo, že Apple bude nucen ve Francii postupovat jinak a sluchátka přibalit. Důvodem je trochu zvláštní zákon, který sluchátka vyžaduje z důvodu ochrany dětí do 14 let před elektromagnetickým zářením vydávaným telefony. Škodlivost tohoto záření přitom za přibližně 30 let systematického měření nebyla prokázána.

Francie, země paradoxů

Jak ukazuje oficiální materiál francouzského Applu, součástí balení tedy nadále budou sluchátka EarPods. Nabíječka oproti tomu nebude v krabičce čekat ani na francouzské kupující. Zmiňovaný zákon vyžaduje u všech přístrojů obsahujících rádiové vybavení přibalení „drátového, odolného a spolehlivého headsetu“. Francouzské manuály a balení také musejí obsahovat zřetelné instrukce, jak a proč drátový headset využívat.

Francie, která minimálně v rámci EU patří k předním zemím prosazujícím zelenou politiku, tak paradoxně nutí výrobce produkovat větší množství příslušenství, které se podle některých stane jen zbytečným elektronickým odpadem. A to přesto, že ochrana před potenciálně rizikovým elektromagnetickým zářením míří pouze na děti, které asi budou tvořit poměrně malou část uživatelů. Francie nicméně také patří k zemím, v nichž proběhlo množství protestů proti zavádění 5G. Na jeho odklad z důvodu údajných zdravotních rizik tlačí také někteří lokální politici, včetně starostů statisícových měst jako Bordeaux či Nantes. Odpor k neviditelnému záření je tak v části francouzské společnosti asi pevně ukotven.

Pro Apple to bude pravděpodobně znamenat i určité logistické komplikace. Jedním z přínosů eliminace příslušenství z balení totiž má být, že se krabiček vejde na jednu paletu výrazně více. To však ve Francii platit nebude a distribuce v této zemi tak bude zřejmě trochu odlišná od okolních států.