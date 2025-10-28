Příští iPad Pro přinese obří upgrade. Nabídne čip M6 a oblíbenou novinku z iPhonu 17

- iPad Pro s M6 bude představovat výraznější upgrade než současná generace s čipem M5
- Dorazit by měl v roce 2027, tedy zhruba za rok a půl, dle staro-nového 18měsíčního cyklu
- Ještě před ním nabídne čip M6 MacBook Pro, rovněž výrazně vylepšený, například o dotykový OLED displej
Apple teprve před týdnem oznámil pomocí tiskové zprávy novou generaci čipové sady M5, kterou rovnou nasadil do nového modelu MacBooku Pro a iPadu Pro. Tyto dva výrobky cílené na náročné zákazníky oproti loňsku nepřinesly prakticky nic nového, až se zase začalo diskutovat o tom, jaký význam mají meziroční upgrady. Už příští rok ale dorazí nový MacBook Pro a rok po něm obdobně nabušený iPad Pro.
iPad Pro s M6
Současnou novinku – iPad Pro M5 – už v redakci testujeme od minulého týdne. Na první i druhý pohled je tablet stejný jako model M4 z roku 2024. Nabízí 11″ a 13″ variantu, extrémně tenkou konstrukci (5,3 milimetru, respektive 5,1 milimetru) a jediný fotoaparát s LiDAR skenerem.
Přestože výčet novinek si chceme nechat do samostatného článku, malou zmínku uděláme již nyní. Nováček totiž oplývá čipovou sadou Apple M5, což je s vysokou mírou pravděpodobnosti (a dle benchmarku Geekbench v6) nejvýkonnější čipset v tabletu na trhu. Insider Mark Gurman z agentury Bloomberg však v posledním reportu rovnou láká na příští generaci, která prý dorazí v roce 2027 a jako hlavní novinku přinese čipovou sadu M6.
V newsletteru Power On Gurman hovoří o tom, že hned další generace iPadu Pro dostane čipset M6, který však bude představen už v roce 2026. Do iPadu dorazí s několikaměsíčním zpožděním, protože výrobce bude chtít zachovat svůj cyklus uvádění nových iPadů každých 18 měsíců (tedy vždy po roce a půl).
Co víme o Apple M6?
K premiéře čipu M6, nejpravděpodobněji příští rok na podzim, vzhlíží celá řada zákazníků a technologických nadšenců. Má jít totiž o masivní upgrade i oproti současné generaci M5. M6 bude vyráběn 2nm procesem od tchajwanského TSMC, což znamená podstatné zvýšení energetické efektivity a vyšší výpočetní výkon v menším, úspornějším balení.
Přechod na tuto pokročilou technologii umožňuje zvýšit počet CPU i GPU jader oproti předchozím generacím – uniklé informace mluví až o 256jádrovém CPU a 640jádrovém GPU v některých variantách určených i pro AI výpočetní servery; takové varianty ale neuvidíme v MacBooku Pro ani iPadu Pro. Významný bude také posun v oblasti integrovaných pamětí, s přímým zapojením RAM do pouzdra čipu pro vyšší propustnost a nižší latenci.
Obecně se dá říct, že M6 slibuje větší „technologickou revoluci“, než jakou představoval přechod z první generace M1 na M2 či M3. To jen tak pro ilustraci. Další inovaci a posílení výkonu pak nabídnou deriváty v podobě M6 Pro, M6 Max či snad M6 Ultra. O jejich představení však zatím nemáme informace.
iPad Pro s M6, který má dorazit zhruba půl roku po premiéře MacBooku Pro s M6, navíc bude slibovat ještě jednu vychytávku, kterou si v tuto chvíli mohou vychutnávat pouze majitelé nejnovějších iPhonů 17 Pro a Pro Max – chladící mechanismus s využitím vypárníkové komory.
Power On: What’s next for the iPad Pro? A vapor chamber like in the iPhone 17 Pro to up performance even further. https://t.co/0RD1zsZLvS
— Mark Gurman (@markgurman) October 26, 2025
Jde o vakuově utěsněný kovový obal s malým množstvím kapaliny (nejčastěji voda). Při zahřátí čipem se kapalina v místě styku s procesorem odpaří a pára roznáší teplo skrze celou komoru. Na chladnějších krajích kondenzuje zpět na kapalinu a díky kapilárnímu efektu se vrací do místa zahřívání, čímž dochází k velmi efektivnímu rozvodu tepla – podstatně účinněji než u klasických měděných pasivních chladičů, které byly u modelů M4 a vlastně i M5.
Zcela klíčové pro využití v tenoučkém iPhonu je, že tato technologie umožňuje zachovat konstrukci bez větráku a přitom zajišťuje stabilní výkon bez přehřívání.
Těšte se i na nový MacBook Pro
Zajímavé inovace tím ale nekončí, ba právě naopak. Zatímco fanoušci pracovních tabletů se mohou těšit na polovinu roku 2027, ti opravdu nároční uživatelé dostanou už příští rok několik vytoužených upgradů. Zkraje roku 2026 dorazí nový MacBook Air s čipem M5, nejspíš v mírně přiškrcené verzi, navíc má být doprovázen ještě levnějším MacBookem s čipem řady Apple A z některé ze starších generací iPhonů.
Podzim příštího roku už bude patřit zmíněnému čipsetu M6 a novým MacBookem Pro. Tentokrát by měla shodně dorazit 14″ i 16″ varianta, avšak s výrazným redesignem, poprvé u MacBooku s dotykovým OLED panelem (s obchodním názvem „Ultra Retina XDR“). Informaci o tomto připravovaném MacBooku přinesl již před časem také Mark Gurman.